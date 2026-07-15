Mundo

La policía de Hong Kong allanó una librería y arrestó a cinco personas por venta de libros considerados sediciosos

El allanamiento se produjo un día después de que el local anunciara su cierre en agosto por problemas económicos

Guardar
Google icon
Dos organizadores de la vigilia de Tiananmen se declaran inocentes en el juicio por seguridad nacional de Hong Kong
Agentes uniformados ingresaron al local en Mong Kok, esposaron a una mujer y confiscaron cajas repletas de material editorial (AP)

La policía de Hong Kong irrumpió el miércoles en la librería Have A Nice Stay, gestionada por antiguos periodistas en Mong Kok, detuvo a cinco personas y se llevó cajas con libros y material editorial, en una nueva ofensiva contra librerías independientes acusadas de vender publicaciones consideradas sediciosas bajo la ley de seguridad nacional local.

La intervención policial comenzó en la mañana, cuando agentes uniformados ingresaron al local, esposaron a una mujer y la trasladaron a una furgoneta policial. Simultáneamente, oficiales inspeccionaron la librería Greenfield, que permanecía cerrada al momento de la visita de periodistas, mientras la policía decomisaba material y registraba los lugares en busca de publicaciones señaladas como problemáticas.

PUBLICIDAD

La operación, que abarcó dos comercios en zonas densamente pobladas, formó parte de una serie de redadas a librerías independientes durante 2026. En ambas tiendas, los agentes se enfocaron en identificar y requisar libros que, según la interpretación oficial, incitaban al odio contra el gobierno, las autoridades judiciales o la policía.

La policía informó que los cinco detenidos, dos hombres y tres mujeres de entre 30 y 59 años, quedaron bajo investigación por presunta sedición. De acuerdo con la legislación de seguridad nacional implementada en 2024, la tenencia, venta o exhibición de materiales considerados subversivos puede conllevar hasta siete años de prisión.

PUBLICIDAD

Los cinco detenidos, dos hombres y tres mujeres, quedaron bajo investigación por presunta sedición según la ley de seguridad nacional local (Reuters)
Los cinco detenidos, dos hombres y tres mujeres, quedaron bajo investigación por presunta sedición según la ley de seguridad nacional local (Reuters)

El allanamiento ocurrió apenas un día después de que Have A Nice Stay comunicara a sus clientes que cerraría sus puertas en agosto, citando dificultades económicas y la existencia de una “línea roja” cada vez más imprecisa sobre lo que puede o no comercializarse en Hong Kong.

En su mensaje de despedida, los responsables del local afirmaron que la situación económica, sumada a las restricciones legales, hacía inviable la continuidad del proyecto. Desde su fundación en 2022, la librería se especializó en títulos dedicados al desarrollo democrático, la alfabetización mediática, la historia contemporánea y el autoritarismo, así como en la difusión de publicaciones independientes producidas por periodistas locales.

Ninguna de las dos librerías registradas participó este año en la Feria del Libro de Hong Kong, uno de los principales eventos literarios del continente, que abrió el mismo miércoles bajo estrictas restricciones sobre los títulos permitidos.

La implementación de la ley de seguridad nacional modificó el perfil de la feria, limitando la presencia de materiales críticos o políticos. Los organizadores y expositores ajustaron sus catálogos para evitar sanciones, en un contexto en el que la indefinición sobre los límites legales impulsó la autocensura y la retirada de libros de los escaparates.

Durante 2026, la policía de Hong Kong intensificó los operativos contra librerías independientes. En marzo, cuatro empleados del local Book Punch fueron arrestados por vender libros que incluían una biografía del activista prodemocracia Jimmy Lai, encarcelado desde hace más de un año.

Cuatro empleados de Book Punch fueron arrestados en marzo por vender, entre otros títulos, una biografía del activista encarcelado Jimmy Lai (Reuters)
Cuatro empleados de Book Punch fueron arrestados en marzo por vender, entre otros títulos, una biografía del activista encarcelado Jimmy Lai (Reuters)

En junio, otros dos trabajadores de la tienda Hunter fueron detenidos bajo acusaciones similares. Estos casos consolidaron una tendencia en la que libreros y editores enfrentan la amenaza de investigaciones policiales, arrestos y cierres de negocios debido a la naturaleza de sus catálogos.

