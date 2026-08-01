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Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos en Medio Oriente ante una posible “escalada imprevista” regional

El mensaje recomienda “extremar las precauciones y la vigilancia”, prepararse ante posibles cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo, y mantenerse listos para dejar el área si la situación se agrava

La embajada de Estados Unidos en Jerusalén (REUTERS/Ammar Awad/Archivo)
La embajada de Estados Unidos en Jerusalén (REUTERS/Ammar Awad/Archivo)
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Las embajadas de Estados Unidos en Israel y Jordania advirtieron este sábado a los ciudadanos norteamericanos en Medio Oriente sobre la posibilidad de que deban “considerar la posibilidad de marcharse” ante una “escala inesperada” del conflicto con Irán.

Según el comunicado publicado por la embajada norteamericana en Israel en X, “debido a las crecientes tensiones en Medio Oriente, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con la posibilidad de una escalada imprevista”.

El mensaje recomienda a los estadounidenses presentes en la región “extremar las precauciones y la vigilancia”, prepararse ante posibles cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo, y mantenerse listos para dejar el área si la situación se agrava.

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El texto también insta a quienes se encuentran fuera de Medio Oriente a “reconsiderar seriamente sus viajes a la región o a través de ella”, señalando que Irán y sus aliados podrían atacar intereses y empresas estadounidenses fuera del país. El mismo mensaje fue compartido por la embajada de EEUU en Jordania.

Captura de pantalla de un tuit de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén que contiene un mensaje de alerta de seguridad y una imagen con el texto "SECURITY ALERT"
La Embajada de EEUU en Israel emitió una alerta para sus ciudadanos en Medio Oriente

Estas advertencias surgen en un contexto de tensión creciente entre Teherán y Washington, con episodios como ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense a puertos y buques iraníes, y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Por otro lado, el régimen de Irán declaró el viernes que Estados Unidos busca una escalada total y advirtió a los países musulmanes de la región sobre su cooperación militar con Washington, afirmando que si no la reconsideran, “arderán en el fuego de la guerra”.

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En las últimas semanas, Irán ha realizado ataques contra bases y objetivos estadounidenses en países como Kuwait, Baréin y Jordania, en represalia por ofensivas estadounidenses en su territorio.

El Ejército de Kuwait informó hoy que interceptó ataques iraníes con drones, aunque Teherán aún no ha confirmado ninguna ofensiva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Daniel Heuer)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Daniel Heuer)

Donald Trump puso en duda el avance de las negociaciones con Irán

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió perder la fe en los negociadores iraníes y amenazó con intensificar los ataques militares, mientras el conflicto armado entre Estados Unidos e Irán —iniciado el 28 de febrero junto a Israel— cumple cinco meses sin perspectivas diplomáticas claras.

El mandatario realizó las declaraciones este viernes durante una reunión de gabinete en el retiro presidencial de Camp David, en Maryland. “Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten y tergiversan”, afirmó ante la prensa. “Los estaremos golpeando muy fuerte”, agregó, “y en algún punto dirán que ya no pueden más”.

El detonante inmediato fue un ataque con misiles que Irán lanzó esta semana contra fuerzas estadounidenses en Jordania, poniendo fin a una pausa de varios días en los combates. “Estábamos en medio de una negociación y dispararon cinco misiles”, reprochó Trump. “Los interceptamos, pero eso no cambia lo que hicieron”.

A pesar del tono beligerante, el presidente confirmó que las conversaciones con intermediarios continúan. El vicepresidente JD Vance, el enviado presidencial Steve Witkoff, el yerno del mandatario Jared Kushner y el secretario de Estado Marco Rubio siguen involucrados en las gestiones, según indicó Trump.

Con todo, Trump no ocultó su exasperación: “Los iraníes siempre quieren hablar, pero incumplen su palabra muy a menudo. Todo lo que hacen es hacerme enojar”. Desde Teherán, los líderes de la República Islámica han replicado en términos similares, acusando a Washington de haber traicionado compromisos previos. La confianza entre las partes parece haber tocado fondo tras el colapso de la tregua firmada en junio.

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