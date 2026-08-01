Las pruebas del ministerio validan el etanol importado para la gasolina E10 en Guatemala

Guatemala recibió por primera vez etanol importado para uso como biocombustible con la llegada del buque BONITA AKI a Puerto Santo Tomás de Castilla. (Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla)

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Las pruebas de calidad realizadas por el Ministerio de Energía y Minas al etanol de tres buques que ingresaron a Guatemala desde finales de mayo dieron resultado positivo, un paso clave antes del inicio de la distribución de la gasolina E10 el próximo 22 de agosto.

El plan oficial prevé un flujo de dos buques por mes para cubrir una demanda anual cercana a 100 millones de galones, mientras que para 2027 la cartera proyecta un consumo de 94,7 millones de galones de etanol y una proporción mínima de 60% de etanol avanzado en la mezcla total.

El ministerio confirmó que los análisis fueron hechos en su laboratorio como parte de los preparativos para la entrada en vigor del nuevo combustible. Las verificaciones alcanzaron al etanol transportado en las tres embarcaciones que llegaron al país desde el 29 de mayo.

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Julio Roberto Obranco Cosenza, director general de Energía, informó que la Unidad de Monitoreo de la Dirección General de Energía realizó las pruebas entre el 9 y el 26 de julio. Según la cartera, las inspecciones se efectuaron en Puerto Quetzal antes de autorizar el almacenamiento de los cargamentos.

El etanol permanecerá almacenado hasta el 22 de agosto, fecha fijada para el arranque oficial de la distribución de la gasolina E10 en Guatemala.

Guatemala recibió por primera vez etanol importado para uso como biocombustible con la llegada del buque BONITA AKI a Puerto Santo Tomás de Castilla. (Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla)

El Gobierno prevé recibir entre dos y tres buques mensuales para sostener la mezcla

El ministro de Energía y Minas Erwin Barrios aseguró que el proceso de importación avanza conforme a lo previsto y que un cuarto buque está por arribar al país. El funcionario describió así el ritmo esperado de abastecimiento: “Está estimado que son entre dos y tres buques mensuales los que va a llevar la mezcla en general y ahorita ya vamos casi por el cuarto buque que está llegando. O sea que la activación de la gasolina E10 ya está en marcha”.

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Barrios añadió que la implementación del nuevo combustible no ha enfrentado contratiempos. También señaló que Guatemala dispone de producción nacional de etanol.

En esa misma línea, sostuvo: “Afortunadamente todos los elementos se han conjugado para que la cosa salga bien. Sin menoscabo de que en Guatemala también se produce etanol y ya los productores nacionales están negociando con los importadores para colocar su producto de manera competitiva”.

Un surtidor de combustible E10 muestra el logotipo del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El etanol guatemalteco aún no entra en la mezcla por falta de contratos

Obranco explicó que el etanol producido en Guatemala cumple altos estándares de calidad. Aun así, precisó que ese producto todavía no se incorpora a la mezcla porque los productores nacionales y las empresas importadoras no han formalizado contratos de suministro.

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La proyección oficial para 2027 quedó establecida en los acuerdos ministeriales 298-2026/SG y 299-2026/SG publicados en el Diario de Centro América. Esos documentos fijan la demanda prevista de etanol y el piso mínimo de participación del etanol avanzado en la mezcla total.

La venta voluntaria de gasolina E10 el 22 de agosto de 2026

Guatemala comenzará a vender gasolina E10 de forma voluntaria desde el 22 de agosto de 2026, una medida con la que el Ministerio de Energía y Minas busca sustituir un aditivo cuestionado por etanol y abrir la puerta a una baja en el precio al consumidor.

El plan ya tiene calendario de ejecución y volumen previsto. El ministerio informó que la operativización empezó en junio y terminará el 21 de agosto, mientras que entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2026 el país necesitará alrededor de 44 millones de galones de etanol.

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En la conferencia de prensa, el ministro Erwin Barrios precisó que el conductor podrá elegir entre la nueva mezcla y la gasolina convencional cada vez que acuda a una estación de servicio. El esquema aprobado establece que solo la bomba de gasolina regular despachará E10 y que las demás seguirán ofreciendo combustible sin mezcla.

Barrios aseguró que ya están listos todos los registros, licencias y autorizaciones para la comercialización, el transporte y el resto de la cadena de suministro. El funcionario afirmó: “Actualmente ya se cuenta con todos los registros, todas las licencias y autorizaciones correspondientes para la comercialización, el transporte y los demás actores involucrados en la cadena de suministro”.

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