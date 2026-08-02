El hijo de Audrey Hepburn reveló secretos y desmintió mitos en una biografía autorizada

La biografía Intimate Audrey sostiene que Audrey Hepburn comía lo que le gustaba, cuidaba las porciones y rechazaba las dietas de moda - (Europa Press)

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Sean Hepburn Ferrer desmintió en la nueva biografía autorizada de su madre uno de los mitos más persistentes sobre Audrey Hepburn: que su figura esbelta escondía un trastorno alimenticio. En Intimate Audrey: An Authorized Biography, escrita junto a la coautora Wendy Holden, el hijo mayor de la actriz de Hollywood reconstruyó su rutina diaria y describió a una mujer que comía lo que le gustaba, rechazaba las dietas de moda y se negaba a retocar sus arrugas.

“A pesar de décadas de rumores de que sufría un trastorno alimenticio debido a su delgadez, ella cocinaba, horneaba y comía lo que le gustaba, pero tenía cuidado con las porciones», escribió Ferrer, según informó People.

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Sean Hepburn Ferrer reconstruye una rutina diaria de Audrey Hepburn con caminatas, siesta, chocolate negro, whisky y una cena fija de pasta pomodoro - (Paramount Pictures)

El retrato que traza en el libro es el de una rutina alimentaria ordenada y sin obsesiones. La mayoría de sus días comenzaban con un huevo duro, tostadas y mermelada, seguidos de una caminata a un ritmo que dejaba atrás a quienes la acompañaban. Al mediodía, una ensalada o sopa, un sándwich y una bola de helado de vainilla con sirope de arce. Ocasionalmente, una cerveza fría. Después de su siesta diaria, un trozo de chocolate negro —su “cura para la tristeza”— y al atardecer, un dedo de whisky. La cena consistía invariablemente en un plato de pasta pomodoro y ensalada. Hepburn también desarrolló su propia receta de pastel de chocolate sin harina.

Si bien realizaba una desintoxicación de uno o dos días al mes, la actriz “rechazaba cualquier idea de dietas de moda”, de acuerdo con lo que Ferrer relató a People. La misma firmeza aplicaba a su imagen: “Cualquier sugerencia de cirugía plástica era anatema para ella, ya que honraba la historia de cada arruga de su rostro”, escribió su hijo.

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Audrey Hepburn se negó a la cirugía plástica y defendió sus arrugas, incluso cuando John Isaac le propuso retocarlas durante un viaje con UNICEF - (Archivo: UNICEF)

El episodio que mejor lo ilustra ocurrió durante un viaje de trabajo con UNICEF: el fotógrafo John Isaac le ofreció retocar digitalmente las arrugas de sus fotos. La respuesta de Hepburn fue tajante: “Ni se te ocurra tocar ninguna de esas arrugas; me las he ganado todas”.

Esa postura tenía raíces profundas. Hepburn nació el 4 de mayo de 1929 en Ixelles, Bruselas, y pasó parte de su infancia en los Países Bajos, donde la sorprendió la ocupación nazi. Durante el llamado Hongerwinter —el invierno del hambre de 1944-1945—, la ración calórica diaria en las zonas más afectadas de Holanda cayó por debajo de las 500 calorías.

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La infancia de Audrey Hepburn en los Países Bajos durante la ocupación nazi y el Hongerwinter marcó su salud y explicó en parte su extrema delgadez - EFE/Archivo

Su familia, como miles de otras, recurrió a moler bulbos de tulipán para hacer harina. La actriz desarrolló ictericia, anemia y edema —hinchazón de las extremidades por deficiencia severa de proteínas—, secuelas que la acompañarían el resto de su vida. Su extrema delgadez, admirada durante décadas, fue en parte consecuencia directa de esa desnutrición severa durante la adolescencia.

Esa experiencia forjó también un vínculo indeleble con UNICEF. Cuando la organización y sus predecesoras distribuyeron ayuda humanitaria al terminar la guerra, Hepburn era una de sus beneficiarias directas. Al convertirse en Embajadora de Buena Voluntad en 1988, lo explicó con claridad: estaba saldando una deuda con la institución que la había ayudado a sobrevivir. Hasta su muerte recorrió comunidades empobrecidas de África, América Latina y Asia, y en diciembre de 1992 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos en reconocimiento a esa labor.

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La desnutrición sufrida por Audrey Hepburn en la adolescencia le dejó ictericia, anemia y edema como secuelas de largo plazo - (Créditos: archivo)

En paralelo, su carrera artística la llevó de los escenarios del West End londinense a convertirse en una de las figuras más reconocidas del cine clásico. Su primer gran hito llegó con Vacaciones en Roma (1953), donde encarnó a la princesa Ana junto a Gregory Peck: el papel le valió el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA a la mejor actriz en la misma temporada, un logro sin precedentes.

Le siguieron Sabrina (1954) —primera colaboración con el diseñador Hubert de Givenchy—, Historia de una monja (1959) y Desayuno con diamantes (1961), donde su interpretación de Holly Golightly y el pequeño vestido negro de Givenchy se convirtieron en referencias permanentes de la cultura popular. A lo largo de su carrera acumuló cuatro nominaciones al Oscar y se transformó en uno de los pocos artistas en obtener un Emmy, un Grammy, un Tony y un Oscar.

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La carrera de Audrey Hepburn incluyó el Oscar por Vacaciones en Roma, hitos como Sabrina y Desayuno con diamantes, y una reflexión de Ferrer sobre Holly Golightly y Marilyn Monroe

Sobre ese papel reflexionó Ferrer en una entrevista con la revista Woman’s World en abril de 2026. Al ser consultado sobre Marilyn Monroe —quien rechazó protagonizar la película—, señaló que entiende la decisión: el personaje de Holly Golightly fue inspirado directamente en Monroe por Truman Capote, autor de la novela original.

“Puedo entender por qué Marilyn dijo que no, porque probablemente sentía que iba a interpretarse a sí misma”, declaró Ferrer. “Si tomas a alguien como Audrey Hepburn, que es lo último que esperarías de ella, se va a crear algo completamente nuevo”, agregó.

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