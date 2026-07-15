Panamá apuesta por 102 lotes para defender el trono del café más exclusivo del mundo

Un total de 102 lotes de café de especialidad competirán en la edición 30 del Best of Panama, el certamen más importante de la caficultura panameña. Cortesía

Con una cosecha reducida por las condiciones climáticas, pero con la convicción de que la calidad volvió a superar las expectativas, Panamá iniciará la edición número 30 del Best of Panama (BOP) con un objetivo tan ambicioso como complejo: superar el histórico promedio de 98 puntos alcanzado en 2025 y reafirmar el liderazgo del café Geisha panameño en el segmento más exclusivo del mercado mundial.

La competencia reunirá este año 102 lotes de café de especialidad, preparados por 47 productores serán sometidos al escrutinio de jueces nacionales e internacionales antes de llegar a la tradicional subasta electrónica, donde compradores de Europa, Norteamérica y Medio Oriente compiten por los mejores cafés del país.

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Del total de muestras, 70 corresponden a Geisha Lavado y 35 Geisha Natural—, mientras que las otras 32 pertenecen a la categoría Varietales, integrada por cafés de alta especialidad distintos al Geisha.

Cada lote pesa 30 kilogramos y representa meses de trabajo en fincas ubicadas principalmente en las tierras altas de Chiriquí, donde las condiciones de altitud, temperatura y manejo agrícola han convertido al café panameño en uno de los más cotizados del planeta.

El Geisha volverá a ser el gran protagonista del concurso con 70 lotes distribuidos entre las categorías Lavado y Natural. Cortesía

La competencia comenzará con la Cata Nacional, programada del 20 al 24 de julio, cuando especialistas panameños seleccionarán los 24 mejores lotes de cada categoría.

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Posteriormente, entre el 28 de julio y el 1 de agosto, un jurado internacional elegirá a los ganadores que pasarán a la subasta electrónica, considerada el evento que ha consolidado el prestigio internacional del café panameño.

Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), explicó que el certamen mantiene tres categorías claramente diferenciadas: Geisha Lavado, Geisha Natural y Varietales, estos últimos sometidos incluso a análisis de laboratorio en Europa para certificar que no contienen granos Geisha mezclados en las muestras.

“Son los mejores cafés los que llegarán a la subasta internacional, que es la que le ha generado tanto prestigio a este país", afirmó.

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Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), aseguró que la edición 2026 del Best of Panama reunirá más de 100 lotes de café de especialidad y destacó que el principal desafío será superar las históricas calificaciones alcanzadas por los productores panameños en el certamen de 2025. Cortesía

El dirigente destacó que el interés internacional continúa creciendo tres décadas después del nacimiento del concurso. Este año casi un centenar de jueces y especialistas del café especialidad viajarán a Boquete para participar en las evaluaciones, mientras que existe una lista de espera de hasta dos años para quienes desean integrar el panel de catadores.

“Cada año tenemos más interés y más afluencia. Incluso tenemos que limitar la cantidad de jueces internacionales porque la demanda supera la capacidad del evento", señaló.

Sin embargo, el desafío de esta edición no solo estará en escoger al mejor café, sino en superar el extraordinario nivel alcanzado por Panamá el año pasado.

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En la edición de 2025, los lotes participantes registraron un promedio cercano a 98 puntos, mientras algunos cafés alcanzaron la calificación perfecta de 100 puntos, una marca prácticamente inédita en competencias internacionales.

Graciano Cruz Landero, productor de Los Lajones Bambú, comentó que participará en el Best of Panama 2026 con un Geisha Lavado, un Geisha Natural y un Pacamara, cultivados a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar. Aseguró que las condiciones climáticas de la cosecha favorecieron cafés con perfiles de mayor dulzura. Cortesía

"Nosotros mismos rompemos nuestros propios récords todos los años y cada vez es más difícil alcanzar esos puntajes. Tener cafés con 98 puntos de promedio y algunos de 100 puntos es algo muy difícil de superar, incluso para el productor panameño, comentó Koyner“.

Paradójicamente, ese reto llega después de una de las cosechas más pequeñas de los últimos años.

Las condiciones climáticas redujeron la producción hasta en 50% en algunas fincas cafetaleras, una situación que obligó a los productores a seleccionar cuidadosamente los lotes enviados al concurso.

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Para Koyner, la menor cantidad no compromete la calidad.

“Fue una cosecha pequeña, pero los lotes obtenidos son muy buenos, de muy alta calidad. Los productores están haciendo todos los esfuerzos para presentar lo mejor que este país produce“, aseguró.

Entre ellos figura Graciano Cruz Landero, productor de Los Lajones Bambú, quien competirá con un Geisha Lavado, un Geisha Natural y un café Pacamara en la categoría Varietales.

La Cata Internacional reunirá en Boquete a especialistas y compradores que definirán los cafés que llegarán a la subasta electrónica. EFE/SCAP Panamá

Sus lotes provienen de parcelas ubicadas alrededor de 2.000 metros sobre el nivel del mar, una altitud que, combinada con un verano particularmente seco y una elevada luminosidad, produjo perfiles sensoriales diferentes.

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“Hubo mucho sol y un verano muy seco. Eso contribuyó a que tengamos cafés muy dulces", explicó.

En el caso del Geisha Lavado, Cruz busca presentar el perfil clásico que ha hecho famoso al café panameño en el mundo: notas florales de jazmín y bergamota, acompañadas por cítricos, durazno y una textura cremosa.

Para el Geisha Natural, en cambio, apuesta por una taza mucho más intensa, donde predominan frutas tropicales, mango, papaya, frutos rojos y un floral capaz de sobresalir sobre toda esa carga aromática.

Otro de los grandes referentes de la caficultura panameña, Wilford Lamastus, llegará a la competencia convencido de que el nivel alcanzado este año podría incluso superar el de la edición anterior.

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Wilford Lamastus, productor de Lamastus Family Estate, señaló que los lotes presentados por la finca están entre los mejores que su equipo ha catado en los últimos once años y confía en que el Best of Panama 2026 alcanzará calificaciones iguales o superiores a las obtenidas en la edición anterior. Cortesía

El productor de Lamastus Family Estate considera que el Best of Panama se ha convertido en la competencia cafetera más exigente del planeta precisamente porque reúne a los mejores cafés de alta gama del mundo.

“Yo creo que la competencia de café más difícil, también es donde están los mejores cafés del mundo", afirmó.

Lamastus sostuvo que los lotes preparados por su finca son los mejores que han catado en los últimos once años y atribuyó parte de ese éxito al trabajo colaborativo que durante tres décadas han desarrollado los productores agrupados en la SCAP.

“Nunca hemos dejado de trabajar juntos. Compartimos información y aprendemos unos de otros. Ese ha sido el éxito del café panameño“, señaló.

Su pronóstico para esta edición es contundente.

“Yo no creo que el puntaje baje de 98. Por lo que hemos catado y por lo que hemos escuchado de otros productores, los cafés están al mismo nivel que el año pasado o incluso mejor."

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Con 102 lotes listos para competir y una reputación construida durante tres décadas, Panamá volverá a poner a prueba el prestigio de su café más emblemático. Esta vez, el país productor, sino el altísimo estándar que los propios caficultores panameños han impuesto en el escenario mundial.