Trump informó que EEUU investiga la posible presencia de drones iraníes en Cuba: “Si los tienen, nos encargaremos de ello en breve” (EP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el lunes por la noche que su Gobierno investiga una posible presencia de drones iraníes en Cuba y advirtió que Washington actuará si confirma esa información. “Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello. Marco está justo en la habitación de al lado. Y si los tienen, nos encargaremos de ello en breve”, afirmó desde el Despacho Oval.

Trump respondió a preguntas de la prensa sobre una eventual presencia de drones iraníes en la isla y sostuvo que su administración no permitirá esa situación. Además, planteó la posibilidad de que Cuba también almacene armamento iraní.

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"Podría ser" que la isla caribeña estuviera "almacenando algunos" misiles iraníes, señaló el mandatario. “Lo estamos investigando ahora mismo”, expresó, antes de remarcar que su Gobierno no va a "permitir que eso ocurra“.

Las declaraciones del presidente llegaron poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciara que Washington continuará con el uso de "todas las herramientas a su disposición" para "impulsar" reformas "políticas y económicas" en Cuba y poner fin a "décadas de represión e incompetencia económica de su régimen comunista“.

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En la víspera, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, sostuvo que Cuba alberga bases "tanto rusas como chinas" y atribuyó a Moscú y Beijing la presencia de "puestos de inteligencia, puestos de recolección de señales y oficiales militares en Cuba“.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz (REUTERS)

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana. Al embargo vigente desde hace más de seis décadas, Estados Unidos sumó desde comienzos de año un bloqueo energético que provocó, en distintas ocasiones, la interrupción total del suministro eléctrico en la isla.

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El pasado viernes, las autoridades cubanas confirmaron un nuevo apagón eléctrico de alcance nacional, el cuarto registrado en lo que va del año.

Cómo es el programa de drones militares de la dictadura cubana

El régimen cubano incorporó más de 300 drones militares de origen ruso e iraní desde 2023, según fuentes de inteligencia citadas por Axios. El informe sostiene que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) analizan un eventual uso de estos sistemas contra objetivos militares estadounidenses, como la Base Naval de Guantánamo o instalaciones en Cayo Hueso, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos.

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Las autoridades del régimen, encabezadas por Miguel Díaz-Canel, invocaron el derecho a la legítima defensa, aunque no negaron la posesión de estos sistemas. El canciller Bruno Rodríguez advirtió que habrá un "baño de sangre" si Washington ejecuta una acción militar contra la isla.

De acuerdo con el portal El Toque, el interés de las FAR por los drones antecede a 2023 y responde a una política de cooperación militar con Irán, Rusia, Bielorrusia, Argelia, Venezuela y Vietnam. El medio también señala que existen indicios de que la industria militar del régimen desarrolló capacidad para ensamblar y modificar estos equipos.

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La dictadura cubana fortaleció su arsenal de drones militares en los últimos años (Ministerio de Defensa de Bielorrusia)

Uno de los primeros antecedentes documentados data de 2012, cuando el entonces director de la empresa bielorrusa Minsk Aircraft Overhaul Plant, Yevgeny Vaitsekhovich, informó sobre un proyecto conjunto con la dictadura cubana para ensamblar drones Sterkh-BM. En 2024, el ministro de las FAR, Álvaro López Miera, visitó instalaciones militares en Bielorrusia donde inspeccionó modelos Irkut, Orlan, Supercam, Formula, VR-12, Moskit y Busel.

Según Axios, no existe evidencia pública sobre los modelos exactos incorporados por las FAR, aunque las fuentes consultadas apuntan a sistemas similares a los utilizados en la guerra de Ucrania, entre ellos los iraníes Shahed-136, Arash-2 y Mohajer-6, además del ruso Geran-2.

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El Shahed-136 posee un alcance estimado de entre 2.000 y 2.500 kilómetros y puede transportar una ojiva de 40 a 50 kilogramos. El Arash-2 ofrece una autonomía de hasta 30 horas, mientras que el Mohajer-6 incorpora sensores electroópticos e infrarrojos y puede portar municiones guiadas de precisión.

El informe también indica que gran parte de los drones observados en Cuba corresponde a modelos comerciales chinos adaptados para tareas de vigilancia y reconocimiento. Además, las instituciones educativas de las FAR incorporaron formación específica en Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin presentó drones con capacidad para lanzar pequeñas granadas de mortero durante el ejercicio Meteoro 2025, lo que evidencia capacidad de ensamblaje, modificación y mantenimiento dentro de la isla.

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Las autoridades del régimen, encabezadas por Miguel Díaz-Canel, invocaron el derecho a la legítima defensa, aunque no negaron la posesión de estos sistemas (REUTERS)

El análisis publicado por Axios sostiene que "presentar drones armados como ‘medios defensivos’ supone una confusión conceptual sobre los principios básicos de la doctrina militar o una deliberada distorsión del lenguaje para consumo político interno“. Además, señala que la incorporación de estos sistemas respondió a un proceso de planificación de varios años y no a una reacción inmediata frente a las tensiones recientes con Estados Unidos.

(Con información de Europa Press)