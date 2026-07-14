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Crisis demográfica en Cuba: los nacimientos cayeron a un mínimo histórico y las muertes casi duplicaron esa cifra en 2025

Las cifras fueron publicadas por el diario oficial Granma, que citó a investigadores del Centro de Estudios Demográficos (Cedem). El informe sostuvo que la reducción de los nacimientos mantiene una tendencia sostenida durante los últimos años

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Crisis demográfica en Cuba: los nacimientos cayeron a un mínimo histórico y las muertes casi duplicaron esa cifra en 2025 (REUTERS)
Crisis demográfica en Cuba: los nacimientos cayeron a un mínimo histórico y las muertes casi duplicaron esa cifra en 2025 (REUTERS)

Cuba registró en 2025 la cifra más baja de nacimientos en décadas, con 68.051 nacimientos frente a 134.354 defunciones, un balance que confirmó la continuidad del decrecimiento natural de la población, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Demográficos (Cedem) difundidos por medios estatales. El país inició 2026 con una población oficial de 9.436.440 habitantes, en un contexto marcado por la baja fecundidad, el envejecimiento y la emigración.

Las cifras fueron publicadas por el diario oficial Granma, que citó a investigadores del Centro de Estudios Demográficos (Cedem). El informe sostuvo que la reducción de los nacimientos mantiene una tendencia sostenida durante los últimos años.

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Según los datos oficiales, Cuba registró alrededor de 99.000 nacimientos en 2021, cerca de 95.000 en 2022, poco más de 71.000 en 2024 y 68.051 en 2025, el nivel más bajo registrado en varias décadas.

El artículo señaló que esa cifra “es la cifra más baja en décadas, contrastada con las 134.354 defunciones, lo que evidencia un decrecimiento natural“, de acuerdo con los especialistas del Cedem.

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El informe agregó que el país comenzó 2026 con 9.436.440 habitantes y sostuvo que la isla "enfrenta una realidad compleja marcada por la baja fecundidad, el envejecimiento poblacional y un saldo migratorio negativo que redefine las estructuras sociales y económicas“.

La investigadora del Cedem Arelis Mora explicó que la población menor de 35 años representa el 38,4 % del total de habitantes. Además, precisó que el grupo de cero a cuatro años constituye el segmento con menor representación dentro de la estructura demográfica, una situación que atribuyó a la caída sostenida de la natalidad.

Según los datos oficiales, Cuba registró alrededor de 99.000 nacimientos en 2021, cerca de 95.000 en 2022, poco más de 71.000 en 2024 y 68.051 en 2025, el nivel más bajo registrado en varias décadas (REUTERS)
Según los datos oficiales, Cuba registró alrededor de 99.000 nacimientos en 2021, cerca de 95.000 en 2022, poco más de 71.000 en 2024 y 68.051 en 2025, el nivel más bajo registrado en varias décadas (REUTERS)

Mora afirmó que esa realidad es "consecuencia directa de la baja fecundidad" registrada en el país.

La especialista también indicó que, al cierre de 2024, el 50 % de las personas que emigraron de la isla correspondía a jóvenes menores de 35 años, un dato que refleja el peso de la emigración en la evolución demográfica del país.

Las cifras oficiales confirmaron la continuidad del proceso de envejecimiento poblacional y del descenso de habitantes, impulsado por una combinación de menor cantidad de nacimientos, mayor número de defunciones y un saldo migratorio negativo.

De acuerdo con los cálculos del régimen cubano, más de tres millones de cubanos viven en el extranjero. De ese total, aproximadamente la mitad mantiene residencia en la isla, mientras que 1,1 millones no poseen residencia efectiva en el país.

El informe también abordó la situación de la fecundidad adolescente. La subdirectora del Cedem, Matilde Molina, sostuvo que "uno de los desafíos más sensibles en Cuba es la fecundidad adolescente“, una situación que definió como ”un problema social que va más allá de la salud“.

Según Molina, durante 2024 la tasa alcanzó 47,1 nacimientos por cada 1.000 adolescentes.

De acuerdo con los cálculos del régimen cubano, más de tres millones de cubanos viven en el extranjero (AP)
De acuerdo con los cálculos del régimen cubano, más de tres millones de cubanos viven en el extranjero (AP)

La investigadora indicó que, aunque "hubo una disminución“, ”el peso relativo de este grupo en la fecundidad total del país aumentó“, lo que mantiene el fenómeno como uno de los principales desafíos demográficos.

Los datos oficiales fueron acompañados por estimaciones alternativas del demógrafo independiente cubano Juan Carlos Albizu-Campos, quien presentó un cálculo diferente sobre el tamaño de la población.

Según sus estimaciones, tras una caída del 18 % entre 2022 y 2023, la población total de Cuba se ubicaría en 8,6 millones de habitantes, una cifra inferior a los 9,4 millones difundidos por las autoridades.

(Con información de EFE)

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