América Latina

El presidente Nayib Bukele asiste con su familia a la emotiva misa de la Iglesia Virgen de Fátima en San Salvador

El mandatario salvadoreño estuvo presente, junto a Gabriela de Bukele y Olga Ortez de Bukele, en una conmovedora ceremonia llena de música sacra y tradición católica que reunió a cientos de fieles devotos

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El nuevo recinto fue inaugurado en una liturgia especial, realzando el fervor por la Virgen de Fátima, mientras los asistentes vivieron un día cargado de fe y solemnidad en el bulevar Constitución (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El nuevo recinto fue inaugurado en una liturgia especial, realzando el fervor por la Virgen de Fátima, mientras los asistentes vivieron un día cargado de fe y solemnidad en el bulevar Constitución (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Miles de fieles católicos se congregaron este 13 de mayo en el kilómetro 8 del bulevar Constitución para la misa de dedicación de la Iglesia Virgen de Fátima. La jornada contó con la participación del presidente Nayib Bukele, junto a la primera dama Gabriela de Bukele y su madre, Olga Ortez de Bukele, presentes en la celebración religiosa en honor al Día de la Virgen de Fátima, según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador.

El templo acogió una liturgia solemne, acompañada de música sacra y momentos de oración, que enmarcaron el acto de consagración. De acuerdo con la Secretaría, “la dedicación de un templo representa uno de los actos litúrgicos más importantes dentro de la Iglesia católica, mediante el cual el recinto queda oficialmente consagrado para el culto y las celebraciones religiosas”.

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La entidad también recordó que la devoción a la Virgen de Fátima se origina en las apariciones marianas de 1917 en Portugal. Cada año, el 13 de mayo, familias salvadoreñas y miembros de la comunidad católica participan en ceremonias y actividades litúrgicas similares en todo el mundo.

La organización Los Heraldos del Evangelio en El Salvador informó en su portal oficial que la construcción de un centro de espiritualidad en homenaje a la Virgen de Fátima progresa en el Boulevard Constitución, Km. 8, dentro del municipio de Apopa en la zona metropolitana de San Salvador.

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La presencia de figuras públicas y cientos de creyentes transforma este evento anual en un hito para la comunidad y sus costumbres espirituales (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
La presencia de figuras públicas y cientos de creyentes transforma este evento anual en un hito para la comunidad y sus costumbres espirituales (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

De acuerdo con la entidad, cada donación recibida impulsa la finalización del edificio, un proyecto que la organización atribuye como una encomienda de la Virgen.

El mensaje publicado por Los Heraldos del Evangelio agradece el apoyo de los contribuyentes y subraya que las aportaciones económicas han permitido avanzar en la obra. Por su parte, el mandatario salvadoreño no había colocado declaraciones sobre sus asistencia a la eucaristía en sus redes sociales hasta el cierre de la nota.

Cerro de las Pavas: cuna de la devoción mariana

Los ciudadanos del distrito de Cojutepeque y de varias partes del país asistieron, por su parte, a las actividades y a la eucaristía en honor a Nuestra Señora del Rosario de Fátima en su Santuario Arquidiocesano del Cerro de las Pavas en Cojutepeque.

La misa en el lugar fue presidida por Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador.

Desde Portugal hasta el corazón de Centroamérica, la devoción se renueva en una celebración multitudinaria. Detalles de una jornada religiosa que dejó huella en la historia reciente (Foto cortesía Católicos El Salvador)
Desde Portugal hasta el corazón de Centroamérica, la devoción se renueva en una celebración multitudinaria. Detalles de una jornada religiosa que dejó huella en la historia reciente (Foto cortesía Católicos El Salvador)

A la imagen de María en el lugar asisten feligreses que previamente han realizado un peregrinación para llevar cantos, rezos, oraciones y súplicas a la madre de Jesucristo. Quien asistió también a compartir esta devoción fue el ahora mártir y santo Óscar Arnulfo Romero.

El cerro, además de su enfoque espiritual, cuenta con una imponente vista al lago de Ilopango desde distintos puntos, al valle Jiboa y al volcán de San Vicente.

El lugar además, destaca por tener en su interior enromes árboles que llevan ahí más de 100 años, los cuales cubren el Santuario de La Virgen de Fátima que está en la cúspide. Más allá de la solemnidad, en este lugar cualquier visitante tiene la oportunidad de disfrutar de la flora, la fauna y del clima templado, además de áreas para caminar y descansar.

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