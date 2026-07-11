El live-action de Moana recaudó menos de 46 millones de dólares en su estreno y quedó por debajo de las expectativas

La película Moana live-action recaudó entre 42 y 46 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. (Disney vÍa AP)

La película Moana en versión live-action registró un estreno inferior a las estimaciones en Estados Unidos, con una recaudación entre 42 y 46 millones de dólares durante su primer fin de semana, según reportes del 11 de julio de 2026. El resultado afecta directamente a The Walt Disney Company, responsable del lanzamiento, en un momento en que el mercado cinematográfico familiar muestra señales de saturación y competencia intensa.

De acuerdo con información publicada por Deadline, la apertura de Moana se ubicó por debajo de los pronósticos, que preveían cifras iniciales de entre 60 y 80 millones de dólares. El desempeño económico adquiere relevancia debido al alto presupuesto de producción, calculado en 250 millones de dólares, y al peso que el mercado de Estados Unidos tiene para el balance global de las franquicias de Disney.

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El contexto del estreno incluyó la cercanía con otros lanzamientos familiares recientes, como Toy Story 5 y Minions & Monsters, y la secuela animada Moana 2, que durante 2024 superó los mil millones de dólares de recaudación mundial. Según fuentes de la industria, la proximidad entre títulos y la agenda cargada influyeron en la respuesta del público, que repartió su asistencia entre varias opciones de cartelera.

¿Cuánto recaudó Moana en su primer fin de semana en Estados Unidos?

La versión en acción real de Moana logró una recaudación estimada de entre 42 y 46 millones de dólares en su primer fin de semana en salas estadounidenses. World of Reel informó que la producción obtuvo 4,5 millones de dólares en la jornada de preestreno, mientras que el acumulado hasta el cierre del sábado proyectaba un rango inferior al previsto inicialmente.

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Según Los Angeles Times, las previsiones más optimistas situaban el estreno en 60 o 65 millones de dólares, y las expectativas internas de The Walt Disney Company aspiraban a superar los 70 millones. El dato contrasta con el desempeño de Moana 2, cuya recaudación superó los mil millones de dólares en 2024.

El estreno de Moana quedó por debajo de las estimaciones de The Walt Disney Company, que proyectaban entre 60 y 80 millones de dólares. (Disney Plus)

¿Por qué el estreno de Moana fue considerado bajo por la industria?

El rendimiento de Moana fue catalogado como modesto por la prensa especializada y la propia industria debido a varios factores. Uno de los principales motivos fue la coincidencia de su estreno con otras grandes producciones familiares, como Toy Story 5 y Minions & Monsters, que acapararon parte del público objetivo. Además, la reciente llegada de Moana 2 al mercado animado redujo el atractivo de asistir de inmediato a una versión en acción real de la misma franquicia, según análisis de Deadline y Forbes.

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El calendario de estrenos también influyó. Disney programó el lanzamiento de Moana para evitar la competencia directa con títulos previstos para finales de julio, como The Odyssey y Spider-Man: Brand New Day. Esta estrategia buscó posicionar la película como una alternativa para el público, aunque la saturación del mercado familiar limitó el alcance de la convocatoria.

¿Cómo reaccionó el público ante el lanzamiento de Moana?

A pesar de la recaudación inicial, Moana recibió una valoración positiva por parte de los espectadores. Deadline informó que la película obtuvo una calificación de A- en CinemaScore, sistema que recoge la percepción de los asistentes durante el estreno. El desglose demográfico mostró que el público femenino, especialmente las mujeres mayores de 25 años, representó el 62% de la audiencia, con una recomendación definitiva en el 78% de ese segmento, según datos de PostTrak.

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El análisis de asistencia también reveló una amplia participación de comunidades diversas: el 32% de los asistentes se identificó como latino o hispano, el 31% como caucásico, el 16% como afroamericano, el 13% como asiático americano y el 8% pertenecía a otros grupos étnicos. Estos datos reflejan el alcance multicultural de la franquicia.

El resultado de Moana en la taquilla de Estados Unidos cobra peso por su presupuesto de 250 millones de dólares. (Captura de tráiler oficial)

¿Qué opinan los críticos y la prensa especializada sobre Moana live-action?

La crítica especializada señaló que la versión en acción real de Moana mantuvo una narrativa fiel al filme animado, sin incorporar grandes novedades, lo que fue interpretado como una estrategia conservadora por parte de The Walt Disney Company. De acuerdo con Forbes y Los Angeles Times, la cercanía temporal con la película original y su secuela animada influyó en la recepción de los críticos, quienes destacaron la falta de innovación y la escasa distancia entre lanzamientos.

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El único tema musical nuevo de la película, compuesto por Lin-Manuel Miranda, fue incluido en los créditos finales y no modificó la estructura principal de la narración. Según la prensa, los creadores optaron por no realizar cambios profundos para evitar el rechazo de los seguidores de la franquicia.

¿Quiénes participaron en la producción de Moana y cómo evolucionó el proyecto?

La producción de Moana en acción real fue anunciada en abril de 2023 por Dwayne Johnson y el director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Iger, durante una asamblea anual de accionistas. Posteriormente, la empresa reorganizó su calendario para adelantar la secuela animada y trasladar la fecha de estreno de la nueva versión, según reportes de Deadline y Los Angeles Times.

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El desarrollo de la película enfrentó retrasos asociados a la huelga de guionistas y a la complejidad técnica de los efectos visuales, que requirieron más de 60 semanas de posproducción. El proyecto estuvo bajo la supervisión de Sean Bailey hasta febrero de 2024, cuando el ejecutivo dejó la compañía.

El público de Moana otorgó una calificación A- en CinemaScore y las mujeres mayores de 25 años concentraron el 62% de la audiencia. (Captura de video)

¿Cómo se compara el estreno de Moana con otras películas familiares recientes?

El estreno de Moana se suma a una serie de lanzamientos familiares con resultados variados en taquilla. Según Fox News, la película compartió niveles de recaudación con Snow White, otro estreno de Disney que no alcanzó las expectativas.

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En la misma semana, Minions & Monsters logró una segunda semana con 21 millones de dólares, mientras que Toy Story 5 acumuló más de 400 millones de dólares en total. El segmento de pantallas premium (PLF) representó el 28% de las ventas de boletos para Moana, con el formato Imax aportando el 9% del total, según cifras de la industria.

¿Qué impacto tendrá el resultado de Moana para Disney y el mercado?

El desempeño de Moana en la taquilla estadounidense condiciona las proyecciones de rentabilidad para The Walt Disney Company y puede influir en futuras decisiones respecto a adaptaciones live-action de producciones animadas. La compañía enfrenta el desafío de ajustar su estrategia de distribución y mercadotecnia en un mercado donde la oferta se ha multiplicado y el público cuenta con diversas alternativas.

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Para los espectadores, el panorama ofrece una cartelera amplia de opciones familiares y la expectativa de próximos estrenos como Paw Patrol: The Dino Movie, programado para agosto. La evolución de la taquilla de Moana será observada por la industria como referencia para próximas producciones y para medir el impacto de la saturación de contenidos en el comportamiento del público.