Guatemala: Importación de 3.000 toneladas métricas de etanol llega a Puerto Santo Tomás de Castilla

Guatemala recibió por primera vez etanol importado para uso como biocombustible con la llegada del buque BONITA AKI a Puerto Santo Tomás de Castilla. (Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla)

Guatemala recibió etanol importado para uso como biocombustible con la llegada del buque BONITA AKI a Puerto Santo Tomás de Castilla, un paso con el que el Gobierno busca poner en marcha la gasolina E10 y abrir la comercialización de una mezcla de 10% de etanol y 90% de gasolina a partir del 21 de agosto de 2026.

El cargamento fue de 3.000 toneladas métricas y llegó desde Estados Unidos en el marco de una iniciativa oficial liderada por el Ministerio de Energía y Minas. La importación marca el inicio operativo de una política pública que, según el Gobierno de Guatemala, apunta a ofrecer combustibles más competitivos y accesibles para las familias.

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La medida también incorpora un objetivo ambiental: reducir hasta en 70% las emisiones contaminantes y contribuir al cumplimiento de compromisos internacionales en esa materia. A la vez, el plan busca fortalecer la seguridad energética nacional y reducir la dependencia de importaciones.

Guatemala recibió por primera vez etanol importado para uso como biocombustible con la llegada del buque BONITA AKI a Puerto Santo Tomás de Castilla. (Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla)

La mezcla E10 empezará a venderse el 21 de agosto de 2026

El dato central de la iniciativa es que la gasolina E10, compuesta por 10% de etanol y 90% de gasolina, comenzará a comercializarse el 21 de agosto de 2026. Ese cronograma forma parte del plan de operativización que ejecuta el Ministerio de Energía y Minas.

Ese proceso incluye pruebas técnicas de almacenamiento, mezcla, control de calidad y trazabilidad. El arribo del BONITA AKI a Puerto Santo Tomás de Castilla se inscribe dentro de esa etapa de preparación previa a la salida al mercado del nuevo combustible.

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El Gobierno presentó esta importación como la primera en la historia del país destinada específicamente al uso de etanol como biocombustible. En esa definición se apoya la implementación de una nueva mezcla para el parque automotor abastecido con gasolina.

El plan combina precio, emisiones y seguridad energética

La estrategia oficial se sostiene sobre tres ejes. El primero es económico y se concentra en la posibilidad de contar con combustibles más competitivos y accesibles para la economía familiar.

El segundo eje es ambiental y se enfoca en la disminución de emisiones. El tercero apunta a la seguridad energética, con la intención de reforzar el abastecimiento nacional y bajar la dependencia externa.

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Guatemala recibe dos embarcaciones con etanol para probar la gasolina E10

La primera semana de julio, en el Congreso de la República autoridades del Ministerio de Energía y Minas, informaron que Guatemala recibió dos embarcaciones con etanol para las pruebas técnicas de la gasolina E10, una mezcla de 10 % de biocombustible y 90 % de gasolina.

Durante una citación en el Congreso de la República, el Ministerio de Energía y Minas informó que el producto recién llegado servirá para pruebas previas a la comercialización. El subdirector de Comercialización de Hidrocarburos Guillermo Xoy explicó que ese etanol permitirá realizar mediciones, calibraciones y comprobar el funcionamiento de los equipos que harán la mezcla en las terminales de despacho.

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Xoy también indicó que actualmente no existen despachos de gasolina con etanol. La distribución solo podrá comenzar cuando se superen las pruebas de laboratorio.

El Ministerio de Energía y Minas activa la metodología para asegurar el etanol del programa E10 en Guatemala

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala puso en vigor el Acuerdo Ministerial 295-2026/SG, que fija la metodología para asegurar el suministro de alcohol carburante en los dos primeros períodos del programa de gasolina E10 antes del inicio de venta al público previsto para el 21 de agosto de 2026, una fecha que llegó después de años de aplazamientos y de una última prórroga para completar pruebas técnicas, calibración y aseguramiento del abastecimiento.

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La norma da a la autoridad y a las empresas una secuencia cerrada de plazos: tres días para publicar los porcentajes de mezcla, tres días para que los productores ratifiquen su capacidad, 10 días para que las distribuidoras cierren contratos, cinco días para declarar los volúmenes contratados, otros cinco para que los productores informen lo comprometido y 10 días más para que el ministerio publique las cuotas finales por productor en el Diario de Centro América.

El acuerdo, fechado el 9 de julio de 2026, ordena que productores y distribuidoras completen todas las acciones administrativas y técnicas orientadas a garantizar suministro, calidad y trazabilidad antes del inicio del programa. La supervisión recaerá en la dirección competente del ministerio y en la Dirección General de Hidrocarburos.

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