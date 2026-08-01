Guatemala: El municipio de San Lucas Sacatepéquez celebrará el 9 de agosto el Festival del Atol de Elote

Una mesa exhibe tazas de atole de elote, mazorcas de maíz, granos sueltos y canela, todo bajo un letrero que anuncia el Festival del Atol de Elote. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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San Lucas Sacatepéquez celebrará el 9 de agosto la cuarta edición del Festival del Atol de Elote, una jornada gratuita que reunirá gastronomía, música y emprendimientos locales con un objetivo doble: preservar una bebida asociada a la identidad del municipio y reforzar el papel del maíz como eje de su vida cultural y comunitaria.

La actividad se desarrollará de 9:00 a 20:00 en la sexta calle, desde el Mercado Cantonal hasta la cancha de básquetbol frente a la Municipalidad. Para quienes lleguen en automóvil, habrá parqueo en el Campo de Fútbol y en el Mercado Central por Q10 por vehículo durante toda la permanencia en el evento.

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El encuentro espera recibir a vecinos, turistas y comerciantes en una franja del municipio conocida por su tradición culinaria. La programación incluirá conciertos, presentaciones artísticas y espacios para productores y pequeños negocios, además de la venta de atol de elote y otros alimentos preparados con maíz.

Quien quiera asistir encontrará un festival abierto al público, con comida típica, música en vivo y actividades familiares a lo largo de todo el día. La celebración tendrá como sede una de las principales vías de San Lucas Sacatepéquez y buscará consolidar al municipio como destino de turismo gastronómico.

Un afiche municipal anuncia el 4to Festival del Atol de Elote en San Lucas Sacatepéquez, Guatemala, con un personaje animado de maíz y un plato de tostadas con huevo y otros ingredientes. (Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez)

El atol de elote pasó de venta en carretera a símbolo del municipio

La historia local del atol de elote se remonta a las décadas de 1950 y 1960, cuando varias familias comenzaron a vender la bebida a los viajeros que transitaban por la carretera interamericana. En el punto conocido como “La Cuchilla”, mujeres de la comunidad ofrecían también tostadas y elotes cocidos a quienes se dirigían hacia Antigua Guatemala o al occidente del país.

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Con la ampliación de la carretera en 1980, las ventas se trasladaron al Mercado Monumento al Caminero. Ese cambio afianzó la relación entre el municipio y la bebida, hasta convertir a la localidad en la “capital” del atol de elote y dar origen a la decisión de institucionalizar el festival.

La Dirección Municipal de Cultura sostiene que la actividad se ha convertido en una de las principales expresiones gastronómicas y culturales del municipio. Su propósito es mantener vivas las recetas tradicionales y transmitir su preparación a las nuevas generaciones.

En el festival no solo habrá distintas versiones de atol de elote. Los asistentes podrán consumir tacos guatemaltecos, dobladas, tostadas, tamalitos de elote, chuchitos, chipilín, elote cocido y otros productos derivados del maíz, ingrediente central de la cocina guatemalteca.

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La gastronomía guatemalteca muestra mazorcas de maíz, granos desgranados en un cuenco y un vaso de atole, una bebida caliente tradicional. (Redes Sociales )

La municipalidad abrió inscripciones para emprendedores y comerciantes

La celebración también funcionará como vitrina para negocios locales vinculados con alimentos, bebidas, artesanías y otros productos. La organización abrió la participación a emprendedores, productores y comerciantes interesados en instalarse durante la jornada.

Las inscripciones se realizan en la Dirección Municipal de Cultura, ubicada en la 3.ª avenida 3-10, zona 1 de San Lucas Sacatepéquez. La municipalidad también habilitó el teléfono 7937-3634 para informar sobre los espacios disponibles.

En una invitación pública, la municipalidad llamó a las familias guatemaltecas a sumarse al festival como parte de una celebración que reúne gastronomía, cultura y el trabajo de los emprendedores locales. La convocatoria insiste en que la actividad está pensada para compartir en familia y celebrar las raíces del municipio.

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San Lucas Sacatepéquez está situado a unos 29,5 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, en el Altiplano Central. El municipio es reconocido por su comida típica, su clima fresco y su cercanía con la capital, además de puntos de visita como el Cerro Alux, el Mercado Monumento al Caminero y fincas de la zona.

El festival rendirá homenaje al atol de elote y al maíz como base de la cocina guatemalteca. La jornada del domingo 9 de agosto combinará tradición culinaria, espectáculos en vivo y oportunidades de comercialización para los productores locales.