Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

El líder de The Rolling Stones admitió que convivir durante décadas con la fama tiene consecuencias en la forma de relacionarse con los demás (REUTERS/Chris Helgren)

Mick Jagger, líder de The Rolling Stones, respondió por primera vez al famoso monólogo del comediante John Mulaney, quien en 2019 afirmó que el músico “no era agradable” tras coincidir con él durante su participación en Saturday Night Live.

En una entrevista con The New York Times, el cantante de 82 años explicó que nunca había visto el especial de Mulaney, aunque reconoció que la fama tiene un impacto inevitable en la manera en que una persona percibe su entorno y se relaciona con los demás. Sus declaraciones surgieron durante la promoción del nuevo álbum de la banda, Foreign Tongues.

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El comentario de John Mulaney sobre Mick Jagger

La referencia de Mulaney apareció en Kid Gorgeous, el especial de comedia estrenado en 2019. En ese programa, el humorista recordó su experiencia como guionista de Saturday Night Live, donde trabajó con Jagger cuando el músico fue anfitrión del espacio en 2012.

“Todos mis amigos me preguntaban: ‘¿Es agradable?’. ¡No! O quizá sí lo sea, para su versión de la vida, porque vive una vida muy diferente”, dijo Mulaney.

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Con una anécdota, John Mulaney explicó que las celebridades pueden perder gestos simples de cortesía al vivir constantemente con mucho "poder" (Captura de pantalla)

El comediante explicó que su comentario no se refería únicamente al carácter del cantante, sino al efecto que puede tener una fama extraordinaria durante décadas.

“Hace 50 años que toca en estadios con 20.000 personas vitoreándolo como si fuera un dios. Eso debe cambiarte como persona”, señaló.

Como ejemplo, Mulaney recordó una situación hipotética en la que Jagger pedía una bebida sin sumar un “por favor” en la solicitud.

“Mick Jagger diría: ‘¡Diet Coke!’, y una aparecería en su mano”, relató. “Eso no es ser amable, ¿verdad? A mí me enseñaron que uno debe decir: ‘¿Podría darme una Diet Coke, por favor?’. Pero si cualquiera de nosotros pudiera decir ‘¡Diet Coke!’ y apareciera una al instante, lo haríamos todo el día”, bromeó.

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La respuesta de Mick Jagger sobre la fama

Siete años después de aquel monólogo, Jagger reconoció que existe una parte de verdad en la reflexión del comediante sobre los efectos de la fama.

“Obviamente, no es normal. No es como la vida de la mayoría de las personas. Sí te afecta. Puedes desconectarte”, afirmó.

Mick Jagger explicó que la fama trae privilegios, pero también puede generar una sensación de distancia con el resto del mundo (Europa Press)

El músico explicó que esa distancia no surge únicamente por la popularidad, sino también por el entorno en el que suelen vivir algunas figuras del entretenimiento.

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“Muchas personas del mundo del espectáculo solo se relacionan con otras personas del espectáculo, porque tienen algo en común y pueden identificarse entre ellas. Entonces terminas desconectándote de lo que la gente llama ‘la vida real’”, explicó.

Jagger reconoció que él mismo ha experimentado ese alejamiento y aseguró que intenta evitarlo de manera consciente.

“Definitivamente ocurre. Intentas luchar contra ello. Es un esfuerzo consciente”, afirmó.

Entre las formas que encuentra para mantenerse conectado con la realidad cotidiana mencionó actividades simples, lejos de los escenarios y la atención pública.

Jagger admitió que el aislamiento es uno de los efectos de la fama, especialmente cuando los artistas permanecen rodeados por personas de la misma industria (Mega/The Grosby Group )

“Sales a caminar solo por la calle y haces cosas normales, como ir a comprar The New York Times”, explicó.

Sin embargo, el cantante consideró que esas acciones no eliminan por completo las consecuencias de una vida bajo la exposición constante.

“Eso solo es temporal, porque psicológicamente tu estado mental queda permanentemente dañado”, afirmó.

Jagger también señaló que las primeras décadas de una carrera exitosa pueden representar un periodo complejo para los artistas, debido a la presión y al desarrollo de una personalidad pública.

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“El final de los veinte y el comienzo de los treinta son una etapa muy dura para la gente de este negocio porque todo gira alrededor del ego. Hay que tener un ego enorme para hacer esto. Las personas que no lo tienen terminan con grandes problemas porque deben fabricar una personalidad completamente distinta”, sostuvo.

La estrella del rock habló sobre el reto de separar su vida personal de la imagen que creó durante su carrera musical (REUTERS/Toby Melville)

El líder de The Rolling Stones explicó además que su imagen sobre el escenario no representa por completo su personalidad fuera de la música.

“No soy realmente como mi personaje en el escenario”, dijo. Según el cantante, aprender a separar ambas identidades es un proceso que llega con los años.

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Para explicar esa experiencia, comparó la vida de los músicos con la de los actores de método, quienes pueden mantener durante un tiempo las características de los personajes que interpretan.

“Les lleva mucho tiempo desprenderse del personaje. Entonces, ¿a cuál vuelves? ¿Siempre conservará parte de ese personaje en su verdadero yo, sea lo que sea? Esa es la dicotomía del mundo del espectáculo. Aprendes a vivir con ella y siempre esperas seguir siendo una persona normal debajo de todo eso”, reflexionó.

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