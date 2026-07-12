EN VIVO | Crece la tensión en Medio Oriente por las nuevas hostilidades entre Irán y Estados Unidos

EEUU exige a Irán la libre circulación por el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)

Estados Unidos lanzó una nueva serie de ataques contra posiciones iraníes en el Golfo Pérsico tras un incidente en el Estrecho de Ormuz. De acuerdo con el Comando Central (CENTCOM), la ofensiva responde al ataque perpetrado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) contra un buque portacontenedores con bandera de Chipre, que transitaba por la estratégica vía marítima.

Como resultado de la acción iraní, un miembro de la tripulación del barco permanece desaparecido. Las autoridades militares estadounidenses informaron que las operaciones, ordenadas por el presidente Donald Trump, buscan imponer un “alto costo” a Irán. Aún continúan.

En reacción a la escalada, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció en la madrugada del domingo el cierre total del Estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”. La medida incluye la prohibición del paso de cualquier embarcación y fue acompañada por una salva de advertencia disparada contra un buque que intentaba cruzar la zona sin autorización. La Marina de la Guardia Revolucionaria advirtió que no se permitirá tránsito alguno hasta que cesen las intervenciones estadounidenses en la región.

El régimen iraní endureció su postura y advirtió que responderán con severidad ante cualquier nuevo acto considerado hostil. Además, señalaron que las bases enemigas presentes en la región serán declaradas objetivos militares directos. El Estrecho de Ormuz es un punto clave para el comercio internacional, ya que por sus aguas circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa globalmente. El cierre decretado por Irán generó un impacto inmediato en los mercados energéticos y ha puesto en máxima alerta a los principales actores internacionales.