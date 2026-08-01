Guatemala: El municipio de San Lucas Sacatepéquez celebrará el 9 de agosto el Festival del Atol de Elote

San Lucas Sacatepéquez celebrará el 9 de agosto la cuarta edición del Festival del Atol de Elote, una jornada gratuita que reunirá gastronomía, música y emprendimientos locales con un objetivo doble: preservar una bebida asociada a la identidad del municipio y reforzar el papel del maíz como eje de su vida cultural y comunitaria.
La actividad se desarrollará de 9:00 a 20:00 en la sexta calle, desde el Mercado Cantonal hasta la cancha de básquetbol frente a la Municipalidad. Para quienes lleguen en automóvil, habrá parqueo en el Campo de Fútbol y en el Mercado Central por Q10 por vehículo durante toda la permanencia en el evento.
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El encuentro espera recibir a vecinos, turistas y comerciantes en una franja del municipio conocida por su tradición culinaria. La programación incluirá conciertos, presentaciones artísticas y espacios para productores y pequeños negocios, además de la venta de atol de elote y otros alimentos preparados con maíz.
Quien quiera asistir encontrará un festival abierto al público, con comida típica, música en vivo y actividades familiares a lo largo de todo el día. La celebración tendrá como sede una de las principales vías de San Lucas Sacatepéquez y buscará consolidar al municipio como destino de turismo gastronómico.
El atol de elote pasó de venta en carretera a símbolo del municipio
La historia local del atol de elote se remonta a las décadas de 1950 y 1960, cuando varias familias comenzaron a vender la bebida a los viajeros que transitaban por la carretera interamericana. En el punto conocido como “La Cuchilla”, mujeres de la comunidad ofrecían también tostadas y elotes cocidos a quienes se dirigían hacia Antigua Guatemala o al occidente del país.
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Con la ampliación de la carretera en 1980, las ventas se trasladaron al Mercado Monumento al Caminero. Ese cambio afianzó la relación entre el municipio y la bebida, hasta convertir a la localidad en la “capital” del atol de elote y dar origen a la decisión de institucionalizar el festival.
La Dirección Municipal de Cultura sostiene que la actividad se ha convertido en una de las principales expresiones gastronómicas y culturales del municipio. Su propósito es mantener vivas las recetas tradicionales y transmitir su preparación a las nuevas generaciones.
En el festival no solo habrá distintas versiones de atol de elote. Los asistentes podrán consumir tacos guatemaltecos, dobladas, tostadas, tamalitos de elote, chuchitos, chipilín, elote cocido y otros productos derivados del maíz, ingrediente central de la cocina guatemalteca.
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La municipalidad abrió inscripciones para emprendedores y comerciantes
La celebración también funcionará como vitrina para negocios locales vinculados con alimentos, bebidas, artesanías y otros productos. La organización abrió la participación a emprendedores, productores y comerciantes interesados en instalarse durante la jornada.
Las inscripciones se realizan en la Dirección Municipal de Cultura, ubicada en la 3.ª avenida 3-10, zona 1 de San Lucas Sacatepéquez. La municipalidad también habilitó el teléfono 7937-3634 para informar sobre los espacios disponibles.
En una invitación pública, la municipalidad llamó a las familias guatemaltecas a sumarse al festival como parte de una celebración que reúne gastronomía, cultura y el trabajo de los emprendedores locales. La convocatoria insiste en que la actividad está pensada para compartir en familia y celebrar las raíces del municipio.
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San Lucas Sacatepéquez está situado a unos 29,5 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, en el Altiplano Central. El municipio es reconocido por su comida típica, su clima fresco y su cercanía con la capital, además de puntos de visita como el Cerro Alux, el Mercado Monumento al Caminero y fincas de la zona.
El festival rendirá homenaje al atol de elote y al maíz como base de la cocina guatemalteca. La jornada del domingo 9 de agosto combinará tradición culinaria, espectáculos en vivo y oportunidades de comercialización para los productores locales.
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