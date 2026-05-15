Descubren una necrópolis romana de cinco siglos de antigüedad bajo un barrio comercial en Croacia

El descubrimiento de tumbas romanas en Relja aporta nuevas perspectivas sobre la evolución histórica de Zadar.

El reciente descubrimiento de tumbas romanas bajo el barrio de Relja en Zadar ofrece nuevas perspectivas sobre la evolución de las prácticas funerarias en la región adriática, donde el pasado se enlaza con el entorno urbano actual. El hallazgo confirma la continuidad histórica de una ciudad clave para el patrimonio cultural de Croacia, según informaron arqueólogos a FOX News Digital.

Arqueólogos del Departamento de Arqueología de la Universidad de Zadar han localizado unas 15 tumbas romanas bajo la zona comercial de Relja, datadas entre el siglo I a. C. y el V d. C.

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Estas tumbas evidencian cambios en las costumbres funerarias de la ciudad a lo largo de cinco siglos y constituyen un aporte fundamental para comprender la transformación social y religiosa de Zadar.

Los ajuares funerarios hallados reflejan los cambios en las creencias y costumbres de la ciudad. (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru vía Facebook)

Hallazgos y evolución de las prácticas funerarias romanas en Zadar

La investigación arqueológica destaca una transición clara de la cremación a la inhumación. El profesor Igor Borzić relató al medio citado que “en los siglos I y II d. C., predominaba la cremación”, acompañada por ajuares funerarios como vasos de vidrio, pequeñas vasijas, lámparas de aceite y monedas. Estos objetos reflejan los valores culturales y aspiraciones sociales de la época.

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A partir del siglo II d.C., las inhumaciones se volvieron cada vez más comunes, lo que, según Borzić, refleja una transformación en las creencias sobre la vida después de la muerte y un cambio progresivo hacia la influencia cristiana. Con el tiempo, estos entierros muestran una reducción en la cantidad de ajuares funerarios, lo que señala un cambio gradual en las actitudes religiosas.

Se han hallado también restos materiales, como alimentos carbonizados posiblemente ligados a ritos funerarios, además de vestigios que podrían remontarse a la era de los liburnios, anteriores a la presencia romana. El Departamento de Arqueología precisó que todos los objetos recuperados serán analizados y formarán parte, de forma temporal, de la colección universitaria.

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La transición de la cremación a la inhumación ilustra la influencia del cristianismo en la región adriática. (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru vía Facebook)

Zadar: relevancia histórica y continuidad urbana

El actual barrio de Relja, conocido por su actividad comercial, se ubica sobre lo que fue una necrópolis de las afueras de la antigua ciudad romana. El equipo de la Universidad de Zadar, en declaraciones recogidas por FOX News Digital, señaló que en todo el sector se han registrado cerca de 3.000 tumbas de diferentes épocas. Este hecho demuestra la larga ocupación y relevancia histórica de Zadar.

La ciudad ha mantenido su importancia estratégica gracias a su posición en las rutas marítimas del Adriático oriental y su entorno agrícola fértil, factores que aseguraron su continuidad como centro clave a lo largo de los siglos.

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Según Borzić, entre los hallazgos recientes se incluyen también objetos de la ocupación italiana del siglo XX, lo que resalta la riqueza de capas históricas del subsuelo urbano.

Restos materiales y objetos recuperados serán analizados y expuestos en la colección universitaria de Zadar. (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru vía Facebook)

Buena parte de la antigua necrópolis permanece oculta bajo la infraestructura contemporánea de Relja, lo que representa un reto constante para los arqueólogos. Las tumbas y urnas se encuentran dispersas bajo edificios, espacios públicos y comercios, lo que confirma la amplitud del área funeraria y complica las excavaciones actuales.

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Cada hallazgo en estas condiciones permite redibujar el mapa histórico de Zadar y pone en evidencia la superposición de capas culturales en la ciudad adriática.

El conjunto de estos descubrimientos respalda la idea de que la antigua Iader —nombre romano de Zadar— seguía de cerca las tendencias culturales y religiosas del Imperio, consolidando un legado que permanece vigente.

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El barrio de Relja se asienta sobre una antigua necrópolis con cerca de 3.000 tumbas de distintas épocas

La conexión entre los hallazgos y el atractivo patrimonial actual de la ciudad es reconocida por viajeros y especialistas en el área, según destacó FOX News Digital.

Para los arqueólogos, cada tumba recuperada en Relja proporciona nuevos matices sobre la historia y la transformación de Zadar. Consideran probable que, a través de futuros análisis, emerjan detalles aún desconocidos que permitan comprender con mayor profundidad la rica y compleja evolución de la ciudad.

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