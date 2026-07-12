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Meta tendría preparado un dispositivo que graba audio y toma fotos automáticamente

El prototipo permitiría consultar a la inteligencia artificial sobre escenas vividas durante el día

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Meta prueba unas gafas capaces de registrar sonidos e imágenes de manera constante. (Reuters)
Meta prueba unas gafas capaces de registrar sonidos e imágenes de manera constante. (Reuters)

Meta está desarrollando un prototipo de gafas de “supersensibilidad” capaz de grabar audio de forma continua y tomar fotografías cada pocos segundos, según informó el Financial Times.

Este dispositivo permitiría a los usuarios consultar posteriormente a la inteligencia artificial integrada en las gafas sobre lo que vieron o escucharon durante su uso, introduciendo un nuevo nivel de interacción y procesamiento de datos en la vida cotidiana.

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Los directivos de Meta han evaluado la posibilidad de que el indicador luminoso (LED) que tradicionalmente advierte sobre la grabación no se active mientras estas funciones avanzadas estén en funcionamiento. No obstante, el medio británico detalló que los planes aún podrían modificarse antes de un eventual lanzamiento. Además, la compañía no almacenaría las grabaciones de vídeo y audio sin procesar, ni el usuario tendría acceso directo a esos archivos.

Las nuevas funciones podrían operar sin el LED de grabación encendido. (Reuters)
Las nuevas funciones podrían operar sin el LED de grabación encendido. (Reuters)

Dina El-Kassaby, portavoz de Meta, declaró que el enfoque de la empresa se centra en “desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a las personas a lo largo del día, con la privacidad integrada desde el principio”.

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En sus palabras, este trabajo incluye proyectos como las gafas de investigación Aria, presentadas durante el evento Connect, las cuales emplean tecnologías de protección de la privacidad para ofrecer asistencia sin capturar imágenes ni videos tradicionales.

La portavoz subrayó que, aunque no comentan sobre prototipos internos, el compromiso de la compañía es perfeccionar sus dispositivos para que sean aceptados tanto por los usuarios como por quienes los rodean.

Refuerzo en las medidas contra grabaciones encubiertas

Mientras prueba nuevos prototipos, Meta también anunció medidas más estrictas para evitar grabaciones encubiertas con las actuales gafas Ray-Ban Meta AI. En un reciente comunicado publicado en su blog, la empresa informó que la segunda generación de las gafas inteligentes recibirá una actualización para que la cámara se apague si detecta que el LED de grabación ha sido manipulado o destruido. Hasta ahora, la cámara ya se desactivaba si el LED quedaba cubierto.

Meta asegura que no almacenaría grabaciones sin procesar ni ofrecería acceso a los usuarios. (Europa Press)
Meta asegura que no almacenaría grabaciones sin procesar ni ofrecería acceso a los usuarios. (Europa Press)

En la misma publicación, Meta argumentó que un LED parpadeante constituye una advertencia visual adecuada para desincentivar la fotografía encubierta. Indicó que un sonido de obturador suficientemente fuerte para alertar a quienes se encuentren cerca no resulta práctico en este tipo de dispositivos.

Opiniones divididas sobre la protección de datos

Mark McCreary, socio y director de inteligencia artificial y seguridad de la información en el bufete de abogados Fox Rothschild, calificó como “un avance positivo” la nueva medida de seguridad contra manipulaciones en las gafas inteligentes, en declaraciones recogidas por Fortune.

No obstante, McCreary señaló que esta iniciativa parece entrar en contradicción con los reportes sobre el prototipo de “superdetección” publicados por el Financial Times. “Un cínico podría decir: ‘No mires el fuego. Mira hacia otro lado’. Esto podría ser una reacción a lo que está sucediendo con los reportajes sobre su posible nuevo producto”, expresó.

El experto añadió que el modelo de negocio de Meta, basado en la publicidad, incrementa las preocupaciones sobre el manejo de la información personal. “Han construido un negocio entero donde más del 90 por ciento de sus ingresos provienen de la publicidad, conociendo todo lo que pueden sobre ti y sobre mí, y luego vendiendo esa información a empresas que nos anuncian sus productos y servicios”, afirmó McCreary.

La compañía refuerza controles en sus gafas Ray-Ban Meta AI para evitar grabaciones encubiertas. (Reuters)
La compañía refuerza controles en sus gafas Ray-Ban Meta AI para evitar grabaciones encubiertas. (Reuters)

El consentimiento y el futuro de la privacidad

Las gafas inteligentes con inteligencia artificial plantean desafíos adicionales en materia de privacidad. El usuario puede aceptar que el material compartido con Meta AI sea revisado o utilizado para mejorar productos, aunque las personas que aparecen en esas grabaciones tal vez no hayan dado su consentimiento.

La respuesta de los consumidores ante este tipo de tecnologías podría depender de si consideran que la recopilación de fotos y audio es más invasiva que los métodos utilizados por otras empresas tecnológicas.

“Es una incógnita”, concluyó McCreary en diálogo con Fortune. “Tendremos que esperar y ver hasta qué punto la gente siente repulsión hacia eso, o hasta qué punto ya lo hemos superado y la privacidad ha muerto”.

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