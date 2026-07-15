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Anne Hathaway cuenta que su tercer embarazo la tomó por sorpresa y ya tiene un apodo muy especial

La ganadora del Óscar decidió confirmar la noticia por Instagram después de que unas fotos en la Riviera Francesa adelantaran su estado, mientras promociona la nueva película de Christopher Nolan

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La actriz Anne Hathaway confirmó que está en "la dulce espera" con un tierno video en Instagram (@annehathaway)

Anne Hathaway confesó en televisión que su tercer embarazo la tomó por sorpresa a los 43 años. “Quiero decir, sabíamos lo que hacíamos, pero nos sorprendió mucho que funcionara”, dijo la actriz durante su visita a Late Night with Seth Meyers, donde también reveló el apodo con el que ella y su esposo, Adam Shulman, llaman al bebé en camino: su “buzzer-beater”, término del baloncesto que designa el enceste que se logra justo cuando el reloj llega a cero.

La aparición en el programa se produjo en el marco de la gira de prensa de La Odisea, el nuevo filme de Christopher Nolan en el que Hathaway comparte cartel con Matt Damon y Tom Holland. La actriz llegó al set vestida con un traje blanco de novia de Gap Studio diseñado por Zac Posen, y no ocultó el entusiasmo que le genera este nuevo capítulo familiar.

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“Dios mío. Es increíble. Es increíble”, le dijo al conductor Seth Meyers, con una sonrisa que atravesó buena parte de la entrevista. La presencia de Hathaway en el programa combinó así dos registros que han marcado su año: el de una actriz en uno de los momentos más prolíficos de su carrera y el de una mujer que transita un embarazo que no estaba en los planes inmediatos.

Retrato de cuerpo entero de Anne Hathaway sonriendo. Lleva un vestido blanco con volantes y botas altas marrones. Al fondo se ven edificios de Londres
Anne Hathaway presentó su embarazo durante la gira de prensa de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan - (Grosby)

El anuncio del embarazo llegó el 19 de junio a través de Instagram, con un video en el que Hathaway apareció con un vestido blanco amplio, abrazó su vientre y salió corriendo del encuadre. La descripción de la publicación, “x Baby, I’m yours x”, tomó prestado el título de la canción de Barbara Lewis. La elección del formato fue deliberada: sin palabras de más, sin conferencia de prensa, sin intermediarios.

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Días antes, fotógrafos habían captado a la actriz en la Riviera Francesa, donde veraneaba junto a Shulman, sus hijos y amigos cercanos. Las imágenes revelaron su estado de gestación antes de que ella misma lo confirmara, lo que aceleró la decisión de hacer el anuncio público en sus propios términos y a través de su propio canal.

La pareja ya es madre de Jonathan, de 10 años, y Jack, de seis. Hathaway y Shulman se casaron en 2012, y tuvieron a su primogénito en 2016, tras un proceso que la actriz describió años después como lejos de sencillo. Según informó People, una fuente cercana a Hathaway señaló que durante la gira de El diablo viste a la moda 2 la actriz quería que la atención de la prensa permaneciera sobre la película, y que la decisión de anunciar el embarazo respondió al deseo de reservarlo para el momento que ella eligiera, separando su vida personal del trabajo, como ha sido su práctica habitual.

Anne Hathaway confesó en televisión que su tercer embarazo la tomó por sorpresa a los 43 años - REUTERS/Isabel Infantes TPX IMAGES OF THE DAY
Anne Hathaway confesó en televisión que su tercer embarazo la tomó por sorpresa a los 43 años - REUTERS/Isabel Infantes TPX IMAGES OF THE DAY

El camino a la maternidad no ha sido sencillo para Hathaway. En una entrevista de 2024, la actriz reveló que sufrió un aborto espontáneo en 2015, un año antes del nacimiento de Jonathan. La pérdida coincidió con su participación en la obra de teatro Grounded, en la que su personaje estaba embarazada, lo que convirtió cada función en una experiencia emocionalmente exigente. “La primera vez no llegó a término. Y estaba en una obra, y tenía que dar a luz cada noche”, relató entonces.

Al inicio fingió que estaba bien, pero con el tiempo tuvo que admitir la verdad a sus amigos cuando la fueron a visitar en el backstage. “Es realmente duro querer tanto algo y preguntarte si es que estás haciendo algo mal”, reflexionó. Al anunciar su segundo embarazo en 2019, Hathaway también se dirigió públicamente a quienes atraviesan procesos de fertilidad: “Para todas las personas que están pasando por infertilidad y el infierno al tratar de concebir, por favor sepan que nunca fue un camino fácil en ninguno de mis embarazos”.

Anne Hathaway y su esposo Adam Shulman son padres de dos hijos, Jonathan Rosebanks Shulman y Jack Shulman. (Créditos: The Image Direct)
Anne Hathaway y su esposo Adam Shulman son padres de dos hijos, Jonathan Rosebanks Shulman y Jack Shulman. (Créditos: The Image Direct)

En 2022, la ganadora del Óscar había anticipado que podía verse buscando un tercer hijo. “Puedo vernos buscando uno más”, afirmó en aquella ocasión, al tiempo que reconoció que la representación del embarazo en pantalla suele ignorar la complejidad real de la experiencia.

“Hay una tendencia a representar en pantalla el proceso del embarazo o el tener hijos bajo una sola perspectiva, como si todo fuera positivo. Desde mi propia experiencia, es mucho más complicado que eso”, señaló. Cuatro años después, ese deseo se materializó de una forma que ni ella misma anticipaba con certeza.

Anne Hathaway y su esposo Adam Shulman
Anne Hathaway destacó el apoyo de Adam Shulman en un año marcado por el embarazo y por los estrenos de La Odisea, Verity y El fin de Oak Street - (REUTERS)

El apoyo de Shulman, actor y productor de 45 años, ha sido una constante que Hathaway destacó en declaraciones a People. “Él me apoya completamente. Este año en particular ha sido inusual. Ambos sabemos que quizá nunca vuelva a pasar algo así”, dijo sobre una agenda profesional que pocas veces se había concentrado con tanta intensidad.

“Tengo tanta suerte de que él sea la pareja con la que paso mi vida. Si no lo sabía antes de este último año, creo que ahora realmente lo sé porque con absolutamente todo él simplemente está en todo. Mantiene el control de la situación”, agregó. Esa agenda incluye, además de La Odisea —con estreno previsto para el 17 de julio—, los filmes Verity y El fin de Oak Street, previstos para fin de año.

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