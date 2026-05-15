Mundo

Descubren una necrópolis romana de cinco siglos de antigüedad bajo un barrio comercial en Croacia

El hallazgo, realizado por el Departamento de Arqueología de la Universidad de Zadar, incluye vasijas de vidrio, lámparas de aceite y monedas. Los detalles de un hallazgo que confirma la influencia cristiana progresiva en la antigua ciudad adriática

Guardar
Google icon
Vista aérea de la ciudad costera de Zadar con edificios y barcos, un inserto circular revela fragmentos de artefactos antiguos en tierra
El descubrimiento de tumbas romanas en Relja aporta nuevas perspectivas sobre la evolución histórica de Zadar.

El reciente descubrimiento de tumbas romanas bajo el barrio de Relja en Zadar ofrece nuevas perspectivas sobre la evolución de las prácticas funerarias en la región adriática, donde el pasado se enlaza con el entorno urbano actual. El hallazgo confirma la continuidad histórica de una ciudad clave para el patrimonio cultural de Croacia, según informaron arqueólogos a FOX News Digital.

Arqueólogos del Departamento de Arqueología de la Universidad de Zadar han localizado unas 15 tumbas romanas bajo la zona comercial de Relja, datadas entre el siglo I a. C. y el V d. C.

PUBLICIDAD

Estas tumbas evidencian cambios en las costumbres funerarias de la ciudad a lo largo de cinco siglos y constituyen un aporte fundamental para comprender la transformación social y religiosa de Zadar.

Zadar
Los ajuares funerarios hallados reflejan los cambios en las creencias y costumbres de la ciudad. (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru vía Facebook)

Hallazgos y evolución de las prácticas funerarias romanas en Zadar

La investigación arqueológica destaca una transición clara de la cremación a la inhumación. El profesor Igor Borzić relató al medio citado que “en los siglos I y II d. C., predominaba la cremación”, acompañada por ajuares funerarios como vasos de vidrio, pequeñas vasijas, lámparas de aceite y monedas. Estos objetos reflejan los valores culturales y aspiraciones sociales de la época.

PUBLICIDAD

A partir del siglo II d.C., las inhumaciones se volvieron cada vez más comunes, lo que, según Borzić, refleja una transformación en las creencias sobre la vida después de la muerte y un cambio progresivo hacia la influencia cristiana. Con el tiempo, estos entierros muestran una reducción en la cantidad de ajuares funerarios, lo que señala un cambio gradual en las actitudes religiosas.

Se han hallado también restos materiales, como alimentos carbonizados posiblemente ligados a ritos funerarios, además de vestigios que podrían remontarse a la era de los liburnios, anteriores a la presencia romana. El Departamento de Arqueología precisó que todos los objetos recuperados serán analizados y formarán parte, de forma temporal, de la colección universitaria.

Zadar
La transición de la cremación a la inhumación ilustra la influencia del cristianismo en la región adriática. (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru vía Facebook)

Zadar: relevancia histórica y continuidad urbana

El actual barrio de Relja, conocido por su actividad comercial, se ubica sobre lo que fue una necrópolis de las afueras de la antigua ciudad romana. El equipo de la Universidad de Zadar, en declaraciones recogidas por FOX News Digital, señaló que en todo el sector se han registrado cerca de 3.000 tumbas de diferentes épocas. Este hecho demuestra la larga ocupación y relevancia histórica de Zadar.

La ciudad ha mantenido su importancia estratégica gracias a su posición en las rutas marítimas del Adriático oriental y su entorno agrícola fértil, factores que aseguraron su continuidad como centro clave a lo largo de los siglos.

Según Borzić, entre los hallazgos recientes se incluyen también objetos de la ocupación italiana del siglo XX, lo que resalta la riqueza de capas históricas del subsuelo urbano.

Zadar
Restos materiales y objetos recuperados serán analizados y expuestos en la colección universitaria de Zadar. (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru vía Facebook)

Buena parte de la antigua necrópolis permanece oculta bajo la infraestructura contemporánea de Relja, lo que representa un reto constante para los arqueólogos. Las tumbas y urnas se encuentran dispersas bajo edificios, espacios públicos y comercios, lo que confirma la amplitud del área funeraria y complica las excavaciones actuales.

Cada hallazgo en estas condiciones permite redibujar el mapa histórico de Zadar y pone en evidencia la superposición de capas culturales en la ciudad adriática.

El conjunto de estos descubrimientos respalda la idea de que la antigua Iader —nombre romano de Zadar— seguía de cerca las tendencias culturales y religiosas del Imperio, consolidando un legado que permanece vigente.

