Asesinan a niño de 11 años mientras dormía, crimen reaviva preocupación por violencia contra la niñez en Honduras

El crimen de José Ramón Gutiérrez, un niño de 11 años asesinado en su vivienda en Colón (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Ramón Gutiérrez, de 11 años, fue asesinado durante la madrugada en su vivienda de la comunidad de Colorado, municipio de Balfate, departamento de Colón. Según información preliminar, un hombre ingresó a la casa y lo atacó con un arma blanca mientras el niño dormía en una hamaca.

Personas que se encontraban en las cercanías del lugar presenciaron el hecho y alertaron a las autoridades. La víctima residía junto a su familia en esa comunidad. Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones sobre las circunstancias del crimen y el móvil del ataque.

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Pocas horas después del homicidio, las autoridades informaron sobre la captura del principal sospechoso, quien fue trasladado a la posta policial de Tocoa para continuar con la investigación y ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Al momento de su detención, el hombre pronunció una frase que quedó registrada por personas presentes en el lugar: "Fallé, ayúdenme“, “necesito que me cambien”, mientras era custodiado por agentes policiales.

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Violencia contra la niñez en Honduras

El asesinato de José Ramón Gutiérrez ocurrió en medio de un panorama de violencia contra la niñez en Honduras. Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia advirtieron que los menores continúan siendo víctimas de distintas formas de violencia que afectan su derecho a la vida y a la protección.

Datos del Observatorio de la Niñez de Casa Alianza de Honduras señalaron que durante el primer semestre de 2026 murieron 197 niñas, niños y adolescentes de entre cero y 17 años en el país por causas violentas y accidentales. Del total, 73 fallecieron víctimas de homicidios, mientras que los accidentes de tránsito y los suicidios completaron las principales causas de muerte registradas en ese período.

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Las Cámaras Gesell permiten que niñas, niños y adolescentes rindan testimonio en un entorno seguro, especializado y adaptado a su edad durante los procesos judiciales.

La organización también advirtió que la incidencia ya no se concentra únicamente en Francisco Morazán y Cortés, sino que se extendió a departamentos como Colón, donde ocurrió este crimen.

Reclamo de familiares y vecinos

Especialistas en derechos de la niñez insistieron en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención de la violencia, mejorar los mecanismos de protección para menores en condición de vulnerabilidad y garantizar investigaciones oportunas que permitan sancionar a los responsables.

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Familiares y vecinos de José Ramón Gutiérrez exigieron que el caso no quede en la impunidad y que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable.

Durante su detención, el principal sospechoso del asesinato dijo: "Fallé, ayúdenme" y "necesito que me cambien".

El crimen se suma a una serie de hechos que mantienen en alerta a las organizaciones de protección de la niñez, que reiteraron el llamado a reforzar las políticas públicas orientadas a prevenir la violencia y salvaguardar la vida de niñas, niños y adolescentes en Honduras.

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Mientras el sospechoso permanece bajo custodia y avanza el proceso judicial, la comunidad de Balfate permanece consternada por la muerte del menor.

Se espera que las investigaciones permitan esclarecer por completo las circunstancias del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes, en un caso que se suma a la preocupante estadística de muertes violentas de niñas, niños y adolescentes registrada en el país durante 2026.

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