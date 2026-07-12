Panamá vive un año de mayor rotación laboral: suben las renuncias y también los nuevos empleos

Mayo se convirtió en el mes con más renuncias registradas en Panamá durante 2026, con 9.831 trabajadores que dejaron voluntariamente sus empleos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar de trabajo parece haberse convertido en una práctica cada vez más frecuente en Panamá. Solo en mayo, 9.831 trabajadores presentaron su renuncia, la cifra mensual más alta registrada en lo que va de 2026, mientras que, al mismo tiempo, las empresas mantuvieron un ritmo sostenido de contrataciones superior al observado durante el año pasado.

Las estadísticas preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) muestran un mercado laboral más dinámico que el de hace un año.

Entre enero y mayo se contabilizaron 45.014 renuncias a nivel nacional, pero en ese mismo período también se registraron 77.083 nuevos contratos de trabajo, más de 12.000 adicionales respecto a los primeros cinco meses de 2025.

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Aunque los datos no permiten conocer cuántos trabajadores que renunciaron consiguieron inmediatamente otro empleo, el comportamiento conjunto de ambos indicadores apunta a una mayor rotación laboral, impulsada por personas que dejan voluntariamente un puesto mientras otras ingresan al mercado formal.

Panamá Oeste encabeza el país en número de renuncias, seguida por Panamá Este y San Miguelito, según las estadísticas preliminares del Mitradel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de las renuncias se hizo especialmente evidente durante mayo. Después de una caída registrada en abril, cuando se notificaron 8.316 dimisiones, el indicador volvió a subir hasta alcanzar 9.831, superando incluso las 9.500 registradas en marzo.

Panamá Oeste concentra la mayor movilidad La distribución territorial muestra que la movilidad laboral no se concentra únicamente en la capital.

La zona Oeste lidera ampliamente el país con 7.420 renuncias acumuladas entre enero y mayo, seguida por Panamá Este, con 5.004, y San Miguelito, con 4.147. Más atrás aparecen Chiriquí (2.857), Panamá Norte (2.261) y Colón (2.100).

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Solo esas seis regiones concentran cerca de la mitad de todas las renuncias registradas durante el año.

Entre enero y mayo se formalizaron 77.083 contratos de trabajo, más de 12.000 por encima del mismo período del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento de mayo mantiene prácticamente el mismo patrón. Panamá Oeste volvió a encabezar las dimisiones con 1.707, seguida por Panamá Este (1.232), San Miguelito (1.181), Panamá Norte (622), Chiriquí (534) y Colón (502).

Para especialistas en mercado laboral, este tipo de movimientos suele estar asociado a zonas donde existe una mayor concentración de actividades comerciales, logísticas, industriales y de servicios, sectores que generan una oferta constante de vacantes y facilitan que los trabajadores cambien de empleador.

Las cifras también reflejan una diferencia por sexo. Los hombres representaron 25.559 renuncias, equivalentes al 56,8% del total, mientras que las mujeres acumularon 19.455.

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Las contrataciones también aumentan A primera vista, el incremento de las renuncias podría interpretarse como una señal de deterioro del empleo. Sin embargo, las cifras del Mitradel muestran un comportamiento distinto.

Entre enero y mayo se formalizaron 77.083 contratos de trabajo, frente a los 64.829 registrados durante el mismo período de 2025, un crecimiento cercano al diecinueve por ciento. En términos absolutos, fueron 12.254 contratos adicionales respecto al año pasado.

Los hombres concentraron tanto el mayor número de renuncias como de nuevas contrataciones registradas durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor volumen de nuevas contrataciones se registró en marzo, con 17.147 contratos, seguido muy de cerca por abril (17.138) y mayo (16.067), manteniendo un ritmo superior al observado durante los primeros meses del año.

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Otro dato relevante es el crecimiento de los contratos por obra determinada. Esta modalidad pasó de 9.597 contratos entre enero y mayo de 2025 a 14.670 durante el mismo período de este año, un incremento superior al cincuenta y dos por ciento, el mayor entre los tres tipos de contratación registrados por el Mitradel.

Los contratos definidos aumentaron de 33.964 a 39.561, mientras que los indefinidos crecieron de 21.268 a 22.852. Los hombres también concentraron la mayor parte de las nuevas contrataciones, con 50.005 contratos, frente a 27.078 correspondientes a mujeres.

Aunque las estadísticas oficiales no permiten determinar cuántas contrataciones corresponden a nuevos puestos y cuántas obedecen al reemplazo de trabajadores que renunciaron, el comportamiento conjunto de ambos indicadores refleja un mercado laboral con mayor movimiento que el observado hace un año.

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Los contratos por obra determinada fueron la modalidad que más creció durante los primeros cinco meses del año. EFE/Alejandro Ernesto

Por un lado, miles de trabajadores están optando por cambiar voluntariamente de empleo, especialmente en las provincias y regiones con mayor actividad económica.

Por otro, las empresas continúan contratando a un ritmo superior al de 2025, una combinación que apunta a una mayor movilidad dentro del empleo formal más que a una desaceleración del mercado laboral.

Las cifras preliminares de los primeros cinco meses del año sugieren así un escenario de transición para el mercado de trabajo panameño, donde la rotación de personal gana protagonismo al mismo tiempo que las empresas mantienen abierta la incorporación de nuevos trabajadores.