Desde el sector editorial, autores y libreros manifestaron preocupación por la creciente incertidumbre que genera la aplicación de la ley. La ambigüedad sobre los criterios para definir qué títulos resultan sediciosos obligó a las tiendas a revisar y reducir su oferta, al tiempo que dificultó la supervivencia de proyectos independientes orientados a la difusión de ideas y al debate público. La presión sobre espacios como Have A Nice Stay, nacidos tras las protestas de 2019 para ofrecer un refugio a la sociedad civil y al intercambio intelectual, evidenció el estrechamiento de los márgenes para el pensamiento crítico en la ciudad.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Hong KongPeriodistasLibreriaPolicías

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ucrania atacó a 19 petroleros rusos en el mar de Azov y elevó a 136 los buques alcanzados en la zona

La ofensiva, ejecutada con drones marinos, apunta contra la flota que usa Putin para sostener el suministro de combustible a Crimea y deteriora la capacidad logística de Moscú en la península anexionada

Ucrania atacó a 19 petroleros rusos en el mar de Azov y elevó a 136 los buques alcanzados en la zona

Líbano e Israel acordaron avances en la estructura de las “zonas piloto” durante las negociaciones en Roma

La sexta ronda del diálogo culminó de forma positiva. Las delegaciones pactaron mantener un nuevo encuentro para sostener “conversaciones técnicas más amplias”

Líbano e Israel acordaron avances en la estructura de las “zonas piloto” durante las negociaciones en Roma

La UE anunció un acuerdo sobre drones con Kiev: “Unirá el ingenio ucraniano con la escala industrial europea”

El tratado consiste en impulsar la producción conjunta de esta tecnología clave en el campo de batalla para rechazar la invasión rusa

La UE anunció un acuerdo sobre drones con Kiev: “Unirá el ingenio ucraniano con la escala industrial europea”

Las FDI confirmaron la muerte de dos comandantes Nukhba en un bombardeo contra terroristas de Hamas en Gaza

La operación aérea se ejecutó mientras las tropas israelíes permanecen desplegadas bajo el Comando Sur. Los objetivos integraban la estructura armada del grupo armado

Las FDI confirmaron la muerte de dos comandantes Nukhba en un bombardeo contra terroristas de Hamas en Gaza

Mal trimestre para la economía china: creció al ritmo más lento en tres años y Beijing se queja de un entorno “inestable e incierto”

Las cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística del régimen de Xi Jinping están por debajo de las previsiones y reavivan dudas sobre la solidez de la recuperación, mientras la demanda interna sigue estancada

Mal trimestre para la economía china: creció al ritmo más lento en tres años y Beijing se queja de un entorno “inestable e incierto”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pese a la caída de los vuelos de cabotaje, el sector aerocomercial alcanzó un récord histórico de pasajeros en el primer semestre

Pese a la caída de los vuelos de cabotaje, el sector aerocomercial alcanzó un récord histórico de pasajeros en el primer semestre

El Supremo abre la puerta a revisar cómo se aplica la ley que devolvió la nacionalidad española a 73.000 descendientes de judíos expulsados hace más de 500 años

Matías Almeyda buscaría a Orbelín Pineda para reforzar a Monterrey en el Apertura 2026

Joven genio hace historia: lleva al Perú al podio mundial de la física con medalla de plata en Olimpiada Internacional

12 actividades gratis para hacer en CABA en las vacaciones de invierno

INFOBAE AMÉRICA

Mientras Occidente se bate contra sí mismo, Rusia avanza

Mientras Occidente se bate contra sí mismo, Rusia avanza

El gobierno de Guatemala activa el Servicio Cívico 2026: Gobernación suma plan de educación vial con 552 servidores cívicos en la capital

El Gobierno de Guatemala pone en marcha sistema para registrar la trazabilidad de los productos animales, vegetales e hidrobiológicos

La reforma para la diáspora en El Salvador deja abierta la consulta sobre quién podrá postularse, según informe

Asesinan a niño de 11 años mientras dormía, crimen reaviva preocupación por violencia contra la niñez en Honduras

ENTRETENIMIENTO

Alec Baldwin es acusado de “narcisismo” por su homenaje a Sam Neill: el detalle de su mensaje que causó críticas

Alec Baldwin es acusado de “narcisismo” por su homenaje a Sam Neill: el detalle de su mensaje que causó críticas

Anne Hathaway cuenta que su tercer embarazo la tomó por sorpresa y ya tiene un apodo muy especial

BTS sorprendió con avisos misteriosos antes del estreno de “NORMAL” en Spotify

El primer tráiler de ‘I Play Rocky’ revela cómo nació la película que cambió la vida de Sylvester Stallone

“Cambió mi vida”: el gesto de Will Smith que transformó la forma de trabajar de Octavia Spencer