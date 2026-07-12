Al menos 2 muertos y 5 heridos en un tiroteo en Canadá: el atacante está prófugo

Un hombre reacciona mientras habla con la policía (REUTERS/Cole Burston/Archivo)

La policía de Toronto reportó que dos personas murieron y al menos tres resultaron heridas tras un tiroteo registrado la noche del sábado en la intersección de St. Clair Ave. W. y Arlington Ave. El incidente ocurrió alrededor de las 20:10, según informaron las autoridades a través de sus redes sociales oficiales.

El tiroteo coincidió con la realización del festival Salsa on St. Clair, evento que motivó el cierre de la calle entre Winona Dr. y Christie St. En una actualización posterior, la fuerza detalló que cinco personas presentaban heridas de bala y dos de ellas fueron declaradas muertas en el lugar.

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La policía solicitó a la población evitar la zona mientras continúan las tareas de emergencia y la investigación. A través de la red social X, el cuerpo policial detalló: “Atacante activo, cinco personas (fueron) ubicadas con heridas de bala, dos personas (fueron) declaradas muertas en el lugar”.

"Les rogamos que se mantengan alejados de la zona de inmediato y sigan todas las instrucciones de la policía”, indicaron las autoridades.

El tiroteo registrado en Toronto ocurre poco después de un hecho similar en Montreal a finales del mes pasado, donde dos personas, incluido un agente de policía, murieron tras ser atacadas por un agresor que fue abatido por las fuerzas de seguridad.

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En febrero, una escuela de Tumbler Ridge, localidad minera del oeste de Canadá, fue escenario de otro ataque armado que dejó ocho víctimas fatales, entre ellas la madre y el hermanastro de la atacante, y 27 personas heridas. De acuerdo con las autoridades, la responsable del ataque se suicidó tras el hecho.

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