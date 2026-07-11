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Zelensky pidió a EEUU y Europa acelerar la asistencia de defensa tras un nuevo ataque masivo ruso contra Ucrania

El mandatario solicitó a sus aliados que se cumplan sin demoras los compromisos fijados en la cumbre de la OTAN

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Zelensky denunció la lentitud en la implementación de compromisos internacionales para suministrar armamento a Ucrania (Europa Press)
Zelensky denunció la lentitud en la implementación de compromisos internacionales para suministrar armamento a Ucrania (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, reclamó en un video publicado en su cuenta de X, cambios urgentes en la política diplomática del país y presionó a los aliados internacionales para acelerar la llegada de sistemas Patriot y la puesta en marcha de un proyecto europeo de defensa antibalística, tras los ataques de Rusia.

“Los acuerdos a nivel de líderes deben cumplirse más rápida y completamente. Estados Unidos y el acuerdo sobre licencias para producir los Patriot, Europa y nuestro trabajo con socios, ante todo para la producción de defensas antimisiles europeas, así como otros proyectos de cooperación defensiva”, remarcó.

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“Esperamos que nuestros socios cumplan sus promesas en relación con los paquetes de ayuda acordados en la cumbre de la OTAN para ayudar a proteger a nuestra población. En estos momentos, la máxima prioridad para todas nuestras instituciones es hacer que esto sea una realidad”, agregó.

Ucrania sufrió hoy una nueva ofensiva nocturna con 121 drones y 12 misiles rusos. El parte militar precisó que seis de esos misiles eran balísticos y no pudieron ser interceptados, lo que provocó daños en múltiples puntos del país.

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“No deben pasar semanas entre el anuncio de un paquete de apoyo para Ucrania y su implementación. Es responsabilidad de todos los que trabajan, sobre todo, en el área diplomática. Los soldados ucranianos necesitan más medios y más oportunidades para proteger la vida, para proteger a las personas del mal ruso”, pidió.

Las defensas ucranianas lograron abatir 111 drones y dos misiles aéreos guiados, pero los misiles balísticos impactaron en once ubicaciones. El presidente lamentó que, en Kiev, 11 personas resultaron heridas, incluido un niño, durante el ataque nocturno, y que se registraron daños en edificios residenciales, oficinas y un seminario teológico.

Con respecto a esto apuntó: “Hoy, Rusia atacó a Ucrania con misiles balísticos. El principal objetivo fue Kiev. Hubo un terrible ataque con bombas rusas en Sumy, un ataque con misiles en la ciudad de Odesa. Mis condolencias a todos los familiares y allegados de las víctimas”.

Rusia mantiene su ofensiva diaria sobre Ucrania con ataques que incluyen misiles balísticos, bombardeos y el uso de drones contra distintas ciudades y regiones del país (Reuters)
Rusia mantiene su ofensiva diaria sobre Ucrania con ataques que incluyen misiles balísticos, bombardeos y el uso de drones contra distintas ciudades y regiones del país (Reuters)

Además, remarcó que incluso antes de que sonaran las alertas aéreas hubo impactos directos en infraestructuras civiles.

“En Ucrania existen lugares adecuados para almacenar armas y municiones. Todo esto está definido para evitar la cercanía a viviendas. La reconstrucción de lo destruido debe realizarse más rápido”, aseguró.

Ante esto, sostuvo que la situación de seguridad exige resultados inmediatos y advirtió sobre la lentitud en la implementación de los compromisos internacionales.

Las fuerzas rusas lanzaron seis misiles balísticos Iskander-M y S-400 desde la región de Briansk, cuatro misiles aéreos guiados Kh-59/69 desde Crimea, y dos misiles antirradar Kh-31 desde el mar Negro. Además, los drones Shahed, Gerbera, Italmas y réplicas Parodia fueron lanzados desde regiones rusas, zonas ocupadas de Donetsk y Crimea.

El presidente dejó en claro que Ucrania necesita fortalecer su defensa frente a ataques como los que golpearon al país en las últimas horas, cuando Rusia lanzó misiles balísticos y drones contra diferentes regiones.

