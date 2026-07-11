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La revelación de Maya Hawke: “Le doy mucho crédito a la película original de ‘Los juegos del hambre’ por inspirarme a querer ser actriz”

La actriz, reconocida por su trabajo en cine y televisión, repasa cómo la saga influyó en su rumbo artístico, mientras se prepara para estrenarse en la precuela “Sunrise on the Reaping”

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Maya Hawke cuenta cómo la saga Los juegos del hambre marcó el inicio de su vocación y ahora se integra al universo cinematográfico con un nuevo papel en la precuela

Maya Hawke, reconocida por su trabajo en cine y televisión, se suma al universo de Los juegos del hambre con un papel en la precuela Sunrise on the Reaping. Pero eso no es todo: la actriz reveló que la película original de la saga fue determinante en su decisión de convertirse en actriz, destacando la influencia de la interpretación de Jennifer Lawrence para definir su vocación artística.

Un referente en el cine de acción

Durante una entrevista, Hawke reconoció el valor de la primera entrega cinematográfica de Los juegos del hambre, estrenada en 2012, por mostrar una actuación femenina con matices poco frecuentes en grandes producciones del género.

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Según la actriz, fue la autenticidad del personaje Katniss Everdeen, interpretado por Lawrence, lo que la motivó a imaginarse a sí misma en el mundo de la actuación. “Le doy mucho crédito a la película original de Los juegos del hambre por inspirarme a querer ser actriz, sinceramente”, expresó.

Películas de acción protagonizadas por mujeres
La actriz revela que la interpretación de Jennifer Lawrence en la primera película fue decisiva para elegir su carrera

La artista subrayó la dificultad de lograr interpretaciones profundas en películas de acción, donde la maquinaria y el espectáculo suelen tener mayor peso que el desarrollo de los personajes. En su opinión, Jennifer Lawrence logró que su personaje no quedara opacado por la magnitud del proyecto y que su identidad se mantuviera intacta a lo largo de la historia.

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El legado de Los juegos del hambre

La saga literaria que dio origen a la franquicia fue escrita por Suzanne Collins y está compuesta por tres libros: The Hunger Games, Catching Fire y Mockingjay. Su adaptación al cine derivó en cuatro películas, ya que la última novela fue dividida en dos partes para su versión en pantalla grande.

La trama se sitúa en Panem, una nación donde el poder autoritario obliga a los distritos a enviar adolescentes a un combate televisado.

Los juegos del hambre_Nuevo elenco
Suzanne Collins y su universo literario dieron origen a una franquicia que no deja de expandirse y renovarse en la pantalla

Con el paso del tiempo, Collins amplió el universo con dos precuelas: The Ballad of Songbirds and Snakes y Sunrise on the Reaping. Estas historias permitieron que la franquicia continuara vigente y ofreciera nuevos enfoques a una audiencia que ya conocía el conflicto central de la trilogía original.

Un nuevo elenco para una nueva generación

En Sunrise on the Reaping, Maya Hawke encarna a una joven Wiress, personaje que en Catching Fire estuvo interpretado por Amanda Plummer.

Aunque su participación es breve, Hawke valoró la experiencia y la posibilidad de integrarse a una saga que admira desde hace años. “Mi papel es muy pequeño, pero estoy emocionada. Amo a mi personaje”, remarcó.

Hawke se suma a un reparto repleto de figuras que dan vida a versiones jóvenes de personajes icónicos de la saga (REUTERS/Mario Anzuoni)
Hawke se suma a un reparto repleto de figuras que dan vida a versiones jóvenes de personajes icónicos de la saga (REUTERS/Mario Anzuoni)

El reparto cuenta, además, con figuras como Joseph Zada, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Kieran Culkin y Lili Taylor, quienes asumen versiones jóvenes de personajes ya conocidos. La expectativa en torno al estreno se incrementa por la presencia de estos nombres, que aportan prestigio y diversidad al proyecto.

Expectativas y nuevos desafíos

Sunrise on the Reaping tiene previsto su estreno mundial el 20 de noviembre. La película se ubica temporalmente después de The Ballad of Songbirds and Snakes, manteniéndose como precuela de la trilogía principal.

Hawke expresó su deseo de ver la película como una fan más, confiando en el trabajo colectivo realizado durante la producción.

Sunrise on the Reaping plantea nuevas miradas y confirma la vigencia de la franquicia con su próximo estreno (EFE/ALLISON DINNER)
Sunrise on the Reaping plantea nuevas miradas y confirma la vigencia de la franquicia con su próximo estreno (EFE/ALLISON DINNER)

Además de este proyecto, la actriz participa en The Summer Oath, un reciente lanzamiento de Audible, lo que amplía su presencia en distintos formatos de la industria del entretenimiento.

En tanto, Hawke manifestó sentirse honrada por haber trabajado con el director Francis Lawrence y por haber formado parte de una obra con un mensaje de fondo contra el autoritarismo.

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