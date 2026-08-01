Caso Riverside y “Pecho de Rata”: jueza denuncia intento de soborno en audiencia clave en Costa Rica

Diario La Nación informó que el abogado Cristian Arguedas fue detenido por presunto soborno en el caso donde figuran hijos de Pecho de Rata./ (La Nación)

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La jueza que dirige la audiencia de medidas cautelares contra los imputados en el caso Riverside denunció que un abogado habría intentado sobornarla. Así lo informó Diario Extra, medio que dio a conocer los detalles del incidente durante la jornada judicial del viernes. Según la publicación, la jueza comunicó a las partes presentes que ya interpuso una denuncia formal ante las autoridades competentes contra el profesional señalado por el aparente intento de soborno.

De acuerdo con la información recabada y difundida por Diario Extra, uno de los abogados que participa en el proceso explicó que, tras el incidente, al abogado involucrado le retiraron el teléfono celular. “Básicamente eso fue lo que se comunicó. Al abogado le retiraron el celular. Este abogado representa a la hija de Edwin y a su yerno”, detalló el defensor, citado por el mismo medio.

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Una nota aparte, publicada por el diario La Nación destaca que el abogado Cristian Arguedas fue detenido por presunto soborno en causa donde figuran hijos de Pecho de Rata. De acuerdo con el medio, la detención fue ejecutada por “agentes del Organismo de Investigación Judicial, por orden funcional de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en San José”.

En junio pasado, las autoridades realizaron un operativo para arrestar a sujetos relacionados con Pecho de Rata en Costa Rica. El operativo movilizó a 1,500 agentes y se ejecutaron 146 allanamientos con foco principal en el cantón Central de Limón./ (Policías de Costa Rica 2.0)

Los datos publicados por los medios costarricenses ponen sobre relieve el riesgo permanente al que se ven expuestos los operadores de justicia en procesos de alto perfil. El hecho de que un abogado, representante de la hija y el yerno de Edwin López, haya sido señalado por la jueza por un presunto intento de soborno, destaca la presión y los intentos de cooptación que pueden sufrir los encargados de impartir justicia.

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Diversos sectores sociales y actores del ámbito judicial han manifestado la necesidad de fortalecer las garantías para la independencia de los tribunales y la protección de los jueces y funcionarios involucrados en causas de crimen organizado.

El caso Riverside continúa bajo la lupa pública y judicial, mientras la investigación por el intento de soborno se mantiene abierta. Las próximas audiencias serán determinantes para esclarecer la responsabilidad de los imputados y evaluar el impacto de este tipo de incidentes en la confianza institucional.

Quién es “Pecho de Rata” y el trasfondo del caso Riverside

Alejandro López Vega permanece detenido en Costa Rica mientras se resuelve el proceso judicial que podría derivar en su traslado a Estados Unidos. /(Fuente: CR Hoy)

Edwin López, conocido en el ambiente delictivo como “Pecho de Rata”, figura como uno de los líderes criminales más reconocidos en Costa Rica. Su nombre se asocia con la dirección de una estructura dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos vinculados al crimen organizado, operando en diferentes regiones del país y con ramificaciones internacionales. La organización atribuida a López habría funcionado durante años, sosteniéndose en el uso de la violencia y la intimidación para consolidar su influencia territorial.

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El caso Riverside representa uno de los mayores operativos ejecutados por las autoridades costarricenses para combatir a las organizaciones criminales. Tras una investigación extensa, la policía logró la detención de varios miembros del grupo liderado por López, incluyendo a sus hijos y allegados directos. Las acusaciones abarcan delitos graves como tráfico de drogas, asociación ilícita y manejo de recursos de procedencia ilícita.

La magnitud del caso Riverside ha puesto en el centro de atención pública la capacidad de las organizaciones criminales para intentar influir en los procesos judiciales. La denuncia de intento de soborno registrada durante la audiencia de medidas cautelares suma un nuevo capítulo al expediente, evidenciando los desafíos que enfrenta el Poder Judicial frente a estructuras dispuestas a recurrir a actos de corrupción para incidir en el resultado de los juicios.

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