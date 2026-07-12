Guatemala

La región coordina en Guatemala una respuesta económica ante la incertidumbre global

Las autoridades de Centroamérica, Panamá y República Dominicana acordaron con el CAPTAC-DR y el Fondo Monetario Internacional alinear posturas ante choques externos, con énfasis en atraer capital productivo y actualizar estadísticas

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Salón de conferencias con mesas rectangulares ocupadas por asistentes, pantallas grandes con videollamadas, computadoras portátiles y vasos de agua
Participantes de una conferencia de alto nivel asisten a una sesión híbrida con intervenciones presenciales y virtuales proyectadas en pantallas, incluyendo logos del Banco de Guatemala y COSEFIN. (Banco de Guatemala)

Guatemala, el CAPTAC-DR, el FMI y autoridades económicas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana cerraron esta semana una reunión de dos días para coordinar la respuesta regional ante la incertidumbre global, con una agenda que combinó perspectivas macroeconómicas, atracción de inversión y nuevas herramientas estadísticas y tecnológicas que serán presentadas en los próximos meses.

Uno de los datos centrales del encuentro surgió en la segunda jornada: el Banco de Guatemala expuso tres iniciativas propias, entre ellas IndicadoresGT, una plataforma con inteligencia artificial que reúne más de 12 millones de registros económicos y financieros actualizados en tiempo real y que opera 24 horas al día en español e inglés.

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La XVIII Reunión del Comité de Dirección del Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y República Dominicana se celebró el jueves y el viernes de esta semana junto con el Consejo Monetario Centroamericano y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El objetivo fue alinear posiciones entre presidentes de bancos centrales, ministros de finanzas y representantes del Fondo Monetario Internacional frente a posibles choques externos y a las oportunidades de atraer inversión extranjera directa.

Al abrir las sesiones, el ministro de Finanzas de Guatemala Jonathan Menkos planteó el alcance político de la cita: “Centroamérica, República Dominicana y Panamá no pueden ser espectadores en la economía global”. El funcionario también agradeció, en nombre del presidente Bernardo Arévalo, la participación de las delegaciones y su compromiso con la integración regional.

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Sala de conferencias con pantalla grande que exhibe gráficos y logos, mesa principal con panelistas y público asistente, micrófonos y computadoras
Guatemala, el CAPTAC-DR y el FMI coordinaron una respuesta regional ante la incertidumbre global con autoridades económicas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. (Banco de Guatemala)

La reunión puso el foco en inversión nueva, estadísticas y tecnología aplicada a la política económica

La primera jornada se concentró en el análisis de perspectivas macroeconómicas globales, riesgos externos y condiciones para captar inversión extranjera directa tipo greenfield. Esa modalidad supone la instalación de nuevas operaciones productivas, en lugar de la compra de activos ya existentes.

En ese bloque, los participantes intercambiaron experiencias sobre los factores que impulsan esa inversión. La discusión incluyó la complementariedad sectorial, el alineamiento de políticas públicas y las condiciones que mejoran el clima de negocios y la competitividad de los países miembros.

El viernes, la agenda giró hacia las estadísticas macroeconómicas y la revisión de los nuevos manuales del Sistema de Cuentas Nacionales. En ese marco, el banco central guatemalteco presentó el Sistema de Contabilidad Ambiental-Económica, una herramienta orientada a incorporar información sobre la relación entre la economía y el medio ambiente bajo estándares internacionales.

La misma institución también expuso el Producto Interno Bruto Regional y Departamental. Ese instrumento permite seguir el comportamiento de la actividad económica con una perspectiva territorial y sirve para la planificación y para identificar oportunidades de crecimiento en distintas zonas del país.

La tercera iniciativa fue IndicadoresGT, presentada por Johny Gramajo, gerente económico del banco central. La plataforma incorpora un asistente virtual llamado AVI, capaz de responder en lenguaje natural, generar gráficas y facilitar la búsqueda y consulta de datos macroeconómicos.

Varias personas sentadas en una mesa larga con micrófonos, vasos de agua y cartelitos. Detrás, una pantalla grande muestra una presentación
Representantes de aduanas participan en una conferencia sobre la estrategia regional de gestión de riesgos aduaneros para Centroamérica. (Banco de Guatemala)

El COSEFIN destacó el modelo guatemalteco de administración financiera pública

La reunión también sirvió de marco para la quincuagésima octava reunión ordinaria del COSEFIN, centrada en el nuevo modelo conceptual de gestión financiera pública. Allí, los participantes destacaron el desempeño del Sistema Integrado de Administración Financiera de Guatemala como referencia regional.

Menkos resumió esa valoración con una defensa del proceso de modernización estatal: “Estamos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo y convencidos de que es parte del legado de modernización en la administración pública, de mejora del control, de la calidad de los procesos y de la rendición de cuentas a la ciudadanía guatemalteca”.

Un especialista del Banco Mundial que intervino en la sesión del consejo explicó que la discusión también abordó la creación de una comunidad de práctica para promover el uso de datos en la gestión financiera pública. El experto sostuvo: “La analítica de datos es hoy en día una herramienta vital para la toma de decisiones basada en evidencia”, y añadió que las tecnologías modernas de inteligencia artificial pueden mejorar la eficiencia en la administración del gasto público.

El uso de inteligencia artificial en la banca central apareció además como uno de los ejes de la segunda jornada. Especialistas del Fondo Monetario Internacional y del Banco de la República de Colombia compartieron experiencias sobre la aplicación de estas tecnologías en política monetaria, ciberseguridad, producción de información económica, inclusión financiera y educación financiera.

El encuentro cerró con una reafirmación de la cooperación técnica y del desarrollo de capacidades como base del trabajo regional entre bancos centrales, ministerios de finanzas y organismos internacionales. La próxima edición del informe de avances del CAPTAC-DR y los resultados del Sistema de Contabilidad Ambiental-Económica del Banco de Guatemala serán presentados en los próximos meses.

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