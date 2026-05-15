Honduras

Asfura anuncia nueva fase del fideicomiso de salud para acelerar cirugías y nueva ley para aliviar deuda de energía eléctrica

El Gobierno asegura que aumentará el flujo de operaciones a nivel nacional y fortalecerá la lucha contra la corrupción mientras avanza la instalación de la CICIH.

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Más de 227 cirugías ya fueron realizadas como parte del plan de atención hospitalaria impulsado por el Gobierno. (Foto: Cortesía)
Más de 227 cirugías ya fueron realizadas como parte del plan de atención hospitalaria impulsado por el Gobierno. (Foto: Cortesía)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció este miércoles el inicio de una nueva fase operativa del fideicomiso de salud administrado en conjunto con Banco de Occidente con el objetivo de incrementar de manera significativa las cirugías en hospitales públicos del país y avanzar en el abastecimiento nacional de medicamentos.

Durante sus declaraciones, el mandatario informó que hasta la fecha ya se han realizado 227 intervenciones quirúrgicas como parte del plan gubernamental para reducir la mora acumulada en el sistema sanitario hondureño.

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Adelantó que en las próximas semanas el número de operaciones crecerá considerablemente en distintos centros asistenciales del territorio nacional.

“Dentro de poco van a empezar ya considerablemente las operaciones en la mora quirúrgica. Ustedes van a ver un mayor flujo de operaciones a nivel nacional”, expresó Asfura.

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El gobernante señaló que el fideicomiso busca agilizar los procesos administrativos y financieros que históricamente han ralentizado la atención médica, especialmente en áreas críticas como las cirugías pendientes y la adquisición de medicamentos esenciales para hospitales y centros de salud.

Islas de la Bahía registra una disminución considerable en pacientes pendientes de cirugía, según el Ejecutivo. (Foto: Cortesía)
Islas de la Bahía registra una disminución considerable en pacientes pendientes de cirugía, según el Ejecutivo. (Foto: Cortesía)

Uno de los avances destacados por el presidente se registra en el departamento de Islas de la Bahía, donde, según indicó, la mora quirúrgica ya presenta una reducción considerable gracias a la implementación temprana del modelo operativo.

“Llevamos un poco adelantado el departamento de Islas de la Bahía, todo el departamento con muy poca mora quirúrgica ya”, afirmó el titular del Ejecutivo.

El Gobierno pretende replicar esta experiencia en otras regiones del país, priorizando a miles de pacientes que durante años han permanecido en listas de espera para procedimientos médicos especializados.

Como parte de las acciones complementarias, Asfura confirmó que el fideicomiso ya ejecutó la primera licitación nacional de medicamentos, proceso orientado a garantizar el suministro y la distribución eficiente de medicinas en la red hospitalaria pública.

“El Banco de Occidente, a través del fideicomiso, ya hizo la primera licitación de medicinas para distribución nacional”, subrayó el mandatario.

Las autoridades sostienen que este mecanismo permitirá reducir retrasos burocráticos en las compras públicas y mejorar el acceso de la población a tratamientos médicos esenciales, especialmente en hospitales con problemas recurrentes de desabastecimiento.

La primera licitación nacional de medicamentos ya fue ejecutada para fortalecer el abastecimiento hospitalario. (Foto: Casa Presidencial)
La primera licitación nacional de medicamentos ya fue ejecutada para fortalecer el abastecimiento hospitalario. (Foto: Casa Presidencial)

Además de los temas sanitarios, el presidente abordó asuntos relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción en Honduras.

En ese contexto, reiteró su respaldo a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, recordando que desde antes de asumir la Presidencia suscribió públicamente el compromiso de apoyar la llegada de dicho organismo internacional.

“El 4 de septiembre del año pasado, junto al CNA, firmamos un documento de 12 puntos donde estaba incluido el respaldo a la CICIH, y lo sigo sosteniendo”, manifestó.

Mientras avanzan las negociaciones internacionales para concretar la instalación de la comisión, Asfura aseguró que su administración ha decidido acelerar acciones internas para fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del Estado.

En ese sentido, destacó el trabajo coordinado que, según dijo, se desarrolla junto al Consejo Nacional Anticorrupción, la Asociación para una Sociedad más Justa y la Procuraduría General de la República.

El mandatario explicó que una de las principales decisiones adoptadas en los primeros 103 días de gestión fue trasladar las funciones de la Secretaría de Transparencia a la Procuraduría General de la República, medida que busca fortalecer las acciones legales vinculadas al combate de la corrupción.

El Ejecutivo aseguró que trabaja junto al CNA, ASJ y la PGR para fortalecer la transparencia estatal. (Foto: Casa Presidencial)
El Ejecutivo aseguró que trabaja junto al CNA, ASJ y la PGR para fortalecer la transparencia estatal. (Foto: Casa Presidencial)

Asimismo, destacó que el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas fue duplicado con el propósito de reforzar las capacidades de auditoría y supervisión del manejo de fondos públicos.

“La justicia ha estado haciendo su trabajo, pero viene mucho más trabajo y más respuestas a las necesidades del pueblo hondureño”, sostuvo el gobernante.

Asfura también indicó que actualmente se desarrollan transformaciones importantes dentro del sistema judicial hondureño y afirmó que los resultados comenzarán a evidenciarse en los próximos meses.

“Los hechos van a hablar en el tiempo. No son 100 días…”, concluyó el presidente, al insistir en que su administración continuará impulsando reformas orientadas a mejorar los servicios públicos y fortalecer la institucionalidad del país.

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