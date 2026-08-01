Suzy Lamplugh, el misterio de la agente inmobiliaria desaparecida en Londres que sigue sin resolverse 40 años después

La Policía Metropolitana de Londres advirtió que la investigación por la desaparición de Suzy Lamplugh podría quedar inactiva si en 12 meses no aparecen pistas útiles

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El último llamamiento policial por la desaparición de Suzy Lamplugh sigue abierto 40 años después y la Policía Metropolitana de Londres advirtió que la investigación podría pasar a estado inactivo si en los próximos 12 meses no aparecen pistas útiles.

Suzy Lamplugh desapareció en Londres el 28 de julio de 1986, cuando salió de su oficina para reunirse con un supuesto cliente y fue declarada legalmente muerta en 1993 bajo la presunción de secuestro y asesinato. La policía prevé seguir 30 pistas potenciales durante los próximos 12 meses y, si no surgen avances, dejará de trabajar con regularidad en el caso, aunque seguirá atendiendo nuevos datos, de acuerdo con The Guardian.

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La inspectora jefa Teresa Foster, jefa del equipo de homicidios de casos sin resolver, dijo al diario británico que la prioridad es localizar los restos de Lamplugh y dar respuestas a su familia.

Foster añadió que su equipo, integrado por 15 personas, aún espera que alguien aporte información nueva sobre el asesino. También señaló que un cambio en la capacidad forense o tecnológica, una ruptura de lealtades familiares o personales, o un nuevo testimonio podrían reactivar la pesquisa.

Cómo desapareció Suzy Lamplugh

John Cannan fue el principal sospechoso del caso Suzy Lamplugh, pero nunca fue acusado por falta de pruebas y murió en prisión en 2024

Lamplugh, una agente inmobiliaria de Londres, tenía 25 años cuando desapareció el lunes 28 de julio de 1986. Salió de su oficina en el suroeste de la ciudad hacia las 12:40 para una cita prevista a las 12:45.

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Sus compañeros creían que iba a mostrar un piso porque se llevó las llaves de un apartamento cercano. En su agenda había anotado una reunión con “Mr. Kipper” en 37 Shorrolds Road, Fulham.

Después de esa salida, nadie volvió a verla. Su automóvil apareció más tarde abandonado en la zona donde trabajaba, en un caso que dio lugar a una de las mayores investigaciones por persona desaparecida emprendidas en el Reino Unido.

Qué pruebas conserva aún la policía

La policía conserva 178 cajas de pruebas, 3.000 archivos en Holmes y 26.000 registros de avisos del público sobre la desaparición de Suzy Lamplugh

La justicia declaró muerta a Lamplugh en 1993, bajo la presunción de secuestro y asesinato. El principal sospechoso fue John Cannan, arrestado en 2000, aunque nunca fue acusado por falta de pruebas suficientes.

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Cannan murió en noviembre de 2024 en la prisión de Full Sutton, a los 70 años. Tras su muerte, los investigadores registraron su celda y sus pertenencias, pero no hallaron nada que ayudara a avanzar en el caso, según The Guardian.

La revisión forense de todo el material relevante concluyó en 2024 sin hallar ADN ni huellas dactilares que permitieran identificar al responsable. La policía conserva 178 cajas de notas y evidencia, además de 3.000 archivos cargados en Holmes, el sistema del Ministerio del Interior para grandes investigaciones.

A ese material se suman 26.000 registros de avisos del público archivados en un sistema de tarjetas de los años 80. Foster mostró incluso un bloque de fichas sobre Cannan y señaló que su volumen era muy superior al de otros nombres revisados por los investigadores.

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Entre los elementos guardados figuran materiales recogidos del auto que Lamplugh conducía el día de su desaparición, incluido un espejo retrovisor y cinta de los asientos. La policía conserva además dos huellas dactilares borrosas detectadas en el espejo, aún sin coincidencia en una base de datos europea.

La última vía para reactivar la investigación

La policía sostiene que nuevos testimonios o avances forenses y tecnológicos podrían reactivar la investigación por Suzy Lamplugh (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Metropolitana de Londres prevé seguir 30 pistas de posibles testigos durante los próximos 12 meses. Si no surge información útil, el caso quedará inactivo, lo que implica que los agentes responderán a nuevas pistas, pero dejarán de trabajar en él con regularidad.

Foster sostuvo ante The Guardian que futuros avances forenses podrían permitir un nuevo análisis de los materiales conservados. También indicó que hoy una investigación así contaría con herramientas que no existían en 1986, como datos de GPS de teléfonos móviles y grabaciones de cámaras de seguridad.

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La inspectora jefa dijo que en otros casos históricos resueltos hace poco fueron familiares quienes acabaron hablando con la policía. Citó una condena por homicidio involuntario dictada en mayo y otra por asesinato este mes tras nuevas denuncias de hermanos de las personas implicadas.

Foster también ofreció protección a cualquier nuevo informante. La investigadora cree que Lamplugh fue elegida por un acosador o por un depredador que la atrajo a una cita falsa.

Los hermanos de Lamplugh se reunieron hace poco con amigos para recordar su vida, ya sin sus padres. En un comunicado recogido por el medio británico, la describieron como una persona marcada por la bondad, la empatía, la fortaleza de carácter y la alegría de vivir.

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Sus padres crearon después la fundación Suzy Lamplugh Trust, centrada en reducir el acoso y el hostigamiento. Mientras no aparezca una pista decisiva, el equipo de Foster mantendrá abierta cualquier vía que pueda ayudar a encontrar dónde quedó Lamplugh y a dar una respuesta a su familia.