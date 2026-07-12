Una captura de pantalla de un video de la televisión estatal iraní muestra un misil iraní volando en un lugar desconocido. Esta captura de pantalla fue obtenida por Reuters (Televisión estatal iraní/Imagen cedida a través de REUTERS)

Teherán anunció el domingo el cierre del estrecho de Ormuz y lanzó misiles y drones contra Jordania, Kuwait, Bahréin y Qatar, en respuesta a los recientes bombardeos del Comando Central de Estados Unidos tras la agresión iraní a un buque mercante cuya tripulación debió abandonarlo en llamas.

De acuerdo con las autoridades locales, se activaron sirenas y se registraron explosiones en Qatar, Kuwait y Bahréin, en una escalada que colocó en tela de juicio el acuerdo provisional entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

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El Pentágono informó que atacó Irán el sábado por la noche luego de que la Guardia Revolucionaria Iraní disparara contra un portacontenedores con bandera chipriota, argumentando que navegaba por una “ruta no autorizada” en el Estrecho de Ormuz. Al cabo de varias horas, medios iraníes reportaron explosiones en Bandar Abbas, Sirik, Jask, la isla de Qeshm y la provincia de Khuzestán, fronteriza con Irak, sin que se confirmaran víctimas en el momento. Luego, se activaron las sirenas antiaéreas sobre Bahréin, mientras que Emiratos Árabes Unidos y Qatar anunciaron la interceptación de misiles.

Según la agencia estatal de noticias IRNA, la Guardia Revolucionaria confirmó la interceptación de un buque que desoyó instrucciones sobre la supuesta ruta autorizada del régimen. “Tras este incidente... el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones estadounidenses en esta región”, comunicaron las autoridades iraníes.

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El régimen iraní lanzó misiles balísticos y drones contra Jordania, Kuwait, Bahréin y Qatar tras los bombardeos de EEUU

Mientras Irán calificó el ataque al buque como “disparos de advertencia”, el ejército estadounidense afirmó que Teherán “atacó descaradamente” al portacontenedores. Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), un miembro de la tripulación está desaparecido y el barco quedó inutilizado por incendio y daños en la sala de máquinas. La tripulación abandonó la embarcación y subió a un bote salvavidas, según la agencia marítima británica UKMTO, que ubicó el incidente a unos 17 kilómetros (10 millas) al este de Omán.

En respuesta, las autoridades estadounidenses declararon que Estados Unidos está imponiendo un alto costo al seguir menoscabando la capacidad de Irán para atacar a marineros civiles y buques comerciales. El CENTCOM indicó que se atacaron aproximadamente 140 objetivos militares iraníes durante el sábado, tras concluir la tercera ronda de ataques de la semana bajo la dirección del presidente estadounidense Donald Trump. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó: “Irán tomó una mala decisión. Ahora pagarán las consecuencias”.

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Posteriormente, la Guardia Revolucionaria Iraní anunció que respondió atacando bases estadounidenses y emplazamientos de radar en Jordania, Kuwait, Bahréin y Qatar con misiles balísticos y drones, según medios estatales iraníes.

El Comando Central estadounidense detalló que entre las posiciones bombardeadas se encontraban emplazamientos iraníes de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicación y puestos de vigilancia costera.

En paralelo al anuncio del cierre del estrecho de Ormuz, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, prometió venganza por el asesinato de su padre y predecesor, en un contexto de escalada tras las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump. Horas antes, el mandatario norteamericano había advertido en su plataforma Truth Social que cualquier intento de atentar contra su vida provocaría que Estados Unidos “diezmara por completo” a Irán.

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Mojtaba Khamenei declaró en un mensaje escrito: “La venganza es la voluntad de nuestra nación y debe llevarse a cabo inevitablemente”. “Este asunto no depende ni de mi existencia personal ni de la de otros funcionarios. Estemos presentes o no, sucederá”, agregó en su primer mensaje público desde el funeral de su padre esta semana. Según sus palabras, Irán preparó una lista de personas a atacar. Khamenei no ha sido visto en público desde antes de la guerra y, según versiones, habría resultado herido durante los ataques en los que falleció su padre.

En este escenario, Trump anunció que el alto el fuego terminó, aunque dejó abierta la posibilidad de diálogo. Mientras tanto, los mediadores internacionales han buscado una salida diplomática. La agencia de noticias iraní Tasnim reportó que una delegación de Qatar visitaba Irán para “intentar reforzar el papel de Qatar como mediador”.

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(Con información de AFP)