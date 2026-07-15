América

Asesinan a niño de 11 años mientras dormía, crimen reaviva preocupación por violencia contra la niñez en Honduras

El crimen ocurrido en Balfate, departamento de Colón, ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad

Guardar
Google icon
Infografía con casa, hombre, niño en hamaca, mujer, auto de policía, lupas y huellas dactilares; incluye texto explicativo.
El crimen de José Ramón Gutiérrez, un niño de 11 años asesinado en su vivienda en Colón (Imagen Ilustrativa Infobae)

José Ramón Gutiérrez, de 11 años, fue asesinado durante la madrugada en su vivienda de la comunidad de Colorado, municipio de Balfate, departamento de Colón. Según información preliminar, un hombre ingresó a la casa y lo atacó con un arma blanca mientras el niño dormía en una hamaca.

Personas que se encontraban en las cercanías del lugar presenciaron el hecho y alertaron a las autoridades. La víctima residía junto a su familia en esa comunidad. Elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones sobre las circunstancias del crimen y el móvil del ataque.

PUBLICIDAD

Pocas horas después del homicidio, las autoridades informaron sobre la captura del principal sospechoso, quien fue trasladado a la posta policial de Tocoa para continuar con la investigación y ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Al momento de su detención, el hombre pronunció una frase que quedó registrada por personas presentes en el lugar: "Fallé, ayúdenme“, “necesito que me cambien”, mientras era custodiado por agentes policiales.

PUBLICIDAD

Violencia contra la niñez en Honduras

El asesinato de José Ramón Gutiérrez ocurrió en medio de un panorama de violencia contra la niñez en Honduras. Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia advirtieron que los menores continúan siendo víctimas de distintas formas de violencia que afectan su derecho a la vida y a la protección.

Datos del Observatorio de la Niñez de Casa Alianza de Honduras señalaron que durante el primer semestre de 2026 murieron 197 niñas, niños y adolescentes de entre cero y 17 años en el país por causas violentas y accidentales. Del total, 73 fallecieron víctimas de homicidios, mientras que los accidentes de tránsito y los suicidios completaron las principales causas de muerte registradas en ese período.

Varias Cámaras Gesell activas presentan problemas de infraestructura, aislamiento acústico deficiente, equipos audiovisuales obsoletos y falta de personal capacitado.
Las Cámaras Gesell permiten que niñas, niños y adolescentes rindan testimonio en un entorno seguro, especializado y adaptado a su edad durante los procesos judiciales.

La organización también advirtió que la incidencia ya no se concentra únicamente en Francisco Morazán y Cortés, sino que se extendió a departamentos como Colón, donde ocurrió este crimen.

Reclamo de familiares y vecinos

Especialistas en derechos de la niñez insistieron en la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención de la violencia, mejorar los mecanismos de protección para menores en condición de vulnerabilidad y garantizar investigaciones oportunas que permitan sancionar a los responsables.

Familiares y vecinos de José Ramón Gutiérrez exigieron que el caso no quede en la impunidad y que se aplique todo el peso de la ley contra el responsable.

Durante su detención, el principal sospechoso del asesinato dijo: "Fallé, ayúdenme" y "necesito que me cambien".
Durante su detención, el principal sospechoso del asesinato dijo: "Fallé, ayúdenme" y "necesito que me cambien".

El crimen se suma a una serie de hechos que mantienen en alerta a las organizaciones de protección de la niñez, que reiteraron el llamado a reforzar las políticas públicas orientadas a prevenir la violencia y salvaguardar la vida de niñas, niños y adolescentes en Honduras.

Mientras el sospechoso permanece bajo custodia y avanza el proceso judicial, la comunidad de Balfate permanece consternada por la muerte del menor.

Se espera que las investigaciones permitan esclarecer por completo las circunstancias del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes, en un caso que se suma a la preocupante estadística de muertes violentas de niñas, niños y adolescentes registrada en el país durante 2026.

