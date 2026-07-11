Las críticas a ‘La Odisea’ no preocupan a Christopher Nolan: “Recuerda que pasé 10 años lidiando con Batman”

Christopher Nolan comparó la polémica actual de La Odisea con las reacciones que despertó su versión de Batman hace dos décadas. (Composición fotográfica/Universal Pictures/Warner Bros)

Christopher Nolan aseguró que no le preocupan las críticas que ha recibido La Odisea antes de su estreno y afirmó que la experiencia de dirigir la trilogía de Batman lo preparó para enfrentar la polémica que suele rodear a las adaptaciones de obras muy populares.

El cineasta británico fue entrevistado por The Telegraph, y en la conversación se le consultó por las reacciones que ha provocado su nueva adaptación del poema épico de Homero, prevista para llegar a los cines el 16 de julio. El director respondió que este tipo de controversias forman parte del proceso.

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“Viene con el territorio. Pero mira, esas conversaciones que ocurren antes de que la gente vea la película siempre son irrelevantes, porque ellos no saben realmente cómo es la película todavía”, declaró el realizador.

El ganador del Oscar por Oppenheimer explicó que no es la primera vez que enfrenta un intenso escrutinio antes del estreno de una producción. Como ejemplo, habló del tiempo que pasó al frente de la saga del Caballero Oscuro.

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El realizador británico sostiene que las opiniones previas al estreno no reflejan el resultado final de una película (REUTERS/Isabel Infantes)

“Recuerda que pasé 10 años de mi vida lidiando con Batman. Cuando llegué a Batman Begins, escritores y artistas habían trabajado durante casi 65 años con este querido personaje y existían muchas ideas muy arraigadas sobre lo que representaba”, señaló.

Según Nolan, esa etapa le dejó una enseñanza que ahora aplica a La Odisea. “Lo que aprendí durante mi tiempo en esa trilogía es que no puedes preocuparte por nada de eso. Lo que tienes que hacer es honrar el texto original interpretándolo de la forma más sólida que personalmente puedas”, afirmó.

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Las declaraciones de Nolan remiten a uno de los episodios más recordados de la historia reciente del cine de superhéroes: la reacción que provocó el anuncio de Heath Ledger como el nuevo Guasón en The Dark Knight.

Antes del estreno de la película, numerosos seguidores cuestionaron la elección del actor, quien tenía un perfil totalmente distinto al icónico villano de DC Comics. Sin embargo, tras el lanzamiento del filme, su interpretación recibió elogios de la crítica y el público, hasta convertirse en una de las actuaciones más celebradas del género. Ledger obtuvo de manera póstuma el Premio Oscar al mejor actor de reparto por ese trabajo.

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Para Nolan, ese episodio confirmó que las opiniones previas al estreno no determinan la recepción definitiva de una película.

Nolan recordó que los seguidores de Batman terminaron valorando la sinceridad de su propuesta, incluso cuando tomó decisiones diferentes a las esperadas (Warner Bros Pictures)

“Al final, los seguidores de la obra, incluso cuando hacíamos algo que no era lo que ellos habrían hecho, apreciaron la sinceridad del intento de llevar a la pantalla la mejor versión posible”, explicó. “Lo único que puedo hacer es realizar la mejor película que sea capaz de hacer (...) Será muy diferente de cómo la haría cualquier otra persona, pero eso es precisamente una adaptación”.

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Las críticas que rodean a ‘La Odisea’

A pesar de la trayectoria de Nolan en el cine, su forma de abordar La Odisea y sus personajes generó un intenso debate en redes sociales.

Parte de las críticas han consistido en comentarios racistas dirigidos al reparto, especialmente por la participación de actrices como Lupita Nyong’o y Zendaya.

Otros han acusado a Nolan de no respetar la precisión histórica del relato atribuido a Homero, pese a tratarse de una obra que incluye elementos fantásticos como un cíclope y diversos episodios de carácter mitológico.

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Las objeciones también alcanzaron el diseño de las armaduras, el uso de inglés moderno y de acentos estadounidenses en lugar de recrear una supuesta forma de hablar de la antigua Grecia.

Parte de la controversia surgió por la elección de Lupita Nyong'o y Zendaya para interpretar personajes del poema épico de Homero. (Reuters)

Entre las voces más críticas figura el empresario Elon Musk, quien cuestionó públicamente el reparto de la película después de conocerse que Lupita Nyong’o interpretaría a Helena de Troya. Variety además apuntó que otros internautas criticaron la participación de Elliot Page, al asumir erróneamente que tendría el rol de Aquiles. Posteriormente se confirmó que el actor da vida a Sinon.

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El elenco de La Odisea también incluye a Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Samantha Morton, Travis Scott y Benny Safdie. Su estreno en cines de América Latina está programado para el 16 de julio.