Estados Unidos y Paraguay detectaron infiltraciones cibernéticas de actores vinculados a China en sistemas estatales paraguayos

Flax Typhoon, grupo de ciberespionaje asociado al régimen chino, accedió a redes oficiales

Estados Unidos y Paraguay detectaron amenazas ligadas a China que infiltraron sistemas paraguayos, confirmaron ambos gobiernos tras una revisión conjunta de ciberseguridad realizada sobre las redes estatales del país sudamericano. Esta cooperación entre Washington y Asunción se inscribió en los esfuerzos bilaterales para blindar la infraestructura digital y contrarrestar operaciones de ciberespionaje extranjeras.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay informó que la detección se produjo durante actividades conjuntas orientadas a fortalecer la seguridad digital y proteger información sensible. Aunque no se especificó qué sistemas se vieron comprometidos, la revisión destacó la capacidad de actores externos para vulnerar redes oficiales y encendió alertas sobre la resiliencia de los sistemas públicos ante amenazas globales.

PUBLICIDAD

Este episodio cobró relevancia al considerar antecedentes recientes. A finales de septiembre de 2024, otra revisión conjunta permitió identificar la infiltración de la red de ciberespionaje conocida como Flax Typhoon, asociada directamente al régimen chino y con historial de ataques a entidades públicas en Taiwán.

El presidente Santiago Peña vinculó estos ataques a la relación diplomática entre Paraguay y Taiwán, una de las pocas en el mundo y la única en América del Sur que se mantiene desde 1957. China reclama la soberanía sobre Taiwán y considera cualquier alianza con la isla como una afrenta a su política de “una sola China”.

PUBLICIDAD

El mandatario destacó el carácter único de la alianza con Taiwán en América del Sur (EFE)

Microsoft ya había advertido en 2023 sobre la existencia y alcance de Flax Typhoon. Señaló que el grupo se enfocaba en docenas de organizaciones taiwanesas con fines de espionaje. El caso paraguayo se sumó al patrón de ataques dirigidos a aliados de Taiwán, lo que reforzó la preocupación internacional por el uso de herramientas cibernéticas como instrumentos de presión geopolítica.

Estados Unidos y Paraguay reiteraron en su declaración conjunta el compromiso con la construcción de un entorno digital seguro y resiliente. Ambos gobiernos destacaron la importancia de continuar con la cooperación técnica y el intercambio de información para enfrentar desafíos comunes en materia de ciberseguridad. En este contexto, Washington destinó en junio de 2024 una inversión de USD 3,1 millones para fortalecer la protección de las fuerzas militares paraguayas y robustecer los mecanismos de defensa ante eventuales ciberataques.

PUBLICIDAD

La relación estratégica entre Paraguay y Estados Unidos se consolidó tanto en el plano político como en el comercial. El presidente Santiago Peña remarcó en reiteradas ocasiones la alianza con Estados Unidos, a propósito de la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense, y destacó los valores compartidos de libertad, igualdad y derechos humanos.

El vínculo político y comercial entre Estados Unidos y Paraguay se consolidó, con foco en defensa, tecnología y exportaciones (Presidencia Paraguay)

Paraguay figura como uno de los principales aliados de la potencia norteamericana en la región, vínculo que se tradujo en cooperación para la seguridad, la defensa y el desarrollo tecnológico.

PUBLICIDAD

El comercio también constituyó un eje central en esta relación. Las exportaciones de carne vacuna paraguaya superaron los USD 2.095 millones en 2025, con Estados Unidos y Taiwán entre los principales mercados de destino, lo que reforzó la importancia de mantener seguros los sistemas que sostienen las cadenas productivas y logísticas.

El descubrimiento de amenazas cibernéticas impulsó a ambos gobiernos a intensificar los controles sobre las redes críticas y a compartir información relevante para anticipar nuevos intentos de intrusión. Las acciones emprendidas incluyeron auditorías periódicas, capacitación de equipos técnicos y despliegue de tecnología de punta para detectar y neutralizar actores malintencionados.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE)