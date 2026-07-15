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BTS sorprendió con avisos misteriosos antes del estreno de “NORMAL” en Spotify

La campaña incluyó mensajes en medios, pistas visuales y detalles ocultos en redes, desatando curiosidad entre seguidores y reacciones en internet

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BTS: dónde y cuándo ver el arranque oficial de su gira mundial
El lanzamiento exclusivo de “NORMAL” en Spotify busca concentrar a los fans de pago, impulsar los streams y mejorar la visibilidad del video en recomendaciones personalizadas - (BIGHIT Music)

Un aviso de página completa en el San Francisco Chronicle y el New York Post con una foto de los siete integrantes de BTS en un baño y un titular de tabloide fue la primera señal de que “NORMAL”, el noveno tema del álbum ARIRANG, tendría video musical y versión en coreano.

La confirmación oficial llegó el 14 de julio: HYBE anunció el estreno exclusivo en Spotify para el 17 de ese mes y la llegada al resto de plataformas para el 19.

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BTS activó la campaña de “NORMAL” con un aviso de página completa en el San Francisco Chronicle y el New York Post - (X:@bts_bighit)
BTS activó la campaña de “NORMAL” con un aviso de página completa en el San Francisco Chronicle y el New York Post - (X:@bts_bighit)

La pieza publicitaria imitaba la portada de un tabloide: imagen grupal frente a una fila de urinarios, franja roja con la frase “Foto impactante REVELADA” y el nombre de BigHit Music en el espacio reservado al medio. El titular rezaba: “Miembros de BTS vistos en un baño en medio de un misterioso encuentro”.

En la parte inferior, un texto en tono de crónica de farándula describía el encuentro como “un entorno inesperado” y añadía que “la situación era completamente normal”, con la palabra normal visible entre el resto del texto.

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La publicidad de “NORMAL” imitó la portada de un tabloide con una foto grupal de BTS y un titular sobre un encuentro misterioso - (X:@bts_bighit)
La publicidad de “NORMAL” imitó la portada de un tabloide con una foto grupal de BTS y un titular sobre un encuentro misterioso - (X:@bts_bighit)

La campaña de pistas antes del anuncio oficial

La palabra destacada en el aviso no fue la única señal. Días antes de la confirmación de HYBE, el grupo cambió su foto de perfil en Instagram a “LAMRON”, “NORMAL” escrito al revés. Quienes repararon en ese detalle lo conectaron de inmediato con el nombre de la canción y comenzaron a anticipar un lanzamiento, según recogió People.

El aviso también incluía una respuesta atribuida a una fuente no identificada: “No estamos en posición de hacer más comentarios en este momento”, seguida de otra línea que cerraba el ciclo de expectativa: “más información será revelada el 17 de julio”. Según People, esa fecha ya circulaba entre seguidores como posible día de estreno antes de que HYBE lo confirmara oficialmente.

“NORMAL” es el segundo gran sencillo de promoción de ARIRANG después de “Swim”, que llegó al primer puesto del Billboard Hot 100 - (BIGHIT MUSIC / HYBE)
“NORMAL” es el segundo gran sencillo de promoción de ARIRANG después de “Swim”, que llegó al primer puesto del Billboard Hot 100 - (BIGHIT MUSIC / HYBE)

Spotify acompañó la campaña con listas de reproducción interactivas vinculadas a “NORMAL”, con votación de fans y actividades temáticas previas al estreno del video. Interscope Capitol Records tiene previsto el inicio del soporte en radio pop de Estados Unidos para el 27 de julio.

“NORMAL” es el segundo gran sencillo de promoción del álbum ARIRANG, después de “Swim”, que encabezó el Billboard Hot 100. La banda surcoreana interpretó la canción junto a “Swim” en su regreso a Seúl en marzo y en una presentación especial de Spotify en Nueva York ese mismo mes. Además, formó parte del setlist del tramo europeo de la gira ARIRANG, que cerró en París antes de volver a Estados Unidos.

El estreno de “NORMAL” primero en Spotify y después en YouTube responde a un acuerdo entre HYBE y la plataforma sueca - (Infobae España)
El estreno de “NORMAL” primero en Spotify y después en YouTube responde a un acuerdo entre HYBE y la plataforma sueca - (Infobae España)

Por qué el video llega primero a Spotify y después a YouTube

El estreno exclusivo en Spotify antes que en YouTube responde a un acuerdo entre HYBE y la compañía sueca, en el marco de una estrategia que ya aplicó con “Merry Go Round” en junio de 2026. En esa ocasión, el video estuvo disponible primero para suscriptores Premium a través del hub K-Pop ON!

La función de videos musicales completos llegó a Estados Unidos y Canadá en diciembre de 2025, tras un lanzamiento previo en unos 85 mercados de Europa, Latinoamérica y el Sudeste Asiático. El acceso está restringido al nivel Premium —con un costo de 11,99 dólares al mes en EE.UU.— y no genera una regalía adicional por visualización, sino que cuenta como un stream de audio estándar.

Para artistas con el peso global de BTS, el acuerdo de estreno exclusivo tiene un valor estratégico: concentra la atención de los fans de pago durante las primeras 48 horas, impulsa métricas de streams y posiciona el lanzamiento dentro del ecosistema de recomendaciones personalizadas que el servicio activa desde junio de 2026 con su lista “Videos for You”.

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