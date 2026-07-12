La Policía dominicana detuvo a un hombre que admitió al menos tres robos en el Distrito Nacional

La captura de Deilin Medina se concretó tras labores de inteligencia e investigación en María Auxiliadora./ (Redes Diego Pesqueira)

La Policía Nacional de República Dominicana, a través de su vocero Diego Pesqueira, informó sobre la detención de un hombre identificado como Deilin Medina, alias “Robín”, de 34 años, quien fue arrestado tras labores de inteligencia e investigación de la División de Investigación de Delitos Contra la Propiedad, con asiento en María Auxiliadora.

Medina, residente en el sector El Caliche, Los Pinos, admitió su participación en al menos tres robos ocurridos en distintos puntos del Distrito Nacional, esclarecidos gracias a la acción coordinada de los agentes policiales.

De acuerdo con el reporte oficial, la captura se produjo luego de que investigadores policiales dieran con el paradero de Medina durante un operativo de búsqueda. El ahora detenido intentó escapar en compañía de otros individuos al percatarse de la presencia policial, pero fue capturado de inmediato. Durante el proceso investigativo, Medina confesó su implicación en los hechos delictivos que habían sido denunciados ante la Policía Nacional a principios de 2026.

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Entre los incidentes esclarecidos figura el robo de una guagua marca Fiat Fiorin, donde Medina sustrajo una cámara de video, varias extensiones eléctricas y un canasto. Posteriormente, el detenido vendió estos objetos a un transeúnte y utilizó el dinero obtenido para gastos personales. Además, está vinculado al robo perpetrado en una vivienda del sector 27 de Febrero, donde fueron sustraídos RD$10,000 (USD 170. 14) en efectivo y un televisor. El tercer caso confirmado corresponde al robo de las redes eléctricas de un establecimiento ubicado en el sector Villa María.

La Policía Nacional trabaja por resolver y arrestar a los sospechosos involucrados en casos de robos y extorsiones./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional destacó que estos tres casos habían generado preocupación en las comunidades afectadas, especialmente por el impacto económico y el sentimiento de inseguridad que producen entre los habitantes del Distrito Nacional. Según el balance oficial, la rápida intervención de las autoridades permitió no solo la captura del presunto responsable, sino también el esclarecimiento de los hechos y la devolución de parte de los bienes sustraídos.

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El vocero de la Policía Nacional subrayó que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, en cumplimiento de los procedimientos establecidos. Este caso se suma a una serie de robos recientes reportados por las autoridades en lo que va de 2026, en los que se han visto involucradas personas con antecedentes similares.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en los primeros meses del año se han registrado decenas de denuncias por robos en viviendas, vehículos y establecimientos comerciales en distintos sectores de Santo Domingo.

El Código Penal de República Dominicana establece sanciones claras para los delitos de robo. El artículo 379 tipifica el robo como el acto de sustraer fraudulentamente la cosa ajena, y el artículo 381 establece penas de reclusión mayor de tres a diez años si el robo se comete con violencia o si el autor es reincidente. En los casos de robo simple, la ley prevé penas de prisión correccional que pueden ir de seis meses a cinco años, dependiendo de la gravedad y circunstancias del hecho. Cuando el robo involucra bienes de valor significativo o afecta servicios públicos, las autoridades pueden agravar las sanciones.

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El detenido intentó escapar con otros individuos durante el operativo de búsqueda, pero agentes de la Policía Nacional lo capturaron de inmediato./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2026, la Policía Nacional ha reportado varios casos destacados de robo que han sido esclarecidos tras operativos similares, como la recuperación de vehículos robados en los sectores Cristo Rey y Gazcue, así como el desmantelamiento de una banda dedicada al hurto de equipos electrónicos en la zona oriental de Santo Domingo. Las autoridades han reiterado su compromiso con la prevención y persecución de estos delitos, e instaron a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones y a denunciar cualquier actividad sospechosa.

La detención de Deilin Medina representa un golpe importante a la impunidad de los delitos contra la propiedad en el Distrito Nacional. El seguimiento judicial del caso permitirá determinar la responsabilidad penal del acusado y, en caso de ser hallado culpable, aplicar las sanciones previstas en el Código Penal. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa desplegando operativos en las zonas de mayor incidencia delictiva, en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones de seguridad ciudadana.

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La institución instó a la comunidad a permanecer alerta y a utilizar los canales oficiales de denuncia para contribuir a la reducción de la criminalidad y fortalecer la seguridad urbana en Santo Domingo y el resto del país.