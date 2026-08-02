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Al menos cinco muertos y más de 40 desaparecidos tras el incendio de un ferry en Indonesia

Las autoridades informaron que el siniestro afectó al Mutiara Sentosa 2, cuando navegaba el domingo entre Surabaya y Makassar, cerca de la isla de Madura

El ferry se incendió en aguas próximas a la isla de Madura, al este de Yakarta
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Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas tras el incendio de un ferry con más de 200 pasajeros en aguas próximas a la isla de Madura, en la provincia de Java Oriental, a unos 700 kilómetros al este de Yakarta, informaron las autoridades indonesias. El incidente ocurrió el domingo mientras la embarcación, identificada como Mutiara Sentosa 2, cubría la ruta entre Surabaya y Makassar.

Los equipos de emergencia desplegados en la zona confirmaron que, hasta las 16.00 hora local (9.00 GMT), habían rescatado con vida a 225 personas. Las operaciones de búsqueda continúan, centradas en localizar a los desaparecidos, mientras las llamas seguían consumiendo el ferry, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Transporte de Indonesia.

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La Agencia Regional de Búsqueda y Rescate de Surabaya informó que algunos pasajeros se lanzaron al mar y fueron rescatados por barcos cercanos. En total, seis embarcaciones participaron en los operativos de auxilio, aunque el riesgo por materiales inflamables a bordo limitó las maniobras de aproximación de cuatro de ellas, de acuerdo con la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas).

El ferry Mutiara Sentosa 2 cubría la ruta entre Surabaya y Makassar cuando se incendió en aguas próximas a la isla de Madura. (REUTERS/Stringer)
El ferry Mutiara Sentosa 2 cubría la ruta entre Surabaya y Makassar cuando se incendió en aguas próximas a la isla de Madura. (REUTERS/Stringer)

El capitán del ferry alertó a la compañía sobre el incendio mientras navegaba, pero posteriormente no volvió a establecer contacto. Según Muhammad Masyhud, alto funcionario del Ministerio de Transporte, los pasajeros que permanecían a bordo aguardaban la evacuación desde las embarcaciones próximas al lugar del siniestro.

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Hasta el momento, no se ha publicado el listado oficial de pasajeros del Mutiara Sentosa 2, aunque se conoció que la ruta es utilizada principalmente por residentes de Java Oriental.

Un ferry blanco y azul con la estructura superior parcialmente quemada y grandes columnas de humo negro flota en el mar azul
Los equipos de rescate en Indonesia salvaron a 225 personas y mantuvieron la búsqueda de los desaparecidos hasta la tarde del domingo.

Las autoridades no han determinado las causas del incendio, que se propagó rápidamente por buena parte de la embarcación y obligó a varios pasajeros a saltar al agua, según los reportes enviados a periodistas y los vídeos difundidos por los rescatistas. El Gobierno subrayó que la prioridad sigue siendo la seguridad de los pasajeros y la tripulación, con una coordinación continua entre las distintas agencias para acelerar el proceso de evacuación.

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un país compuesto por más de 17.000 islas y una población superior a 270 millones de habitantes. Factores como infraestructuras precarias, sobrecarga de pasajeros y mercancías, cumplimiento laxo de las normas de seguridad y condiciones meteorológicas adversas contribuyen a la reiteración de estos incidentes.

Ferry en el mar con fuego y humo negro. Cielo con nubes. Agua azul. Parte de una embarcación en primer plano a la derecha
La Agencia Regional de Búsqueda y Rescate de Surabaya informó que varios pasajeros saltaron al mar y fueron auxiliados por barcos cercanos.

En julio de 2025, un ferry con 580 personas a bordo se incendió en Célebes Septentrional, con saldo de tres muertos, mientras decenas de pasajeros debieron lanzarse al mar para escapar de las llamas. El mes pasado, otro ferry que transportaba a más de 70 personas se hundió cerca de la isla de Selayar, dejando al menos cuatro muertos y 14 desaparecidos al cierre de la operación de búsqueda.

El transporte marítimo sigue siendo uno de los principales medios de desplazamiento entre las islas del archipiélago indonesio, pese a los riesgos asociados señalados por las autoridades y organismos de emergencia del país.

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