Panamá

“Exitoso sería pasar de ronda”: la meta de Panamá en el Mundial 2026, según el técnico Christiansen

El técnico de la selección de Panamá apunta a ir más allá de sumar un empate en el Mundial 2026 y remarca que la concentración del plantel está marcada por la responsabilidad y la ambición competitiva

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Thomas Christiansen afirmó que la selección de Panamá buscará pasar de ronda en el Mundial 2026. REUTERS/Pilar Olivares
Thomas Christiansen afirmó que la selección de Panamá buscará pasar de ronda en el Mundial 2026. REUTERS/Pilar Olivares

“Un punto ya es superar lo anterior, pero yo creo que exitoso sería pasar de ronda”, sostuvo Thomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá, a pocos días del debut en el Mundial 2026 en una entrevista con periodistas de Tigo Sports Panamá.

La expectativa del entrenador atraviesa toda la concentración panameña, marcada por la responsabilidad y el deseo de mostrar una versión competitiva en el torneo más importante del fútbol.

La cuenta regresiva para el debut de Panamá en el Mundial 2026 carga de responsabilidad e ilusión al cuerpo técnico y a los jugadores. Thomas Christiansen describió el ambiente en la concentración como uno de compromiso y deseo de hacer un buen papel.

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Desde la clasificación, el entrenador percibe al grupo enfocado y motivado, lo que refuerza la esperanza de alcanzar el rendimiento que la afición espera.

El entrenador destacó a Tigo Sports, la importancia de mantener la serenidad y la ambición en estos días previos al torneo. La oportunidad de competir en el evento más relevante del fútbol mundial representa para él y para el plantel un motivo adicional para esforzarse al máximo y buscar superar la actuación anterior.

El director técnico de Panamá sostuvo que sumar un punto en el Mundial 2026 ya superaría lo anterior. REUTERS/Enea Lebrun
El director técnico de Panamá sostuvo que sumar un punto en el Mundial 2026 ya superaría lo anterior. REUTERS/Enea Lebrun

¿Cuál es la situación de los jugadores lesionados y diferenciados antes del debut?

—Ya sabemos las situaciones de Luis y de Coco. Hay una programación, un seguimiento a hacer y vamos a tomar una decisión más adelante. No hay prisa, siempre tenemos hasta el día menos uno, que es el día 16, previo a Ghana, para tomar una decisión. Por eso también tenemos a Kuni y a Griffith aquí con nosotros. Quiero darle las gracias a la federación por darme la oportunidad de traer a estos dos jugadores por si los vamos a necesitar.

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Los demás es un poco precaución. Están aptos para entrenar, pero no queremos arriesgar con unas molestias mínimas. Somos previsibles a lo que puede pasar o se puede generar y lo tomamos con mucha cautela.

¿Cómo ve el panorama del grupo y, en particular, el primer partido ante Ghana?

—Dentro de nuestro grupo, entre Ghana, Croacia e Inglaterra, es Ghana el equipo más asequible, con el respeto que se merecen. Sabemos que ese primer partido va a marcar nuestras opciones y posibilidades de avanzar a la siguiente fase. El grupo está tranquilo, está concienciado, saben lo que nos jugamos en este mundial. Quizás el mundial anterior era la novedad, el estar presente. Ahora queremos intentar competir, hacer buenos resultados y, sobre todo, mejorar lo anterior.

—¿Supone una ventaja el proceso largo de Panamá frente a la llegada reciente de Carlos Queirós a Ghana?

—Por supuesto, yo tengo los jugadores que saben perfectamente lo que quiero de ellos, lo que pido, lo que demando y yo también sé lo que ellos me pueden dar. El proceso es importante, él acaba de llegar. Hemos analizado en las distintas selecciones lo que ha hecho con esos equipos y es complicado implementar un estilo nuevo, unas ideas nuevas a un equipo donde solo ha tenido un partido amistoso, porque el partido contra México no fue dirigido por él, fue una sub-23 con algún que otro apoyo y no hubo ningún técnico, además de un analista y creo que el entrenador de porteros.

