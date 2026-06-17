Autoridades de desarrollo social atienden más de 1,600 casos de adultos mayores maltratados en Panamá

Una adulta mayor refleja la dolorosa realidad del abuso a ancianos y la soledad que a menudo acompaña esta situación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas son frías, el maltrato no. Entre 2024 y 2025 las cifras más recientes en Panamá dan cuenta de 1,600 casos diferentes de maltrato hacia los adultos mayores, actos cometidos en su mayoría por familiares o conocidos.

De esa cantidad, 694 corresponden a negligencia, 460 a maltrato y 457 a abandono, siendo las mujeres mayores las principales afectadas, reseña el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Solo entre enero y abril de 2025 se registraron 457 casos, de acuerdo al conteo oficial, siendo las provincias de Panamá y Panamá Oeste las de mayor número de denuncias relacionadas con vulneraciones a los derechos de las personas mayores.

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En Panamá existen 563,641 adultos mayores, en su mayoría entre las edades de 60 a 64, de los que 80,642 son hombres y 84,770 mujeres, según el XII Censo Nacional de Población y VIII de Vivienda realizado en 2023.

Desde el Centro de Orientación y Atención Integral del Mides, su coordinador nacional, Alberto Elías Moreno, insistió en la importancia de fortalecer la protección de las personas mayores y fomentar una cultura de respeto y solidaridad.

Personas mayores piden respeto, solidaridad y empatía mediante una cadena humana realizada en la región de salud de la provincia de Coclé. (Cortesía)

“Debemos ser más empáticos con nuestras personas mayores. Son personas que han contribuido al desarrollo de nuestro país y merecen vivir esta etapa de su vida con dignidad, seguridad y acompañamiento familiar”, expresó.

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Una comunicación oficial del Mides indica que los casos de abandono de los adultos mayores continúan siendo motivo de preocupación, ya que se registran tanto en hospitales como en los propios hogares.

Por ello, las autoridades de Desarrollo Social mantienen una estrecha coordinación con autoridades locales, entidades de salud y otras instituciones para atender estas situaciones de manera oportuna, dijo Moreno.

Detallo que cuando se recibe una denuncia el equipo técnico del Centro de Orientación y Atención Integral (COAI) elabora un informe especializado, el cual es remitido a la Fiscalía de Familia del Ministerio Público para las investigaciones pertinentes.

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En los casos en que la persona adulta mayor requiera protección inmediata, el ministerio gestiona su ingreso a centros de larga estancia.

La docencia del personal de salud para sensibilizar a la población en contra del maltrato al adulto mayor es constante. (Cortesía)

Cada denuncia recibida sobre un maltrato a un adulto mayor activa la intervención de un equipo interdisciplinario, integrado por trabajadores sociales, psicólogos, abogados y gerontólogos, quienes evalúan cada caso y coordinan las acciones necesarias para salvaguardar los derechos de esta población.

La labor del equipo, manifiesta el Mides, incluye visitas domiciliarias, entrevistas, evaluaciones sociales, orientación a las familias y seguimiento especializado para garantizar una atención integral.

“Cada adulto mayor merece vivir con dignidad, seguridad, amor y libre de cualquier forma de violencia o abandono”, comentó Karina Francis, coordinadora regional del programa Adulto Mayor del Ministerio de Salud en la provincia atlántica de Colón, citada en una nota de prensa.

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Escuchar sus necesidades, valorar su experiencia y brindarles apoyo fortalece los lazos familiares y comunitarios, además de ser un gesto de amabilidad, una conversación o una visita pueden marcar una gran diferencia en su bienestar, dijeron las autoridades de salud.

En Panamá las políticas y programas de atención a las personas mayores han tendido a utilizar la categoría de “persona adulta mayor” a partir de los 60 años, sobre todo en cuanto a la política social y al otorgar subsidios o priorizar beneficios en los servicios públicos.

Las mujeres mayores son las principales afectadas por el maltrato, según el Ministerio de Desarrollo Social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la edad utilizada en estadísticas sectoriales puede variar: por ejemplo, algunos registros de salud o de justicia distinguen grupos de 60-64, 65-74, 75-84 y 85 y más, mientras que otros se limitan a una categoría genérica de “60 años y más”.

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