Honduras: mantienen alerta preventiva por lluvias y tormentas eléctricas

Copeco informó que unas 160 familias fueron evacuadas hacia zonas altas ante el riesgo de nuevas crecidas del río Patuca.

Una onda tropical sobre Honduras generará este día lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, con mayor intensidad durante la tarde, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). El pronóstico prevé acumulados de 20 a 40 milímetros y hasta 60 milímetros en zonas montañosas.

El meteorólogo de Copeco Alberto López explicó que el fenómeno provocará mayor presencia de precipitaciones durante la tarde, cuando se espera el desarrollo de nubes de tormenta capaces de generar lluvias de moderadas a fuertes.

Según el pronóstico, las regiones norte, central y occidental serán las más afectadas por este sistema, aunque no se descartan lluvias en otros sectores del país por el ingreso de humedad y las condiciones atmosféricas de la temporada.

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Las autoridades meteorológicas señalaron que los acumulados de lluvia oscilarán entre 20 y 40 milímetros, mientras que en áreas montañosas podrían superar esa marca y llegar a 60 milímetros, sobre todo en zonas donde la topografía favorece una mayor concentración de las precipitaciones.

Riesgo por lluvias y tormentas eléctricas

Estas condiciones podrían generar incrementos temporales en los niveles de ríos y quebradas, además de saturación de suelos en sectores donde las lluvias sean persistentes. Por eso, Copeco mantiene vigilancia sobre comunidades que históricamente presentan mayor exposición a inundaciones, deslizamientos y otros eventos relacionados con fenómenos meteorológicos.

Ante la actividad eléctrica asociada a las lluvias, Copeco pidió a la población extremar las medidas de seguridad y evitar permanecer en espacios abiertos durante las tormentas.

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Las autoridades pidieron evitar espacios abiertos durante las tormentas eléctricas y buscar refugio lejos de árboles, metales y zonas expuestas.

López recomendó buscar refugio en lugares seguros cuando se presenten descargas eléctricas y evitar ubicarse cerca de árboles, estructuras metálicas o zonas expuestas, por el riesgo que representan los rayos durante estos eventos.

Las autoridades también aconsejaron a los conductores mantener precaución en carretera, ya que las lluvias intensas pueden reducir la visibilidad, provocar acumulación de agua en algunos tramos y generar condiciones peligrosas para la circulación vehicular.

Alerta Verde en Gracias a Dios y Olancho

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales mantiene vigente la Alerta Verde decretada desde el lunes para el departamento de Gracias a Dios y varios municipios de Olancho.

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La medida incluye a Juticalpa, San Francisco de Becerra, Patuca, Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, donde las autoridades mantienen monitoreo constante ante la posibilidad de lluvias que puedan incrementar la vulnerabilidad de algunas comunidades.

La Alerta Verde permite activar mecanismos de vigilancia, coordinación institucional y preparación de los equipos de respuesta ante cualquier eventualidad que pueda surgir por el comportamiento del clima.

Las lluvias asociadas al fenómeno climático afectarán principalmente las zonas montañosas del oriente del país. (FOTO: HRN)

Temporada lluviosa

Durante la temporada lluviosa, las autoridades hondureñas mantienen seguimiento permanente a los sistemas atmosféricos que ingresan al país, ya que fenómenos como las ondas tropicales pueden provocar cambios rápidos en las condiciones del tiempo.

COPECO reiteró que la población debe mantenerse informada a través de los comunicados oficiales y evitar compartir información no confirmada que pueda generar confusión ante posibles emergencias.

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En el caso de las personas que viven en zonas cercanas a ríos, quebradas o áreas con antecedentes de deslizamientos la institución recomienda realizar evacuaciones preventivas.