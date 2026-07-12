Costa Rica: Ataque armado cobra la vida de dos personas en Purral de Goicoechea

Personas murieron en San José y Limón en dos ataques a tiros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hechos violentos sacudieron la provincia de San José y la provincia de Limón durante las últimas horas, dejando como saldo tres personas muertas por arma de fuego en incidentes distintos reportados por autoridades y medios costarricenses.

El más reciente tuvo lugar este sábado en Purral de Goicoechea, donde dos personas fueron asesinadas a tiros en plena vía pública. Según detalló el medio Teletica, el suceso fue reportado cerca de la 1:24 p.m. (hora local) al Sistema de Emergencias 9-1-1, lo que motivó el desplazamiento inmediato de unidades de la Cruz Roja Costarricense (CRC).

Los paramédicos de la organización confirmaron que ambas personas ya no presentaban signos vitales a su llegada. Tras la constatación del fallecimiento, se notificó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que tomara control de la escena y diera inicio a las diligencias de la investigación. Además, La Nación detalló que las víctimas tenían entre 30 y 40 años.

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El ataque en Purral de Goicoechea fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 y activó el envío de unidades de la Cruz Roja Costarricense. (Cortesía: Noticias Repetrel)

Por su parte, Cruz Roja Costarricense reiteró su protocolo de respuesta ante incidentes con armas de fuego y señaló que las víctimas de Purral de Goicoechea ya no presentaban signos vitales cuando las unidades arribaron al sitio.

Según la información aportada por medios locales, las autoridades judiciales mantienen un amplio despliegue en la localidad para obtener testimonios de posibles testigos y recabar información que permita identificar y localizar a los responsables de los homicidios

Otro incidente ocurrido

En otro hecho se registró la noche del viernes en San Rafael de Siquirres, en la provincia de Limón. Allí, un hombre identificado con el apellido de Naranjo, de 32 años, fue ultimado a balazos mientras circulaba en una bicimoto. Según la información preliminar divulgada por Teletica, la víctima fue interceptada por dos individuos que viajaban en motocicleta y, sin mediar palabra, recibió al menos siete impactos de arma de fuego.

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Los agresores huyeron del lugar tras perpetuar el ataque. El OIJ de Siquirres realizó el levantamiento del cuerpo y lo remitió a la Morgue Judicial, mientras agentes judiciales recolectaron los indicios balísticos en la zona, los cuales fueron enviados a laboratorios forenses para su análisis, amplió Noticias Repretel.

En San Rafael de Siquirres, un hombre de 32 años con el apellido Naranjo fue asesinado cuando circulaba en una bicimoto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó Teletica, la persona falleció en el lugar de los hechos y su cuerpo fue trasladado a la Sección de Patología Forense en San Joaquín de Flores. Además, los agentes que inspeccionaron la escena recogieron evidencia balística, la cual será enviada a laboratorio para su análisis

La Morgue Judicial procederá con las autopsias correspondientes para aportar datos técnicos a la investigación, mientras el OIJ realiza análisis balísticos para determinar si existe relación entre ambos incidentes o si forman parte de hechos aislados. Las autoridades no han descartado ninguna hipótesis y han solicitado la colaboración ciudadana para avanzar en las pesquisas.

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Estos hechos violentos se suman a una serie de incidentes recientes que han puesto en el centro del debate la seguridad en diferentes cantones.

De igual manera, las autoridades reiteran la importancia de la denuncia anónima y mantienen canales abiertos para recibir información que pueda contribuir a esclarecer estos casos.