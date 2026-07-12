Quién es MrBeast y por qué tiene tanto dinero haciendo videos en YouTube

MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, tiene una fortuna estimada en USD 500 millones. (Instagram: mrbeast)

Jimmy Donaldson, el creador de contenido conocido como MrBeast, acumula una fortuna estimada en USD 500 millones gracias a un modelo de negocio que combina publicidad en YouTube, patrocinios millonarios, una marca propia de snacks y una serie de televisión, todo reinvertido en producir videos de mayor escala, explica GQ.

Según CNBC Make It, genera alrededor de USD 700 millones por año, lo que lo ubica entre los creadores de contenido mejor pagados del mundo.

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Cómo empezo MrBeast

MrBeast comenzó a subir videos a YouTube a los 13 años. Décadas después, su canal acumula cerca de 507 millones de seguidores, una audiencia que lo convierte en uno de los referentes más vistos de la plataforma.

Donaldson subió su primer video a YouTube a los 13 años; hoy se codea con figuras de primer nivel. REUTERS/Manuel Orbegozo

Su contenido se basa en desafíos de alto presupuesto, regalos de sumas millonarias y actos de filantropía que, además de viralidad, le generan un crecimiento constante de seguidores.

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Cuánto paga una mención en sus videos

El grueso de sus ingresos proviene de YouTube y de acuerdos comerciales con marcas. Donaldson le explicó a la revista Time que “cada video genera un par de millones en ingresos por publicidad y un par de millones en acuerdos con marcas”.

Según CNBC Make It, las empresas pueden pagar entre USD 2,5 millones y USD 3 millones por una mención en uno de sus videos.

Sus principales fuentes de ingreso son YouTube y los patrocinios de marcas. REUTERS/Kylie Cooper

Cuáles son las fuentes de ingreso de MrBeast

Su fortuna no depende de un solo canal. Donaldson diversificó con Feastables, su marca de snacks y chocolates, con líneas de ropa, accesorios y con Beast Games, su serie para Prime Video en la que cientos de participantes compiten por un premio de USD 5 millones.

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La plataforma de podcast Podcastle señala que los patrocinios, los acuerdos con marcas, las ventas de mercancía y algunas inversiones completan el cuadro de ingresos.

Por qué dice que no es rico

A pesar de las cifras, Donaldson sostiene que no es rico en el sentido convencional del término: el dinero que entra se reinvierte de inmediato en producción.

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También sumó Feastables —su marca de snacks—, merchandising y Beast Games, su serie en Prime Video. (Reuters)

Cada video de alto presupuesto (con islas, competencias masivas o donaciones multimillonarias) es, al mismo tiempo, el producto y la inversión. Esa lógica de reinversión permanente es, según el propio creador, la clave de su crecimiento sostenido.

La filantropía como estrategia de crecimiento

Los videos de caridad no son solo imagen: funcionan como motor de audiencia. Podcastle apunta que las acciones filantrópicas de MrBeast atraen nuevos seguidores, lo que amplía el alcance de sus videos y, en consecuencia, el valor que puede cobrar a las marcas por aparecer en ellos.

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MrBeast quería comprar TikTok

En enero de 2025, con TikTok al borde de un veto en Estados Unidos por una ley que obligaba a ByteDance a vender sus operaciones estadounidenses o enfrentar una prohibición permanente, Jimmy Donaldson se sumó públicamente a la carrera de compradores.

Cuando TikTok enfrentó un posible veto en Estados Unidos en enero de 2025, Donaldson se postuló públicamente como comprador. (X: MrBeast)

El 13 de enero publicó en X: “Bueno, compraré TikTok” (en tono informal, pero su abogado confirmó a CNN que era en serio). Dos días después subió un video a TikTok diciendo: “Acabo de salir de una reunión con un montón de billonarios. TikTok vamos en serio.” El 20 de enero anunció desde un jet privado que estaba a punto de presentar una oferta formal.

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Donaldson no actuó solo. Se vinculó a un grupo de inversores liderado por Jesse Tinsley, fundador de Employer.com, que incluyó también al CEO de Roblox, David Baszucki, y al fundador de la plataforma cripto Anchorage Digital, Nathan McCauley.

Según Bloomberg, el consorcio estaba dispuesto a ofrecer más de USD 20.000 millones por las operaciones estadounidenses de TikTok, y estimaba que el precio final podría llegar a USD 25.000 millones tras conversaciones.

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