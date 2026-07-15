‘The Batman 2′ vuelve a retrasar su estreno en cines: Robert Pattinson regresa en el primer vistazo de la secuela

Este teaser fue revelado por Matt Reeves y anuncia el estreno del filme para el 18 de febrero de 2028. (Créditos: Warner)

Malas noticias para los fans de DC. The Batman Part II tendrá que esperar más tiempo para llegar a los cines. La secuela dirigida por Matt Reeves retrasó nuevamente su fecha de estreno y ahora está programada para el 18 de febrero de 2028, casi seis años después del lanzamiento de la primera película protagonizada por Robert Pattinson.

Matt Reeves fue quien reveló la nueva fecha mediante un video publicado en Vimeo, donde presentó imágenes de Robert Pattinson nuevamente con el traje del Caballero de la Noche en una prueba de cámaras. En la escena se observa la caída de copos de nieve, ya que esta historia estaría ambientada en invierno.

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Un retraso tras otro

El camino de The Batman Part II hacia los cines ha sido complicado. La película inicialmente tenía previsto estrenarse el 2 de octubre de 2026, pero posteriormente Warner Bros. trasladó su lanzamiento al 1 de octubre de 2027. Dichas modificaciones fueron atribuidas a diferentes situaciones: el impacto de la huelga del sindicato de guionistas de Hollywood (WGA) en 2023 y el proceso de elaboración del guion, escrito por Reeves junto a Mattson Tomlin.

Matt Reeves compartió las primeras imágenes de prueba de Robert Pattinson como Batman (Warner Bros)

Ahora, con su nueva fecha de estreno fijada para febrero de 2028, se crea el intervalo más largo entre una película de Batman y su secuela directa, superando la espera de cuatro años entre El caballero de la noche (2008) y El caballero de la noche asciende (2012).

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Un reporte de Deadline atribuye este drástico cambio a una reorganización del calendario de Warner Bros. El movimiento comenzó con The Great Beyond, la nueva película de J.J. Abrams con Glen Powell y Jenna Ortega, que dejó su fecha del 13 de noviembre de 2026 para ocupar el 1 de octubre de 2027, espacio que originalmente pertenecía a la cinta de Matt Reeves.

A partir de ese ajuste, The Batman Part II pasó al 18 de febrero de 2028. Warner Bros. También se modificó las fechas de otros proyectos como Panic Carefully, de Sam Esmail, y Revenge of La Llorona.

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¿Qué se sabe de ‘The Batman Part II’?

La nueva película continuará la historia iniciada en The Batman, protagonizada por Robert Pattinson como Bruce Wayne. La cinta será la tercera entrega de la llamada “Saga criminal de Batman” de Matt Reeves, después de la película original y la serie derivada El Pingüino, estrenada por HBO como una conexión entre ambas producciones.

La secuela de Batman establecerá una espera récord entre una película del personaje y su continuación directa cuando llegue en 2028. (Warner Bros)

Los detalles de la trama todavía se mantienen en secreto, al igual que los personajes que interpretarán algunos de los nuevos integrantes del reparto.

Junto a Pattinson, el reparto congrega a Jeffrey Wright como Jim Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Colin Farrell como Oswald Cobblepot, conocido como el Pingüino. También regresarán Jayme Lawson como Bella Reál y Gil Perez-Abraham como el oficial Martinez.

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Entre las nuevas incorporaciones destacan Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch. Aunque sus papeles no han sido revelados oficialmente, sus fichajes ampliaron la expectativa alrededor de la secuela.

El retraso también ocurre mientras DC Studios desarrolla su propio universo cinematográfico bajo el liderazgo de James Gunn y Peter Safran. La compañía prepara otra versión de Batman para The Brave and the Bold, aunque hasta ahora no existe evidencia de que ese proyecto haya influido directamente en el desarrollo de la película de Reeves.

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