Temas Relacionados

HondurasColónniñoCasaAlianzaHondurasviolencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un insecto invasor amenaza los viñedos de California y activa una respuesta urgente en el sector agrícola

La rápida propagación de una plaga detectada en plantas ornamentales encendió las alarmas en la comunidad agrícola, con operativos especiales y estrictas recomendaciones a quienes adquirieron ejemplares en comercios locales

Un insecto invasor amenaza los viñedos de California y activa una respuesta urgente en el sector agrícola

Juana Fernández, la secretaria técnica que logró la primera votación unánime a favor de la agenda de género de Ecuador, en Infobae

En entrevista con Infobae la secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género habla sobre los avances de la política de género en el país

Juana Fernández, la secretaria técnica que logró la primera votación unánime a favor de la agenda de género de Ecuador, en Infobae

La falta de magistrados suplentes mantiene 123 expedientes sin resolver en la Sala Constitucional de Costa Rica

El tribunal atribuyó la paralización a la imposibilidad de completar el quórum por inhibitorias, en un rezago que afecta recursos sobre pensiones, salud, empleo público, reformas fiscales y otras materias de interés público

La falta de magistrados suplentes mantiene 123 expedientes sin resolver en la Sala Constitucional de Costa Rica

El costo de vida dio un respiro en junio a los panameños, pero la inflación sigue por encima del 2% en 2026

Los menores valores de los combustibles incidieron en el comportamiento del IPC, mientras algunos servicios mantuvieron una tendencia alcista.

El costo de vida dio un respiro en junio a los panameños, pero la inflación sigue por encima del 2% en 2026

El Gobierno de Guatemala incorpora 2 millones de dosis SR para sostener la vacunación del sarampión

El nuevo cargamento ingresó en la última semana de junio y apunta a asegurar el abastecimiento en direcciones departamentales y servicios de salud, mientras el brote registra 27,145 contagios y 26 muertes

El Gobierno de Guatemala incorpora 2 millones de dosis SR para sostener la vacunación del sarampión

DEPORTES

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Insólito comunicado de un club brasileño: anunciaron la salida de un defensor en redes con videos de errores

La formación de Argentina que piensa Scaloni para jugar contra Inglaterra por el pase a la final del Mundial

Un diario inglés publicó un artículo en el que reveló “los 10 trucos sucios” del Dibu Martínez

La inesperada promesa de Tom Holland, el actor de Spider-Man, si Inglaterra gana el Mundial 2026 en la previa al choque con Argentina

TELESHOW

Los nervios de Marcela Tinayre antes de salir a la cancha para alentar a la Selección: “Con mi traje de fajina”

Los nervios de Marcela Tinayre antes de salir a la cancha para alentar a la Selección: “Con mi traje de fajina”

La actriz de American Horror Story fanática de Argentina y La Mona Jiménez: “Lo abracé y le confesé mi amor”

El cumpleaños de Bautista, el hijo de Rodrigo de Paul, en Atlanta: el divertido festejo con los niños de la Scaloneta

La insólita frase de José María Listorti a Rodrigo Vagoneta el día que se conocieron: “O está loco o es un genio”

Ekaterina Ojeda debutó en La Jaula de la Moda: el desenfado de la joven que estalló por el escándalo con Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Un insecto invasor amenaza los viñedos de California y activa una respuesta urgente en el sector agrícola

Un insecto invasor amenaza los viñedos de California y activa una respuesta urgente en el sector agrícola

Juana Fernández, la secretaria técnica que logró la primera votación unánime a favor de la agenda de género de Ecuador, en Infobae

La falta de magistrados suplentes mantiene 123 expedientes sin resolver en la Sala Constitucional de Costa Rica

El costo de vida dio un respiro en junio a los panameños, pero la inflación sigue por encima del 2% en 2026

El Gobierno de Guatemala incorpora 2 millones de dosis SR para sostener la vacunación del sarampión