La biopic de Michael Jackson destrona a Bohemian Rhapsody y Oppenheimer al superar los USD 1.000 millones

La película recorre el ascenso de Michael Jackson desde los Jackson 5 hasta la era de Bad, y Jaafar Jackson encabeza el elenco en su debut cinematográfico

Michael, la biopic sobre el Rey del Pop dirigida por Antoine Fuqua, se convirtió en la primera película biográfica de la historia en superar los 1.000 millones de dólares en taquilla mundial, un hito que también representa el mayor éxito comercial en los 30 años de historia de Lionsgate como estudio cinematográfico.

Según datos de Rentrak publicados el 12 de julio, el filme alcanzó los USD 1.001,6 millones tras su decimosegundo fin de semana en cartelera. La distribución de esa cifra se divide en USD 371,8 millones del mercado estadounidense y USD 629,8 millones provenientes de los mercados internacionales.

PUBLICIDAD

El estreno en Japón —uno de los mercados históricamente más sólidos para Michael Jackson— fue determinante en el tramo final: la distribuidora local Kino acumuló allí USD 35,75 millones, según consignó India Today.

Michael desplazó a Bohemian Rhapsody como la película musical biográfica más taquillera y luego superó a Oppenheimer entre todas las biografías cinematográficas - (Agencia EFE)

El camino hacia ese umbral implicó dejar atrás a varios títulos de referencia del género. En junio, Michael desplazó a Bohemian Rhapsody —la biopic sobre Freddie Mercury producida también por Graham King— del primer puesto entre las películas musicales más taquilleras.

PUBLICIDAD

La cinta de 2018 había cerrado su recorrido con USD 910,9 millones. Días después, Michael superó también a Oppenheimer, de Christopher Nolan, que con USD 975,8 millones ocupaba el primer lugar entre todas las biografías cinematográficas sin distinción de género.

El arranque del filme anticipó su trayectoria. Con un debut de USD 97 millones en el mercado nacional y USD 217,4 millones a nivel global durante su primer fin de semana, Michael pulverizó el récord de apertura para una biopic musical, que hasta entonces pertenecía a Straight Outta Compton (2015).

PUBLICIDAD

La película Michael alcanzó USD 1.001,6 millones tras su duodécimo fin de semana, con USD 371,8 millones en Estados Unidos y USD 629,8 millones en los mercados internacionales

El tráiler oficial también estableció una marca propia: superó los 116 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas, el mayor lanzamiento de ese tipo en la historia de Lionsgate y en el género biográfico musical.

Para el estudio, la marca supone un nuevo máximo sin precedentes. Hasta el estreno de Michael, su película más taquillera era The Hunger Games: Catching Fire (2013), con USD 865,2 millones en todo el mundo. Ese registro quedó atrás y le da al estudio su primer título en el selecto grupo de producciones que han cruzado el umbral de los 1.000 millones.

PUBLICIDAD

El hito también redefine carreras dentro del equipo creativo. Para Fuqua, Michael supera con amplitud los USD 203 millones mundiales de King Arthur (2004), su anterior mayor éxito en taquilla. Para el guionista John Logan, se trata del segundo mayor éxito de su carrera, solo por detrás de Skyfall (2012), la entrega de James Bond que superó los USD 1.100 millones globales. Y para King como productor, Michael eclipsa incluso a Bohemian Rhapsody, su propio récord anterior en el género.

Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en una escena de la película "Michael". (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

El filme tiene un presupuesto estimado de USD 155 millones y fue distribuido por Lionsgate en Estados Unidos y por Universal Pictures en los mercados internacionales. Se estrenó el 22 de abril en el Reino Unido y el 24 de abril en Estados Unidos, con una premiere mundial el 10 de abril en el Uber Eats Music Hall de Berlín.

PUBLICIDAD

La película narra el ascenso de Jackson desde su infancia en Gary, Indiana, su paso por los Jackson 5 bajo la tutela de su padre Joe Jackson y su carrera solista hasta la gira del álbum Bad a finales de los años 80. El guion de Logan excluye deliberadamente los años posteriores a las acusaciones de abuso en el caso Jordan y concluye alrededor de 1995, cuando la opinión pública comenzó a distanciarse del artista, según explicó Fuqua en una entrevista con Deadline.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, protagoniza la película en su debut cinematográfico. Juliano Valdi interpreta la versión infantil del artista. El elenco de apoyo incluye a Colman Domingo como Joe Jackson; Nia Long como Katherine Jackson; Miles Teller como el abogado y representante John Branca; Laura Harrier como la productora Suzanne de Passe; Mike Myers como el ejecutivo de CBS Records Walter Yetnikoff; Larenz Tate como el productor discográfico Berry Gordy; Kendrick Sampson como Quincy Jones; y Kat Graham como Diana Ross. También aparecen Derek Luke como el abogado Johnnie Cochran y Deon Cole como el promotor de boxeo Don King.

PUBLICIDAD

Michael, la biopic de Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua, se convirtió en la primera película biográfica en superar los 1.000 millones de dólares en taquilla mundial

Fuqua reveló en Deadline que la decisión de casting de Jaafar surgió de manera casi fortuita: el director de fotografía Bob Richardson le mostró una foto del sobrino del cantante durante el rodaje de Equalizer 3, y la semejanza física lo impresionó de inmediato.

Tras una prueba de maquillaje y cámara, y una sesión de actuación en la que Jaafar respondió una pregunta como si fuera su tío sin saber que lo filmaban, Fuqua quedó convencido. “El cuarto quedó en silencio; fue casi espiritual”, describió el realizador sobre ese momento.

PUBLICIDAD

Michael es la segunda película estrenada en 2026 que alcanza la barrera de los 1.000 millones de dólares. La primera fue The Super Mario Galaxy Movie, que acumula USD 1.009,6 millones y se mantiene como el título más taquillero del año. Entre los filmes que han superado esa cifra desde 2021, Michael es uno de los tres que lo logró sin ser una secuela ni un remake, junto a The Super Mario Bros. Movie y Barbie.