—¿Ha resultado difícil analizar a la selección de Ghana teniendo en cuenta la falta de referencias bajo la dirección de Queirós?

—Lo que hemos analizado ha sido partidos anteriores con Otto Addo, el seleccionador anterior, cómo jugaban, qué opciones tenían, pero no han cambiado demasiado los jugadores de la convocatoria final a lo que han estado jugando y eso nos indica que no va a haber demasiados cambios. Hemos hecho un análisis más en profundidad del jugador individual en todos los aspectos técnicos, tácticos, físicos, incluso de mentalidad.

La expectativa de Thomas Christiansen marca la concentración de Panamá antes del Mundial 2026. EFE/ Antonio Lacerda
La expectativa de Thomas Christiansen marca la concentración de Panamá antes del Mundial 2026. EFE/ Antonio Lacerda

Para Thomas Christiansen, la continuidad y el conocimiento mutuo entre cuerpo técnico y jugadores es uno de los pilares del proyecto con la selección de Panamá. El entrenador valoró el impacto positivo de un proceso sostenido, que permite ajustar detalles, afianzar una identidad y preparar al equipo para afrontar los desafíos de un torneo como el Mundial.

Reconoció que, frente a rivales con nuevos entrenadores o procesos recientes, Panamá cuenta con la ventaja de una base consolidada. El conocimiento de las capacidades y limitaciones del plantel, junto con la experiencia compartida en torneos anteriores, refuerza la confianza en poder competir y mejorar el rendimiento colectivo.

—¿Considera que la selección ha desarrollado una dependencia respecto a Coco Carrasquilla y cuáles son las alternativas si debe ausentarse?

Todos sabemos la importancia de Coco en esta selección. Solamente con su presencia es importante, pero creo que esta selección también ha mostrado en otros torneos, donde nos ha faltado jugadores que han caído en las últimas semanas antes de ese torneo, que tenemos reemplazo, tenemos jugadores que nos pueden aportar lo que necesitamos. Por supuesto, Coco es una pieza fundamental, pero si hay que tomar una decisión y meter a Griffith, tampoco es que tenga muchas dudas.

—¿Hasta qué punto estaría dispuesto a esperar la recuperación de Carrasquilla?

—El primer partido para nosotros es el que nos va a marcar cuáles serán nuestras opciones en este torneo y para eso creo que tenemos que ir con todo.

El Mundial 2026 concentra la ambición de Panamá de avanzar de ronda bajo la conducción de Thomas Christiansen. REUTERS/Enea Lebrun
El Mundial 2026 concentra la ambición de Panamá de avanzar de ronda bajo la conducción de Thomas Christiansen. REUTERS/Enea Lebrun

Thomas Christiansen asume el Mundial 2026 como un escenario para dejar huella con la selección de Panamá. El entrenador expresó su deseo de que la afición y el entorno del fútbol panameño valoren el esfuerzo, la actitud y el compromiso del equipo, más allá de los resultados inmediatos.

Para Christiansen, superar la participación anterior ya sería un paso adelante, pero la verdadera meta es avanzar de ronda y demostrar que Panamá puede competir de igual a igual. El técnico describió el camino recorrido como una experiencia de sacrificio y recompensa, marcada por la distancia de la familia y la satisfacción de clasificar al torneo más importante. Ahora, el objetivo es disfrutar el momento y dar el último impulso para que todos queden satisfechos con el desempeño del equipo.

La selección de Panamá debutará hoy miércoles en el Mundial 2026 bajo la dirección de Thomas Christiansen, enfrentando a Ghana en el inicio de la fase de grupos. El equipo, que busca superar su desempeño anterior, llega al torneo con un proceso consolidado y la expectativa de avanzar a la siguiente ronda por primera vez en su historia.

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