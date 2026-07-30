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Hallaron muerta en Punta del Este a una joven argentina de 18 años que estaba desaparecida

La Policía de Maldonado dejó sin efecto la búsqueda tras identificar el cuerpo. El Ministerio del Interior informó que ya inició posee una línea de investigación

Joven cordobesa encontrada sin vida en Punta del Este
Joven cordobesa encontrada sin vida en Punta del Este
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Pepa Almendra Vergara di Benedetto, una joven argentina de 18 años, fue encontrada sin vida en la zona de la parada 5 de la Playa Mansa de Punta del Este. La mujer era intensamente buscada desde hace días y fue rápidamente identificada cuando se encontró su cuerpo.

El caso se investiga como un caso de suicidio, informaron fuentes del Ministerio del Interior a Infobae este jueves.

La Policía de Maldonado había solicitado dejar sin efecto la búsqueda de la joven ausente luego de ser “encontrada sin vida en una zona de playa del departamento”, señaló la Policía de Maldonado tras el hallazgo del cuerpo.

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Desde el comienzo del caso los investigadores establecieron que se trata de un caso de desaparición por voluntad propia, informó Montevideo Portal. Los investigadores hicieron un rastreo por cámaras de seguridad privadas y públicas para tratar de encontrarla.

Placa de búsqueda de la joven publicada por el Ministerio del Interior
Placa de búsqueda de la joven publicada por el Ministerio del Interior

Con el paso de las horas, se encontraron elementos que permitieron saber que Vergara había pasado la noche del lunes en Maldonado y durante el martes había salido hacia Punta del Este. Un chofer de ómnibus la transportó y, al ver que era buscada, pasó esa información a la Policía. La última pista que recibió la Policía fue que la joven estaba en las inmediaciones del Hotel Enjoy (antiguo Conrad), ubicado a pocas cuadras de donde finalmente apareció sin vida.

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Las cámaras de los edificios de la rambla costanera aportaron la imagen de ella caminando cerca de la playa. Cuando se encontró el cuerpo, las pericias forenses establecieron que había fallecido hacía pocos minutos.

Almendra era, en palabras de una tía, una “gurisa buena y simple” que se había radicado en Uruguay luego de vivir un tiempo en Córdoba con su madre y su abuela. Tenía un “espíritu único”. Según declaró su familiar a Montevideo Portal, la joven estudiaba y en su tiempo libre pasaba con amigos. Era una persona reservada: no le gustaba contar sobre sos problemas.

Joven argentina era buscada en Punta del Este; se la encontró sin vida en la Playa Mansa
Joven argentina era buscada en Punta del Este; se la encontró sin vida en la Playa Mansa

“Era de esa gente que vos nunca pensabas que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería. Pero no sabemos qué pasó. No tenemos explicación en este momento”, comentó.

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En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En Uruguay, las personas que necesiten orientación o apoyo pueden comunicarse con la Línea de Prevención del Suicidio, disponible a través del 0800 0767 o *0767. Esta línea telefónica es gratuita, atendida por profesionales las 24hs, todos los días. La línea de apoyo emocional, en tanto, es el 0800 1920

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