El Salvador

El Salvador podría consolidarse como nodo logístico regional con infraestructura, sostenibilidad y expansión exportadora

En una entrevista televisiva, un reconocido directivo empresarial señaló que la ubicación del país, su red vial, el aeropuerto y la cercanía a puertos facilitan atraer proyectos industriales

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La proximidad a puertos clave y las nuevas rutas logísticas terrestres amplían el potencial de El Salvador como nodo logístico regional./ (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
La proximidad a puertos clave y las nuevas rutas logísticas terrestres amplían el potencial de El Salvador como nodo logístico regional./ (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

El Salvador cuenta con activos logísticos estratégicos que pueden potenciarse para el crecimiento económico, según el empresario Rodrigo Tona. Durante una entrevista en la Telecorporación Salvadoreña (TSE), subrayó que el país dispone de condiciones favorables para la inversión en infraestructura logística e industrial, así como de mecanismos financieros innovadores como la titularización, que facilitan la ejecución de proyectos de gran escala.

De acuerdo con el directivo, El Salvador posee una ubicación geográfica privilegiada que lo convierte en un centro natural para la distribución en Centroamérica.

El país dispone de una red de autopistas que conecta de forma efectiva con Guatemala, Honduras y Nicaragua, además de contar con un aeropuerto internacional entre los mejores de la región por su conectividad y modernización.

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La proximidad a puertos claves y nuevas rutas logísticas terrestres con México refuerzan el potencial para consolidarse como un nodo logístico regional, según relató Tona.

Uno de los proyectos emblemáticos del grupo empresarial es el parque logístico Nío Smart Properties, ubicado en Nejapa, que ya opera a plena capacidad. La infraestructura desarrollada se clasifica como de clase A, con estándares internacionales en ingeniería y tecnología, lo que permite a sus clientes optimizar la eficiencia logística y reducir costos operativos. El ejecutivo explicó que la tecnología y el diseño aplicados permiten transformar la logística de un costo tradicional a una ventaja competitiva para las empresas establecidas en el parque.

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La ubicación geográfica de El Salvador, su red de autopistas y el aeropuerto internacional refuerzan su perfil como centro de distribución en Centroamérica./ (Foto cortesía CEPA)
La ubicación geográfica de El Salvador, su red de autopistas y el aeropuerto internacional refuerzan su perfil como centro de distribución en Centroamérica./ (Foto cortesía CEPA)

El sector privado ha impulsado la innovación en modelos de financiamiento, según explicó Tona. La compañía implementó el primer modelo de titularización en El Salvador para el sector logístico industrial, lo que ha permitido atraer inversiones a largo plazo y consolidar proyectos de gran envergadura.

Este mecanismo, poco utilizado en la región, representa una ventaja diferenciadora para el país y una herramienta para continuar desarrollando activos estratégicos.

Tona destacó que el compromiso con la sostenibilidad también es un factor clave en las estrategias empresariales. Asimismo, señaló que la mano de obra salvadoreña es altamente calificada y se adapta con rapidez a procesos industriales avanzados.

Esta capacidad ha facilitado la expansión internacional de la compañía que lidera, misma que opera en mercados como México, Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Vietnam.

El empresario subrayó además la importancia de invertir en formación técnica y en el fortalecimiento del talento local para sostener el crecimiento del sector exportador.

Rodrigo Tona afirmó que la colaboración público-privada, la confianza y la previsibilidad son claves para consolidar a El Salvador en logística y exportación./ (Frente a Frente)
Rodrigo Tona afirmó que la colaboración público-privada, la confianza y la previsibilidad son claves para consolidar a El Salvador en logística y exportación./ (Frente a Frente)

En cuanto a perspectivas de crecimiento, Tona explicó que el grupo empresarial busca duplicar su negocio de empaques en los próximos siete años y continuar ampliando su presencia en mercados internacionales. El desarrollo de nuevos parques logísticos forma parte de una visión largo plazo para posicionar a El Salvador como un centro regional de servicios logísticos e industriales.

La experiencia relatada por Tona evidencia que el desarrollo logístico requiere colaboración entre el sector privado y el público, así como una estrategia clara para potenciar los activos del país. El empresario enfatizó que la confianza y la previsibilidad en el entorno de negocios son factores determinantes para atraer inversiones y consolidar al país como un referente en logística y exportación en la región.

Rodrigo Tona es CEO de Grupo Ternova, consorcio empresarial ganador del premio al Exportador 2026, entregado anoche por la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT).

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