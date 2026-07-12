El Salvador reporta producción de hortalizas, maíz y frijol con Programa de Aumento a la Producción

El plan del Ministerio de Agricultura comenzó con hortalizas y luego incorporó maíz y frijol en mayores extensiones. (Cortesía: Óscar Domínguez)

El Salvador reporta avances significativos en la ejecución del Programa de Aumento a la Producción, una estrategia destinada a fortalecer la seguridad alimentaria nacional y apoyar a los agricultores en un contexto de desafíos climáticos y económicos. Según informó este sábado el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez, la iniciativa, que comenzó con un enfoque en hortalizas, ya abarca la producción de granos básicos como el maíz y el frijol, alcanzando resultados inéditos para el sector.

De acuerdo con una publicación en sus redes, el viceministro Domínguez explicó que el programa ha evolucionado rápidamente gracias a la aplicación de medidas anticipatorias, el impulso de siembras tempranas y la colaboración estrecha con cooperativas y gremiales de agricultores. La diversificación y expansión del programa permiten a El Salvador enfrentar de manera más resiliente los retos derivados del cambio climático y de la volatilidad en los mercados internacionales de alimentos.

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En el área de hortalizas, el programa registra 3,600 manzanas cultivadas bajo riego y 1,522 estructuras protegidas, combinando el manejo convencional con prácticas agroecológicas. Este enfoque ha posibilitado cosechas continuas mediante la siembra escalonada, una estrategia que garantiza el abastecimiento regular de productos frescos para la población.

El Salvador alcanzó 3.600 manzanas de hortalizas bajo riego y 1.522 estructuras protegidas, según el viceministro de Agricultura Óscar Domínguez. (Cortesía: Óscar Domínguez)

En lo referente a los granos básicos, la siembra de frijol abarca 32,000 manzanas, mientras que la de maíz alcanza las 132,000 manzanas. Ambas se realizaron aprovechando las lluvias de transición, combinadas con riego auxiliar, lo que ha permitido iniciar las cosechas en diversas zonas del país. “Estamos en la etapa inicial de cosecha y ya se observan áreas con producción avanzada”, explicó el funcionario.

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Uno de los factores determinantes ha sido la utilización de semillas de alta genética, seleccionadas por su tolerancia a la sequía y su capacidad para ofrecer altos rendimientos. Los métodos de siembra incluyen tanto técnicas manuales como mecanizadas, adaptándose a las condiciones y capacidades de cada región.

En cuanto a los rendimientos, el viceministro Domínguez destaca que en el caso del maíz se están obteniendo cifras de entre 80 y 120 quintales por manzana, mientras que en el frijol los valores oscilan entre 27 y 35 quintales por manzana.

Avances en la producción agrícola impulsados por nuevas estrategias y alianzas técnicas

Las proyecciones oficiales indican que, bajo esta campaña de “siembra de primera”, el país espera recolectar más de 11 millones de quintales de maíz y cerca de 900,000 quintales de frijol. El viceministro expresó que estos logros son el resultado de la confianza depositada en la estrategia oficial y de la articulación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los técnicos del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y los propios agricultores.

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El Salvador proyectó una cosecha superior a 11 millones de quintales de maíz y cerca de 900, 000 quintales de frijol en la siembra de primera. (Cortesía: Óscar Domínguez)

El monitoreo y control de las áreas cultivadas se realiza mediante un sistema de vigilancia satelital apoyado por la tecnología de Google, complementado por el trabajo en campo de los especialistas del MAG y el CENTA. Este sistema permite seguir en tiempo real el desarrollo de los cultivos y tomar decisiones informadas para optimizar los resultados. Además, a la iniciativa se han sumado organizaciones internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que colaboran en el fortalecimiento de la capacidad técnica y logística del programa.

Por último, Domínguez anunció que ya se prepara una nueva fase del programa, que contemplará cerca de 40,000 manzanas adicionales en la segunda siembra, actualmente en etapa de preparación.

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