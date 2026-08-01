Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Caso Riverside y “Pecho de Rata”: jueza denuncia intento de soborno en audiencia clave en Costa Rica

La magistrada que lleva la causa cautelar comunicó que ya presentó una denuncia formal por un aparente ofrecimiento irregular, mientras el proceso contra los allegados de Edwin López suma otro episodio delicado.

Diario La Nación informó que el abogado Cristian Arguedas fue detenido por presunto soborno en el caso donde figuran hijos de Pecho de Rata./ (La Nación)
Diario La Nación informó que el abogado Cristian Arguedas fue detenido por presunto soborno en el caso donde figuran hijos de Pecho de Rata./ (La Nación)
Guardar

La jueza que dirige la audiencia de medidas cautelares contra los imputados en el caso Riverside denunció que un abogado habría intentado sobornarla. Así lo informó Diario Extra, medio que dio a conocer los detalles del incidente durante la jornada judicial del viernes. Según la publicación, la jueza comunicó a las partes presentes que ya interpuso una denuncia formal ante las autoridades competentes contra el profesional señalado por el aparente intento de soborno.

De acuerdo con la información recabada y difundida por Diario Extra, uno de los abogados que participa en el proceso explicó que, tras el incidente, al abogado involucrado le retiraron el teléfono celular. “Básicamente eso fue lo que se comunicó. Al abogado le retiraron el celular. Este abogado representa a la hija de Edwin y a su yerno”, detalló el defensor, citado por el mismo medio.

PUBLICIDAD

Una nota aparte, publicada por el diario La Nación destaca que el abogado Cristian Arguedas fue detenido por presunto soborno en causa donde figuran hijos de Pecho de Rata. De acuerdo con el medio, la detención fue ejecutada por “agentes del Organismo de Investigación Judicial, por orden funcional de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en San José”.

En junio pasado, las autoridades realizaron un operativo para arrestar a sujetos relacionados con Pecho de Rata en Costa Rica. El operativo movilizó a 1,500 agentes y se ejecutaron 146 allanamientos con foco principal en el cantón Central de Limón./ (Policías de Costa Rica 2.0)
En junio pasado, las autoridades realizaron un operativo para arrestar a sujetos relacionados con Pecho de Rata en Costa Rica. El operativo movilizó a 1,500 agentes y se ejecutaron 146 allanamientos con foco principal en el cantón Central de Limón./ (Policías de Costa Rica 2.0)

Los datos publicados por los medios costarricenses ponen sobre relieve el riesgo permanente al que se ven expuestos los operadores de justicia en procesos de alto perfil. El hecho de que un abogado, representante de la hija y el yerno de Edwin López, haya sido señalado por la jueza por un presunto intento de soborno, destaca la presión y los intentos de cooptación que pueden sufrir los encargados de impartir justicia.

PUBLICIDAD

Diversos sectores sociales y actores del ámbito judicial han manifestado la necesidad de fortalecer las garantías para la independencia de los tribunales y la protección de los jueces y funcionarios involucrados en causas de crimen organizado.

El caso Riverside continúa bajo la lupa pública y judicial, mientras la investigación por el intento de soborno se mantiene abierta. Las próximas audiencias serán determinantes para esclarecer la responsabilidad de los imputados y evaluar el impacto de este tipo de incidentes en la confianza institucional.

Quién es “Pecho de Rata” y el trasfondo del caso Riverside

Alejandro López Vega permanece detenido en Costa Rica mientras se resuelve el proceso judicial que podría derivar en su traslado a Estados Unidos. /(Fuente: CR Hoy)
Alejandro López Vega permanece detenido en Costa Rica mientras se resuelve el proceso judicial que podría derivar en su traslado a Estados Unidos. /(Fuente: CR Hoy)

Edwin López, conocido en el ambiente delictivo como “Pecho de Rata”, figura como uno de los líderes criminales más reconocidos en Costa Rica. Su nombre se asocia con la dirección de una estructura dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos vinculados al crimen organizado, operando en diferentes regiones del país y con ramificaciones internacionales. La organización atribuida a López habría funcionado durante años, sosteniéndose en el uso de la violencia y la intimidación para consolidar su influencia territorial.

El caso Riverside representa uno de los mayores operativos ejecutados por las autoridades costarricenses para combatir a las organizaciones criminales. Tras una investigación extensa, la policía logró la detención de varios miembros del grupo liderado por López, incluyendo a sus hijos y allegados directos. Las acusaciones abarcan delitos graves como tráfico de drogas, asociación ilícita y manejo de recursos de procedencia ilícita.

