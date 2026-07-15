Costa Rica

Nueva cooperación entre Costa Rica y Luxemburgo fortalece desarrollo sostenible y equidad en América Latina

La estrategia COOPERA articula alianzas y recursos para que Costa Rica y sus socios caribeños y latinoamericanos avancen en soluciones compartidas y multipliquen el impacto de la cooperación

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Representantes del Gobierno de Costa Rica y Luxemburgo durante el lanzamiento del programa COOPERA, en la Casa Amarilla de San José (Cortesía: @CRcancilleria).
Representantes del Gobierno de Costa Rica y Luxemburgo durante el lanzamiento del programa COOPERA, en la Casa Amarilla de San José (Cortesía: @CRcancilleria).

El Gobierno de Costa Rica y el Gran Ducado de Luxemburgo presentaron recientemente el programa COOPERA, una alianza binacional que impulsa un fondo superior a los 6,5 millones de dólares para fortalecer el desarrollo sostenible y la equidad social en América Latina y el Caribe.

La iniciativa, anunciada en la Casa Amarilla de San José, el día de ayer, 14 de julio, marca un cambio sustancial en el modelo de cooperación internacional y posiciona al país tico como un referente regional en innovación y transferencia de conocimientos.

La creación de COOPERA responde a la necesidad de renovar los esquemas convencionales de apoyo internacional. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la estrategia integra un fondo concursable, el fomento de la cooperación Sur-Sur y una alianza estratégica con el Caribe. Estos tres componentes buscan:

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  • Articular actores públicos y privados
  • Movilizar recursos
  • Facilitar la transferencia de tecnología y buenas prácticas.

De acuerdo con las autoridades costarricenses, el fondo concursable permitirá que instituciones, empresas y organizaciones sociales postulen proyectos innovadores en el ámbito de la cooperación triangular. Este mecanismo no solo financia iniciativas, sino que promueve la corresponsabilidad y el intercambio horizontal entre los distintos participantes.

Tres personas en una mesa de vidrio con tablets, papeles con gráficos y dos tazas. Una taza tiene el escudo de Costa Rica y otra un león rampante rojo.
Delegados de Costa Rica y Luxemburgo colaboran en una reunión con gráficos de desarrollo sostenible y objetivos de innovación, equidad y sostenibilidad visibles en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica: de receptor a socio estratégico

Durante el lanzamiento del programa, Manuel Tovar, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, destacó que la condición de país de renta alta exige asumir una nueva responsabilidad en el escenario internacional.

“Durante muchos años Costa Rica contó con el valioso apoyo de la cooperación internacional. Ese respaldo fortaleció nuestras instituciones y amplió oportunidades para nuestra población. Hoy, nuestra condición de país de renta alta y la reducción de acceso a ayuda oficial al desarrollo no representa el final de una etapa sino más bien el inicio de una nueva responsabilidad”, afirmó Tovar.

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Por su parte, Carla Morales, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, explicó que el mecanismo COOPERA permite que el país asuma un rol dual en igualdad de condiciones, lo que incrementa su proyección internacional. Morales señaló que los desafíos actuales como la desigualdad, la vulnerabilidad y el cambio climático, requieren respuestas conjuntas y estrategias alineadas con los instrumentos de planificación regional.

El componente de Cooperación Sur-Sur impulsa el intercambio directo de conocimientos y experiencias entre Costa Rica y otros países latinoamericanos. Esta modalidad, facilita la transferencia de tecnología y la adopción de buenas prácticas en sectores clave, como educación, salud, innovación ambiental y gestión pública.

Por su parte, la alianza estratégica con el Caribe busca fortalecer lazos técnicos y generar impacto en las zonas más vulnerables de la región. El nuevo esquema promueve una cooperación multiactor, multinivel y multisectorial, lo que significa que gobiernos, sector privado y sociedad civil trabajan de manera coordinada para alcanzar objetivos comunes.

Importancia de COOPERA para Costa Rica

El lanzamiento de COOPERA marca un punto de inflexión para la diplomacia y la cooperación internacional de Costa Rica. La iniciativa amplía el margen de acción del país, que ahora contribuye como proveedor de conocimiento y de experiencias exitosas en el ámbito regional.

El programa COOPERA refuerza el posicionamiento de Costa Rica como un actor innovador y solidario en América Latina y el Caribe, capaz de liderar iniciativas que promuevan la cooperación horizontal, la innovación y la inclusión regional.

Con la implementación de COOPERA, el país tico asume un papel protagónico en el diseño de políticas de cooperación internacional y se posiciona como un referente para otras naciones que buscan consolidar modelos de desarrollo sostenible y alianzas equitativas en el continente.

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