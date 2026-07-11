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Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que cayó desde el piso 27 de un edificio en Dubái

La creadora de contenido murió a los 26 años. Las circunstancias de la caída son investigadas por la policía local

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La influencer brasileña Kauana Bilhar
Más de 21 mil seguidores tenía la influencer brasileña que falleció en Dubai (Créditos: Instagram/redes sociales)

La muerte de la influencer brasileña Kauana Bilhar, de 26 años, ha conmocionado a Brasil. La creadora de contenido falleció después de caer desde el piso 27 del edificio donde vivía en Dubái, ciudad en la que residía desde hacía aproximadamente dos años.

Mientras la policía de Emiratos Árabes Unidos continúa investigando las circunstancias del caso, familiares y amigos han recordado a la joven como una mujer cercana, solidaria y apasionada por la vida que había construido lejos de su país.

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De acuerdo con g1, el hecho ocurrió el martes 7 de julio. Un tío de la influencer explicó que la caída se produjo desde el balcón de su habitación. Hasta el momento, las autoridades de Dubái no han informado una conclusión oficial sobre lo ocurrido.

La madre de la joven, Darla Bilhar, viajó a Emiratos Árabes Unidos para seguir de cerca las diligencias y gestionar el traslado del cuerpo a Brasil. El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño confirmó que, a través de la Embajada de Brasil en Abu Dabi, brinda asistencia consular a la familia mientras acompaña el caso.

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La influencer brasileña Kauana Bilhar
Originaria de Passo Fundo, Kauana Bilhar se mudó a Emiratos Árabes Unidos en busca de nuevas oportunidades personales y profesionales. (Créditos: Instagram/redes sociales)

De Brasil a Dubái

Kauana Bilhar nació en Passo Fundo, en el estado de Río Grande del Sur. Antes de mudarse a Emiratos Árabes Unidos vivió en Itajaí, en Santa Catarina, donde hizo amistades que conservaría incluso después de establecerse en el extranjero.

Como modelo e influencer digital, había reunido 21,4 mil seguidores en Instagram, plataforma donde mostraba su rutina en Dubái. Sus publicaciones retrataban viajes, restaurantes, paisajes, compras y distintos momentos de su vida en el país árabe, contenido con el que logró construir una comunidad interesada en su estilo de vida.

Su última publicación fue el 25 de junio. En ella contó que finalmente había cumplido uno de sus mayores deseos: tener un gato de raza British Shorthair. La influencer explicó que anteriormente había sido víctima de una estafa cuando intentó adoptar uno, por lo que celebró haber conseguido a su mascota. “Él ha traído aún más alegría a mis días”, escribió.

La última publicación de Kauana Bilhar estuvo dedicada al gato British Shorthair que acababa de adoptar.(Créditos: @kauanabilhar/Instagram)
La última publicación de Kauana Bilhar estuvo dedicada al gato British Shorthair que acababa de adoptar.(Créditos: @kauanabilhar/Instagram)

Semanas antes también había agradecido públicamente a su pareja, Barbara Abrantes, por haber hecho realidad ese sueño. “Gracias por creer en mis sueños cuando yo ya tenía miedo de creer. Estoy completamente realizada, feliz y aún más enamorada de ti”, escribió en una publicación citada por The Sun.

Asi la recuerdan sus seres queridos

Tras conocerse la noticia, amigos de Kauana comenzaron a despedirla en redes sociales. Uno de los mensajes más emotivos fue el de Gabriel Duarte, quien la conoció en Itajaí en 2022 y mantuvo el contacto con ella incluso después de que se mudara a Dubái.

En declaraciones a g1, Duarte recordó a la influencer como “una amiga leal, una consejera y una mujer de una dulzura que jamás será olvidada”. También contó que la última vez que hablaron fue a finales de junio, cuando Kauana lo felicitó por su cumpleaños. “Nunca nos separamos. Siempre que ella viajaba me traía un recuerdo. Era una hermana y una amiga de corazón, de verdad”, afirmó.

La muerte de la influencer brasileña Kauana Bilhar, de 26 años, ha conmocionado a su país nata
Gabriel Duarte recordó a Kauana Bilhar como "una amiga leal" (Créditos: G1/cortesía Gabriel Duarte)

“El dolor que dejó su partida es inconmensurable y el vacío es imposible de explicar. Guardaré para siempre cada recuerdo, cada sonrisa y cada momento que vivimos. Descansa en paz, amiga”, expresó.

El pedido de su madre

Después de la muerte de la influencer comenzaron a circular comentarios y especulaciones en redes sociales. Ante esa situación, Darla Bilhar publicó un video en Instagram para pedir respeto por la memoria de su hija.

“Mi hija merece respeto. Ella ya no puede responder a las acusaciones, los comentarios malintencionados ni a las historias que están siendo creadas sobre ella”, afirmó.

La madre también cuestionó que personas ajenas a la familia emitieran juicios sin conocer lo sucedido. “Tengo que ver cómo la memoria de mi hija es juzgada, expuesta y faltada al respeto por personas que no conocían su historia. Es fácil ser juez cuando el dolor pertenece a otra persona”, expresó.

La investigación sigue abierta

Las autoridades de Dubái continúan revisando las circunstancias de la muerte de Kauana Bilhar y recopilan pruebas para establecer qué sucedio.

Por su parte, The Sun informó que Barbara Abrantes, pareja de la influencer, se encontraba en el departamento cuando ocurrió el hecho y fue quien comunicó la noticia a la familia.

El medio británico también señaló que la policía analiza su testimonio y un mensaje de voz enviado poco después del incidente. Asimismo, indicó que los investigadores mantienen abiertas distintas hipótesis, entre ellas un accidente, un suicidio, un homicidio o un feminicidio. Hasta ahora, ninguna ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, por lo que el caso permanece bajo investigación.

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