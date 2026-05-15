India adoptó medidas de austeridad para impulsar su economía ante el recrudecimiento de la guerra con Irán

El gobierno de la India endureció las reglas para la importación de oro y suspendió la exportación de azúcar (EFE)

El gobierno de la India intensificó las medidas para frenar la salida de capitales extranjeros y amortiguar el impacto económico de la guerra con Irán.

El jueves, las autoridades endurecieron las normas para la importación de oro y ordenaron a los empleados públicos de la región metropolitana de Delhi trabajar desde casa dos veces por semana para ahorrar combustible.

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El gobierno también prohibió temporalmente las exportaciones de azúcar para proteger el suministro local.

Por otra parte, Bloomberg News informó que el Banco de la Reserva de la India propuso una reducción significativa de los impuestos que pagan los inversores extranjeros sobre los bonos del país, otra forma de impulsar la entrada de capitales.

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La India es el tercer mayor importador de petróleo del mundo y depende en gran medida del suministro energético a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave que ha estado bloqueada durante más de dos meses debido a la guerra con Irán. El aumento de las facturas de energía ha provocado un incremento de la salida de capitales extranjeros de la India, lo que ha presionado a la rupia, que ha caído a un mínimo histórico.

La India depende en gran medida del suministro energético a través del estrecho de Ormuz (Reuters)

Estas últimas medidas forman parte de las acciones de emergencia que el gobierno consideró para amortiguar el impacto de la guerra en la economía. Según informó Bloomberg News a principios de esta semana, las autoridades también están considerando aumentar los precios del combustible por primera vez desde que comenzó el conflicto. El oro y los productos electrónicos de consumo se consideran importaciones no esenciales, explicaron las autoridades, y restringir las compras ayudaría a preservar las divisas.

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“El gobierno está implementando diversas medidas de precaución para conservar las reservas de divisas ante la presión sobre la rupia”, declaró Teresa John, economista de Nirmal Bang Securities. Las medidas para restringir las importaciones de oro son similares a las adoptadas en periodos anteriores de “tensión externa”, añadió.

El primer ministro Narendra Modi, cuyo partido obtuvo una victoria aplastante en las recientes elecciones estatales, advirtió el fin de semana a la población sobre la inminente implementación de medidas de austeridad. Desde entonces, altos funcionarios han estado preparando el terreno para el aumento de los precios del combustible.

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La moneda cayó a un mínimo histórico de 95,9587 rupias por dólar el jueves y es la de peor desempeño en Asia en lo que va de 2026. La rupia ha perdido todas las ganancias obtenidas después de que el Banco de la Reserva de la India adoptara medidas agresivas para frenar la especulación.

La moneda india es la de peor desempeño en Asia en lo que va de 2026 (Reuters)

Las salidas de capital de inversores extranjeros en lo que va del año ya han superado el récord del año pasado de 19 mil millones de dólares. Según economistas, las salidas de capital sostenidas, sumadas al aumento de la factura de importaciones a medida que el petróleo supera los 100 dólares por barril, podrían llevar a la India a un tercer año consecutivo de déficit en la balanza de pagos, algo sin precedentes.

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“Hemos llegado a una situación en la que restringir las importaciones no esenciales se ha convertido en una necesidad”, afirmó Gaurav Kapur, economista de IndusInd Bank Ltd. “Siempre que surge una situación así, restringir la importación de oro es una de las prioridades”.

Estas medidas de emergencia no son nuevas. Varios países de Asia, como Vietnam y Tailandia, han pedido a sus ciudadanos que trabajen desde casa para ahorrar combustible y preservar dólares.

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Si bien la inflación al consumidor en la India se mantiene por debajo del objetivo del 4% del banco central, los datos de esta semana mostraron que las presiones inflacionarias están aumentando debido al alza de los costos de la energía. El índice de precios al por mayor subió un 8,3% en abril con respecto al año anterior, frente al 3,88% de marzo.

El Banco de la Reserva de la India (RBI) ha mantenido los tipos de interés sin cambios en el 5,25% en lo que va de año, aunque muchos economistas prevén que tendrá que endurecerlos en los próximos meses. Las reservas de divisas cayeron a 690.700 millones de dólares en mayo, desde un máximo de 728.000 millones de dólares en marzo.

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(Bloomberg)