El humo se eleva en la ciudad durante un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania. 11 de julio de 2026. REUTERS/Vladyslav Sodel
El humo se eleva en la ciudad durante un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania. 11 de julio de 2026. REUTERS/Vladyslav Sodel

Por otro lado, Zelensky insistió en la necesidad de acelerar la reconstrucción de las infraestructuras destruidas y destacó que en Ucrania existen lugares definidos para el almacenamiento de armas, lejos de áreas residenciales.

“En Ucrania existen lugares adecuados para almacenar armas y municiones. Todo esto está definido para evitar la cercanía a viviendas. La reconstrucción de lo destruido debe realizarse más rápido. Esto no solo se refiere a Vyshneve. Mucho depende de la calidad del trabajo en las comunidades y en las regiones, pero también a nivel gubernamental hay cosas que corregir. Próximamente habrá decisiones al respecto”, describió.

En una jornada marcada por la emergencia, el presidente relató que recibió informes detallados sobre la situación en Vyshneve, escenario de una explosión en depósitos militares y un incendio provocado por el impacto de misiles rusos. El Servicio de Seguridad de Ucrania y la Oficina del Fiscal General abrieron una investigación penal para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

“Hoy, el general mayor Poklad, del Servicio de Seguridad de Ucrania, informó de los primeros resultados: quiénes y en qué cargos dentro de ‘Ukroboronprom’ permitieron, lamentablemente, que los depósitos con armas estuvieran en Vyshneve. Esto está prohibido tanto por la ley como por una decisión del Estado Mayor. Todo esto fue incumplido. Se conocen los nombres de los funcionarios responsables”, explicó Zelensky.

El mandatario responsabilizó a funcionarios estatales por errores en la gestión de depósitos de armas tras la explosión en Vyshneve (Europa Press)
El mandatario responsabilizó a funcionarios estatales por errores en la gestión de depósitos de armas tras la explosión en Vyshneve (Europa Press)

“La investigación revisa también la actuación de los subdirectores responsables de la seguridad. Hay otros funcionarios cuyas acciones y decisiones serán también analizadas. El Servicio de Seguridad de Ucrania, junto a otras agencias, debe revisar otras empresas similares. Cada responsable, en cada nivel, debe garantizar que tragedias como esta no se repitan”, agregó.

La gestión de los depósitos en Vyshneve, en violación de normas legales y órdenes del alto mando, puso en el foco la responsabilidad de los directivos estatales. El presidente apuntó que “cada responsable debe saber que de sus decisiones o de su inacción dependen vidas humanas” y confirmó que se investigó tanto a directores como a subdirectores responsables de la seguridad en empresas estatales vinculadas al sector militar.

También remarcó que el Servicio de Seguridad trabajó en la revisión de otras empresas para evitar que se repitieran tragedias similares.

Zelensky responsabilizó a funcionarios de Ukroboronprom por incumplir normas y permitir depósitos de armas vulnerables (Europa Press)
Zelensky responsabilizó a funcionarios de Ukroboronprom por incumplir normas y permitir depósitos de armas vulnerables (Europa Press)

Respecto al conglomerado estatal Ukroboronprom, el mandatario afirmó que la estructura requiere controles internos más estrictos y que se prepara una revisión profunda de sus procedimientos. “Los procesos internos de control sobre las actividades de las empresas y los directores dentro de ‘Ukroboronprom’ deben ser más fuertes”, puntualizó.

Por otro lado, el presidente mencionó que cada 11 de julio, Ucrania y Polonia rinden homenaje conjunto a los civiles asesinados en Volinia durante la Segunda Guerra Mundial, con ceremonias y trabajos para identificar a las víctimas en ambas naciones.

“En dos días comenzarán las exhumaciones en las aldeas de Ostrivky y Volia Ostrovetska. La verdad completa y el homenaje cristiano a los muertos es lo que se necesita. No debemos olvidar que hoy, en nuestra época, Ucrania y Polonia enfrentan una amenaza común y mortal para nuestra independencia, para nuestros Estados, para cada ciudad y cada aldea. Esa amenaza se llama Rusia“, describió.

(Con información de EFE)

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