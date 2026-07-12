Cuando una foto deja de ser un recuerdo: probamos la IA del HONOR 600 para animar imágenes del Mundial

El video presenta una animación de un futbolista masculino. El personaje, vestido con un uniforme azul de Corea del Sur y el número 10, yace sobre una superficie verde. La secuencia muestra al personaje moviéndose ligeramente desde una posición reclinada hasta una más incorporada. Una marca de agua indica "CREATED BY HONOR AI". Se trata de una demostración de capacidad de animación de foto a video del dispositivo HONOR 600.

Hay algo curioso que está pasando con los celulares. Durante años la evolución estuvo en tomar mejores fotografías. Ahora, el siguiente paso parece ser otro: que esas imágenes empiecen a contar historias por sí solas.

Esa fue precisamente la prueba que realizamos con el HONOR 600, un teléfono que, más allá de hablar de procesadores o especificaciones, resulta interesante por una función que cualquier persona entiende en pocos segundos: convertir una fotografía estática en un pequeño video gracias a la inteligencia artificial. Y es gratis.

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Pero, lo mejor es que no requiere aplicaciones adicionales ni conocimientos de edición.

Dos personas, un hombre y una mujer, celebran con júbilo en un campo de fútbol tras usar la opción Imagen a video 2.0 del HONOR 600.

La prueba coincidió con el ambiente futbolero que vive la región en el Mundial que tiene como sede a México, Estados Unidos y Canadá. La idea fue sencilla: tomar fotografías del ambiente y poner a prueba la nueva versión de Imagen a Video 2.0, una herramienta integrada en la galería del dispositivo.

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En total realizamos cinco pruebas distintas para comprobar hasta dónde podía llegar la inteligencia artificial.

La primera sensación, incluso antes de usar la IA, apareció al sostener el equipo. Es un celular ligero, cómodo y fácil de manejar con una sola mano. Puede parecer un detalle menor, pero después de varios días de uso se agradece que incluso sin funda no transmita esa sensación de resbalarse constantemente que tienen algunos teléfonos con acabados muy lisos.

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Este video demuestra la capacidad de animación de imagen a video con inteligencia artificial usando un teléfono HONOR 600. eL delantero mexicano, Santiago Giménez en un campo de fútbol de un estadio. Ambos interactUAMOS sonriendo, mientras jugadores se ven en el fondo. "CREATED BY HONOR AI".

Un Santiago Giménez que sí parecía moverse

La prueba más llamativa llegó con una fotografía del delantero mexicano, Santiago Giménez.

La inteligencia artificial no solo generó movimiento sino que logró conservar bastante bien los rasgos del rostro. En otras herramientas similares es frecuente encontrar expresiones exageradas o caras que terminan pareciendo otra persona. Aquí, en cambio, el resultado fue mucho más natural.

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Los movimientos son sutiles. No buscan convertir una fotografía en una película, sino en darle unos segundos de vida. Y justamente ahí parece estar el mayor acierto de esta actualización.

Video promocional de la función Imagen a Video del HONOR 600. La secuencia animada muestra una unidad montada de policía con caballos y agentes uniformados en un exterior. La ubicación es cerca de un estadio en Monterrey, México. Se distinguen varios equinos y personas junto a una vía con edificios y un vehículo blanco en el fondo. La luz solar incide desde la derecha. El material exhibe el uso de inteligencia artificial en el dispositivo móvil.

El proceso tampoco obliga a esperar demasiado. Desde que se selecciona la imagen hasta obtener el video suele pasar menos de un minuto, un tiempo suficientemente corto para que la experiencia siga sintiéndose inmediata.

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Cuatro plantillas pensadas para el Mundial 2026 y para todos

Uno de los detalles que más llamó la atención fue encontrar plantillas creadas específicamente para el ambiente futbolero; y predetermiandas 100%, es decir que no debes editar algún prompt.

En total son cuatro estilos inspirados en el Mundial que permiten transformar una fotografía en pequeñas escenas relacionadas con el deporte, algo que ayuda a que el usuario no tenga que imaginar desde cero cómo quiere animar la imagen.

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Es un detalle pequeño (para algunos), pero demuestra que la inteligencia artificial también puede adaptarse a eventos culturales o deportivos y no limitarse únicamente a efectos genéricos.

Una figura de mascota con forma de perro, de color marrón y aspecto animado, se presenta en el exterior de un estadio en Monterrey, México. Este video es una demostración de producto que exhibe las capacidades de inteligencia artificial del celular HONOR 600 para animar imágenes. La figura tiene las manos levantadas y una expresión sonriente. El contexto indica que el estadio es una sede del Mundial 2026.

Junto a ellas aparecen otras plantillas predeterminadas que probablemente terminarán siendo las más utilizadas en el día a día. Las animaciones para mascotas y animales, por ejemplo, ofrecen resultados bastante naturales y probablemente sean de las funciones que más aprovecharán quienes suelen llenar la galería con fotos de sus perros o gatos. Como yo.

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La IA también sabe decir que no: ética y tecnología

Hubo una prueba que terminó siendo más interesante que las demás.

Intentamos utilizar una fotografía del futbolista colombiano, Luis Díaz y de la cantante del mismo país, Shakira, pero el sistema simplemente no permitió generar el video.

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Lejos de sentirse como una limitación, la decisión deja una lectura interesante: la herramienta incorpora restricciones para evitar recreaciones de determinadas personas famosas, una medida que apunta a reducir posibles usos indebidos de la inteligencia artificial y proteger derechos relacionados con la imagen.

Así que encontrar límites también habla de una tecnología que intenta avanzar con ciertas precauciones éticas.

En cualquier HONOR 600 se puede usar inteligencia artificial para la función imagen a video.

No todo sale perfecto

Durante mi experiencia en el aprtido del Mundial, debo decir que en varias fotografías de mujeres apareció un detalle repetitivo: la inteligencia artificial tiende a aplicar una especie de maquillaje automático. Los rostros terminan viéndose más producidos de lo que realmente eran en la fotografía original.

No llega a arruinar el resultado, pero sí transmite esa sensación de filtro de belleza que muchas personas probablemente preferirían poder controlar o incluso desactivar.

Es uno de esos comportamientos donde todavía se nota que la IA sigue interpretando cómo “debería” verse un rostro femenino.

Una función pensada para usarse, no para aprender

Quizá el mayor mérito de esta herramienta es que prácticamente no necesita explicación.

Todo ocurre desde la galería del teléfono. Basta con abrir una fotografía, entrar en la opción Imagen a Video, escoger una plantilla y esperar unos segundos.

Incluso permite decidir si el resultado será en formato horizontal o vertical, algo útil dependiendo de si el destino final será una pantalla de computador, YouTube o una historia en redes sociales.

La pantalla del dispositivo también ayuda a que la experiencia resulte más atractiva. Los colores se perciben vivos y las animaciones ganan impacto visual mientras se reproducen.

Después de varias pruebas, la sensación es que el verdadero atractivo del HONOR 600 no está únicamente en que convierta fotos en videos. Lo interesante es que acerca una función de inteligencia artificial que hasta hace poco parecía reservada para plataformas especializadas y la lleva a un lugar donde cualquier usuario ya pasa buena parte del tiempo: la galería de su celular. Además, fue lo mejro probarla en un evento global como la Copa del Mundo.

Por lo tanto, ahí esté el cambio más importante. Ya no se trata solo de tomar una buena fotografía sino de decidir qué historia queremos que esa imagen empiece a contar segundos después.