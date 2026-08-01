Alan Ritchson admite que "Fast Forever" tiene "grandes problemas" y que la solución no está a la vista

El presupuesto de "Fast X" rondó los 340 millones de dólares y su recaudación global de 705 millones quedó por debajo de las expectativas de Universal Pictures (Universal Pictures)

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Alan Ritchson, la estrella de la serie Reacher, encendió las alarmas sobre el futuro de Fast Forever al reconocer que la undécima entrega, y posiblemente última, de la saga Rápidos y Furiosos enfrenta dificultades que todavía no tienen solución clara, a pesar de que su estreno está fijado para marzo de 2028.

Las declaraciones surgieron en el podcast Happy Sad Confused, donde el actor, que interpretó al personaje Aimes en Fast X, habló con franqueza sobre el estado del proyecto. “Así que hay que encontrar la manera de mostrar moderación, sin dejar de reconocer que este mundo se ha expandido enormemente. Estamos en una encrucijada, en un momento muy difícil de encontrar una solución, y todos estamos intentando descifrarlo“, afirmó Ritchson según recogió Sensacine.

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Alan Ritchson admitió que "Fast Forever" enfrenta grandes problemas y que la undécima entrega de "Rápidos y Furiosos" no encuentra una solución clara (REUTERS/Remo Casilli)

El dinero, en el centro del conflicto

El nudo del problema es económico. Fast X, estrenada en 2023, demandó un presupuesto de aproximadamente 340 millones de dólares, pero recaudó cerca de 705 millones de dólares a nivel global —una cifra que Universal Pictures consideró por debajo de las expectativas para una franquicia de esa escala. Ese resultado llevó al estudio a restringir el presupuesto disponible para la continuación.

A eso se le sumaron otros obstáculos: la huelga de guionistas y actores de 2023 paralizó los planes iniciales, y los rumores internos nunca llegaron a un consenso claro sobre qué sería Fast 11 —algunos apuntaban a una película de cierre, otros a un relanzamiento de la saga.

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Ritchson confía en que habrá una nueva entrega

Pese al panorama complejo, el actor se mostró optimista. “Habrá otra entrega, y creo que será genial. Solo es cuestión de resolver algunos problemas importantes”, aseguró en declaraciones recogidas por Sensacine.

Ritchson también aclaró que está al tanto del proceso: “Sé mucho, hablamos constantemente, participo activamente en esas conversaciones”.

Ritchson regresa para la cuarta temporada de "Reacher" con estreno el 12 de agosto (Prime Video)

Fast X terminó con un gran suspenso: Dominic Toretto y su hijo Brian quedan atrapados en una represa mientras Dante Reyes, el villano, detona explosivos para destruirla, dejando a los protagonistas en peligro inminente.

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Al mismo tiempo, varios miembros del equipo se encuentran separados y en situaciones complicadas, y el destino de algunos personajes importantes queda incierto tras un accidente de avión en el que viajaban Roman, Tej, Han y Ramsey. Además, se revela que Gisele, un personaje que se creía muerta, está viva, lo que añade aún más expectativas e incertidumbre para la próxima entrega.

Una falsa alarma en el set

La incertidumbre se profundizó a principios de julio cuando Vin Diesel publicó una foto desde lo que parecía ser el set de filmación y agradeció a los fanáticos su paciencia. La imagen generó expectativa, pero luego trascendió que no era más que la grabación de un anuncio que se emitiría durante el Mundial de Fútbol, y no una señal de que el rodaje hubiera comenzado.

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Diesel retomaría el papel de Dominic Toretto, personaje que ha estado presente en casi todas las entregas desde la primera película en 2001. A lo largo de la saga, ha pasado de ser un corredor clandestino perseguido por la policía a enfrentarse contra sofisticadas organizaciones criminales internacionales, manteniendo siempre la lealtad hacia los suyos como su principal motor.

Dominic Toretto estuvo presente en casi todas las entregas de la saga desde la primera película (Peter Mountain/Universal Pictures vía AP)

Qué viene para Ritchson

Al margen de Fast Forever, Ritchson tiene una agenda cargada. El 12 de agosto llega a Prime Video la cuarta temporada de Reacher, la exitosa serie basada en las novelas de Lee Child.

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El actor interpreta a Jack Reacher, un ex policía militar convertido en justiciero solitario, que recorre Estados Unidos resolviendo misterios y enfrentándose a criminales. En esta nueva temporada, Reacher se verá involucrado en una conspiración que pondrá a prueba sus habilidades y su sentido de la justicia.

Mientras que en septiembre se estrena en cines su nueva película de acción, Runner. En este film, Ritchson interpreta a un atleta de élite que, tras verse envuelto en una peligrosa trama de crimen y persecución, debe utilizar su velocidad y astucia para sobrevivir y limpiar su nombre.

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Runner representa un nuevo desafío para Ritchson, consolidándolo como una de las figuras más versátiles del cine de acción actual.