La magnitud del caso Riverside ha puesto en el centro de atención pública la capacidad de las organizaciones criminales para intentar influir en los procesos judiciales. La denuncia de intento de soborno registrada durante la audiencia de medidas cautelares suma un nuevo capítulo al expediente, evidenciando los desafíos que enfrenta el Poder Judicial frente a estructuras dispuestas a recurrir a actos de corrupción para incidir en el resultado de los juicios.

Temas Relacionados

Costa RicaSobornoCrimen organizadoJuezaCaso Riverside

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bukele encabeza el acuerdo para incorporar nueva ruta aérea que conectará El Salvador con Madrid

El convenio, difundido por la Casa Presidencial, incorpora una conexión permanente con Europa y refuerza la estrategia oficial para atraer turismo, inversión extranjera y nuevos vínculos comerciales mediante una mayor oferta de vuelos internacionales.

Bukele encabeza el acuerdo para incorporar nueva ruta aérea que conectará El Salvador con Madrid

El Salvador registra nuevo accidente laboral, un trabajador muere soterrado en Antiguo Cuscatlán

Una emergencia en una construcción residencial al sur de San Salvador dejó a tres obreros atrapados bajo tierra, dos sobrevivieron con heridas leves y uno perdió la vida según informaron cuerpos de socorro

El Salvador registra nuevo accidente laboral, un trabajador muere soterrado en Antiguo Cuscatlán

El Gobierno de Guatemala abre convocatoria para supervisores educativos y reactiva el cargo tras casi 30 años

La cartera de Educación prevé nombrar en 2026 al personal que empezará labores en 2027, con cobertura en los 340 municipios y mayor presencia en escuelas, institutos y colegios

El Gobierno de Guatemala abre convocatoria para supervisores educativos y reactiva el cargo tras casi 30 años

Honduras: Hallan a un hombre desmembrado y capturan a sospechoso que habría cometido el crimen por supuestos celos

El crimen, que habría sido motivado por celos, mantiene abierta una investigación para esclarecer qué ocurrió antes del asesinato de Olvin Ariel Aguilera.

Honduras: Hallan a un hombre desmembrado y capturan a sospechoso que habría cometido el crimen por supuestos celos

La PGN mantiene activo el sistema Alba-Keneth para localizar a menores desaparecidos en Guatemala

El mecanismo, vigente desde 2010, permite reportar una ausencia o sustracción sin plazo de espera y pone en marcha la búsqueda desde la recepción del aviso, con atención permanente a través del 1546

La PGN mantiene activo el sistema Alba-Keneth para localizar a menores desaparecidos en Guatemala

TECNO

Cuidado con Steam: hackers usan falsos consejos en los foros para robar cuentas de jugadores

Cuidado con Steam: hackers usan falsos consejos en los foros para robar cuentas de jugadores

WhatsApp Estilo iPhone APK para Android: la búsqueda que pone en peligro tu cuenta

El electrodoméstico que puede representar un mayor riesgo de incendio si permanece enchufado

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Guía cursos gratuitos de Google en agosto 2026 para estudiar en cualquier parte del mundo: cómo inscribirse

ENTRETENIMIENTO

Jacob Batalon rompió el silencio sobre su regreso a Spider-Man y sorprendió con una confesión

Jacob Batalon rompió el silencio sobre su regreso a Spider-Man y sorprendió con una confesión

Un concierto de heavy metal en el hospital: así hicieron realidad el sueño de un paciente en Canadá

La infancia más dolorosa de Shania Twain sale a la luz en su álbum más personal

Autoridades inspeccionaron una propiedad de Linda Blair, actriz de ‘El Exorcista’, donde habría más de 100 perros

“La odisea” supera los USD 700 millones en taquilla mundial y consolida a Christopher Nolan entre los mayores éxitos de 2026

MUNDO

Un ex asesor del líder supremo dijo que Irán destruirá infraestructura crítica del Golfo si EEUU lanza nuevos ataques

Un ex asesor del líder supremo dijo que Irán destruirá infraestructura crítica del Golfo si EEUU lanza nuevos ataques

Al menos tres muertos y 15 heridos por una explosión cerca de un café del centro de Moscú

La Justicia rusa ordenó la detención del director de una filial de la energética estatal Gazprom por cargos de corrupción

Investigan a una pareja tras el hallazgo de cinco fetos en descomposición dentro de una bolsa en Francia

Israel abatió a varios miembros del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano