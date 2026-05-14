Un general en el exilio llama a militares cubanos a rechazar nuevas órdenes de represión de la dictadura

Fotografía de archivo, tomada el pasado 16 de abril, en la que se captó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante un acto público, en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

El general Rafael Del Pino, ex alto mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y disidente desde hace años, dirigió un mensaje inédito a los militares cubanos a través de Radio Martí. En diálogo con Mario J. Pentón, Del Pino instó a sus antiguos compañeros de armas a rechazar cualquier orden de represión contra la ciudadanía y responsabilizó directamente a la familia Castro y al conglomerado GAESA de mantener el país bajo un “régimen totalitario” semejante a Corea del Norte.

Durante su intervención, Del Pino recordó la magnitud del deterioro nacional al afirmar que, tras más de seis décadas de dictadura, “Cuba ya ha descendido por debajo de Haití en la mayoría de los indicadores económicos y sociales”. Añadió que la oferta de Estados Unidos contempla la entrada de ayuda humanitaria por cien millones de dólares, junto con facilidades financieras inmediatas, pero advirtió que no llegarán mientras sigan en el poder quienes denominó una “mafia”.

PUBLICIDAD

Dirigiéndose tanto a los altos mandos como a los reclutas y ciudadanos movilizados por la reserva, Del Pino dijo que solo una decisión de las Fuerzas Armadas permite evitar un sacrificio inútil: “Me resisto a pensar que alguno de ellos pueda cometer el imperdonable crimen de sacrificar centenares de miles de sus subordinados para defender a la familia Castro y a la mafia de GAESA”, expuso al medio Radio Martí. Su mensaje enfatizó que los militares no deben respaldar “un grupito de oligarcas privilegiados” a costa de la vida de sus propios compatriotas.

Del Pino sostuvo que la mayor parte de los jefes militares actuales nacieron después de la revolución y crecieron bajo la propaganda oficial. “Eran aquellos pioneritos que con los deditos en la frente repetían: ‘Pioneros por el comunismo, seremos como el Che’”, ejemplificó en el envío radial.

PUBLICIDAD

El disidente apuntó a la responsabilidad de los oficiales: “Los oficiales superiores y medios de las Fuerzas Armadas Cubanas tienen en sus manos la responsabilidad por la salvación del país”, sentenció durante la emisión de Radio Martí. Afirmó que los familiares de los militares padecen las mismas penurias que el resto del pueblo: “Sobreviven cada día sin alimento, sin agua, sin medicina, sin derechos”.

USD 100 millones en ayuda inmediata, condicionados a la transición

En su intervención, el exgeneral informó que “Estados Unidos ha hecho una muy generosa oferta a la dirección del país para que se aparten sin violencia del poder. Eso haría posible que entrara su ayuda humanitaria de cien millones de dólares a la población, además de facilidades comerciales y financieras de forma inmediata y masiva a toda la sociedad”, afirmó a Radio Martí.

PUBLICIDAD

La consecuencia central de su mensaje es que la negativa del gobierno cubano impide que esa asistencia llegue a la población, pues según Del Pino, Washington “no va a poner esos recursos y posibilidades en manos de un grupo criminal e incompetente”.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un aumento de la represión en la isla durante abril de 2026, registrando al menos 366 acciones represivas, incluyendo detenciones y hostigamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El militar retirado advirtió a la cúpula castrista y al grupo empresarial ligado a Defensa: “La mafia de GAESA se niega a abandonar el poder sin derramar sangre: Tu sangre y la del pueblo. Ustedes no deben prestarse a ese juego macabro”, expresó a los militares en activo en el segmento transmitido por Radio Martí.

PUBLICIDAD

Urgió a sus colegas a alinearse con la población: “La única obediencia debida en esta situación es la que deben al pueblo. Ese es el verdadero soberano y máxima autoridad. No es la familia Castro, ni GAESA, ni el Partido Comunista”, sostuvo.

Del Pino insistió en que la actual generación de oficiales tiene la opción de pasar a la historia por un acto de ruptura y protección del pueblo: “Esta nueva generación de oficiales tiene la oportunidad de pasar a la historia destrozándolos del poder, asumiendo el mando del país y coordinando con Estados Unidos la protección del pueblo cubano frente a sus represores”, aseguró en la transmisión.

PUBLICIDAD

Una mujer lleva a una niña en bicicleta en La Habana, Cuba, el viernes 8 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Descartó toda justificación para sostener un régimen que enriquece a una élite a costa del sufrimiento de la mayoría: “No hay justificación alguna para enviar a nadie a una muerte inútil y deshonrosa. No hay razón alguna para defender a quienes se han enriquecido y se han forrado sus bolsillos con miles de millones de dólares con el fin de invertirlos o depositarlos en cuentas y propiedades en el extranjero”.

Según el exgeneral, “Las FAR no tienen sus manos manchadas de sangre. Es su responsabilidad proteger al pueblo de órdenes criminales” y evitar el enfrentamiento con la sociedad civil.

PUBLICIDAD

Culminó su mensaje reiterando la disposición de los exiliados a contribuir al futuro del país junto a una nueva dirigencia militar: “Los cubanos militares y civiles que hemos tenido que vivir en el destierro por varias décadas estamos listos a reconstruir juntos a ustedes la Cuba con todos y para el bien de todos que nos merecemos”, expresó en el cierre al medio Radio Martí.