EN VIVO | Crece la tensión en Medio Oriente por las nuevas hostilidades entre Irán y Estados Unidos

Estados Unidos lanzó una nueva serie de ataques contra posiciones iraníes en el Golfo Pérsico tras un incidente en el Estrecho de Ormuz. De acuerdo con el Comando Central (CENTCOM), la ofensiva responde al ataque perpetrado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) contra un buque portacontenedores con bandera de Chipre, que transitaba por la estratégica vía marítima.
Como resultado de la acción iraní, un miembro de la tripulación del barco permanece desaparecido. Las autoridades militares estadounidenses informaron que las operaciones, ordenadas por el presidente Donald Trump, buscan imponer un “alto costo” a Irán. Aún continúan.
En reacción a la escalada, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada del domingo el cierre total del Estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”. La medida incluye la prohibición del paso de cualquier embarcación y fue acompañada por una salva de advertencia disparada contra un buque que intentaba cruzar la zona sin autorización. La Marina de la Guardia Revolucionaria advirtió que no se permitirá tránsito alguno hasta que cesen las intervenciones estadounidenses en la región.
El régimen iraní endureció su postura y advirtió que responderán con severidad ante cualquier nuevo acto considerado hostil. Además, señalaron que las bases enemigas presentes en la región serán declaradas objetivos militares directos. El Estrecho de Ormuz es un punto clave para el comercio internacional, ya que por sus aguas circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa globalmente. El cierre decretado por Irán generó un impacto inmediato en los mercados energéticos y ha puesto en máxima alerta a los principales actores internacionales.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Emiratos Árabes Unidos “se enfrenta a misiles y drones procedentes de Irán”
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos informaron que sus defensas aéreas están enfrentando activamente misiles y ataques con drones lanzados desde Irán. El Ministerio de Defensa señaló que las explosiones registradas en distintas zonas del país corresponden a la acción de los sistemas de defensa interceptando misiles y drones en vuelo.
La tripulación abandonó el barco que fue atacado por Irán en Ormuz
La tripulación del barco fue obligada a abandonar la embarcación dañada frente a las costas de Omán, de acuerdo con la agencia marítima británica UKMTO, tras un ataque iraní este sábado. Según el comunicado, “UKMTO ha sido informada por las autoridades militares y el CSO del buque de que la tripulación ha abandonado la embarcación y actualmente se encuentra a bordo de un bote salvavidas”.
El incidente ocurrió a unos 17 kilómetros (10 millas) al este de Omán. Previamente, Irán había declarado que interceptó y atacó un barco en el estrecho de Ormuz por no acatar las instrucciones de utilizar una ruta autorizada.
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada del domingo el cierre del Estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”, tras disparar una salva de advertencia contra un buque que intentaba cruzar la estratégica vía marítima sin la autorización requerida.
Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) realizaron nuevos ataques contra objetivos militares del régimen de Irán, luego de una serie de incidentes que han elevado la tensión en el estratégico Estrecho de Ormuz. Estas acciones responden al ataque perpetrado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra un buque portacontenedores de bandera chipriota, causando daños graves y dejando a un tripulante civil desaparecido.