Zadar
El barrio de Relja se asienta sobre una antigua necrópolis con cerca de 3.000 tumbas de distintas épocas

La conexión entre los hallazgos y el atractivo patrimonial actual de la ciudad es reconocida por viajeros y especialistas en el área, según destacó FOX News Digital.

Para los arqueólogos, cada tumba recuperada en Relja proporciona nuevos matices sobre la historia y la transformación de Zadar. Consideran probable que, a través de futuros análisis, emerjan detalles aún desconocidos que permitan comprender con mayor profundidad la rica y compleja evolución de la ciudad.

Temas Relacionados

Prácticas FunerariasArqueología UrbanaTumbasTumbaPatrimonio CulturalCroaciaSiglo XXImperioNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos Ruckauf analizó la visita de Trump a China: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo”

El ex ministro de Relaciones Exteriores reveló en Infobae al Regreso que el encuentro fue preparado durante tres meses y anticipó un pacto energético de 800.000 barriles diarios entre ambas potencias

Carlos Ruckauf analizó la visita de Trump a China: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo”

Hezbollah reivindicó un ataque con drones contra fuerzas israelíes en plena ronda de negociaciones en Washington

El Centro Médico Galilee informó que cuatro personas resultaron heridas por la explosión registrada en Rosh HaNikra. Según el hospital, uno de los heridos permanece en estado crítico

Hezbollah reivindicó un ataque con drones contra fuerzas israelíes en plena ronda de negociaciones en Washington

Estados Unidos destruyó el 90% de la industria militar de Irán y redujo drásticamente su capacidad de ataque

El jefe del Comando Central norteamericano, Brad Cooper, afirmó ante el Senado que Teherán ya no puede amenazar a Washington ni a sus aliados regionales. También sostuvo que fueron interrumpidas las rutas de suministro hacia Hezbollah, Hamas y los hutíes

Estados Unidos destruyó el 90% de la industria militar de Irán y redujo drásticamente su capacidad de ataque

Negociaciones directas entre Israel y Líbano: Estados Unidos aseguró que fue una jornada “productiva y positiva”

El encuentro en Washington abordó la posibilidad de extender la tregua y puso el foco en el cese de la violencia, la retirada de fuerzas y el futuro de los armamentos en la frontera

Negociaciones directas entre Israel y Líbano: Estados Unidos aseguró que fue una jornada “productiva y positiva”

Ucrania pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque ruso sobre Kiev que dejó 16 muertos

El gobierno de Volodimir Zelensky exigió más presión internacional contra Rusia tras uno de los ataques más intensos contra la capital ucraniana desde el inicio de la guerra

Ucrania pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque ruso sobre Kiev que dejó 16 muertos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pachuca vs Pumas EN VIVO: los universitarios llegan al Estadio Hidalgo tras eliminar dramáticamente al América

Pachuca vs Pumas EN VIVO: los universitarios llegan al Estadio Hidalgo tras eliminar dramáticamente al América

De Maximiliano a Florence Cassez: los 200 años de relaciones entre México y Francia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 14 de mayo de 2026

La Legislatura porteña aprobó los proyectos del RIGI y el RIMI: cómo funcionarán

¿Qué hacer si pierdes un objeto en el Metropolitano?: este es el proceso oficial de la ATU para recuperarlo

INFOBAE AMÉRICA

La vicepresidenta Karin Herrera lidera delegación de Guatemala en reunión sobre trata de personas en la OEA

La vicepresidenta Karin Herrera lidera delegación de Guatemala en reunión sobre trata de personas en la OEA

Presidente Nasry Asfura fortalece vínculos diplomáticos con Israel en acto oficial en Tegucigalpa

Carlos Ruckauf analizó la visita de Trump a China: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo”

Hezbollah reivindicó un ataque con drones contra fuerzas israelíes en plena ronda de negociaciones en Washington

Estados Unidos destruyó el 90% de la industria militar de Irán y redujo drásticamente su capacidad de ataque

ENTRETENIMIENTO

Kylie Jenner revela su experiencia más complicada durante el embarazo de su hijo Aire

Kylie Jenner revela su experiencia más complicada durante el embarazo de su hijo Aire

Hayden Panettiere detalla cómo trabajar desde niña en Hollywood marcó su vida: “El ‘no’ nunca fue una opción”

El álbum de Taylor Swift, “1989″, se vuelve parte de la historia sonora de Estados Unidos

Paul McCartney revela la razón por la que no se toma fotos con sus fans

Las audiciones para el próximo James Bond han comenzado: Amazon MGM busca al nuevo 007