El príncipe heredero saudí pidió a Trump priorizar el diálogo para evitar un “conflicto más amplio” en Medio Oriente

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, junto al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en la Casa Blanca, en Washington, el 18 de noviembre de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)

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El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, priorizar el diálogo para evitar que Medio Oriente se vea arrastrado a un “conflicto más amplio”, en momentos en que Irán amenazó con represalias contra sus vecinos árabes ante un eventual ataque masivo de Washington.

El también primer ministro saudí mantuvo una llamada telefónica con Trump en la que "enfatizó la necesidad de priorizar el diálogo para reducir las tensiones y la importancia de agotar todos los esfuerzos posibles para lograr una tregua que abra el camino a soluciones diplomáticas", informó la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

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Según el comunicado, ambos líderes “abordaron los últimos acontecimientos en la región” y sus repercusiones a distintos niveles, aunque no se detalló el contenido completo de la conversación.

Amenazas iraníes a los países del Golfo

Varias personas pasan junto a una valla publicitaria en la que aparecen el difunto líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, y el difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle de Teherán. 6 de junio de 2026. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS)

La llamada se produjo un día después de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera que Estados Unidos transita “el camino de una escalada generalizada de la guerra regional” y exigiera a los países árabes vecinos —blanco de ataques de Teherán desde el inicio del conflicto en febrero— que dejen de cooperar con Washington, bajo amenaza de sufrir represalias directas.

Arabia Saudita, uno de los países más expuestos por su cercanía al estrecho de Ormuz, ha buscado en las últimas semanas mantener canales abiertos tanto con Washington como con Teherán. El propio Trump reconoció el sábado que había hablado con el príncipe saudí antes de anunciar que pospondría un nuevo ataque contra Irán.

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Trump condiciona la tregua a la reapertura de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO: Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 16 de junio de 2026. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump aseguró que Irán y “otros países de Medio Oriente” le pidieron frenar cualquier ofensiva ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo. “Con base en este pedido, he aceptado, para el beneficio futuro del mundo y la supervivencia de un Irán próspero, cancelar el ataque, sujeto a poder cerrar rápidamente un ACUERDO“, escribió.

El mandatario estadounidense precisó que cualquier pacto deberá incluir la "apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz" —vía clave para la exportación de petróleo y gas del Golfo— y el fin de lo que calificó como la “amenaza nuclear” de Irán. Israel, dijo, respalda ese planteo.

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Sin embargo, fuentes iraníes citadas por la agencia semioficial Fars señalaron que Ormuz permanecerá cerrado “mientras Estados Unidos mantenga sus acciones hostiles”, mientras que la agencia Mehr calificó de “mentira” la versión de Trump sobre un pedido iraní de tregua y afirmó que las fuerzas armadas del país permanecen “en alerta máxima”.

Un anterior alto el fuego con condiciones similares, incluida la reapertura del estrecho, había colapsado semanas atrás, tras lo cual Irán reforzó su control sobre la navegación en la zona.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Teherán, ya lleva más de cinco meses sin resolución a la vista. La escalada se produce, además, a tres meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos, un factor que analistas consideran clave en el cálculo político de Trump.

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