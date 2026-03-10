Panamá

Autoridades buscan unificar normas para prohibir cigarrillos electrónicos, vaporizadores y calentadores de tabaco en Panamá

Se establece una mesa técnica para discutir, afinar y unificar tres proyectos de ley que intentan controlar el tabaquismo

Guardar
Los jóvenes han migrado del
Los jóvenes han migrado del cigarrillo al vapeo, atraídos por sus diferentes formas y sabores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades panameñas buscan establecer una regulación única, tendiente a la prohibición en los espacios públicos y privados, así como la publicidad y la promoción del uso y comercialización de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y calentadores de tabaco.

Para ello, los diputados de la Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional adelantan establecer una mesa técnica para discutir, afinar y unificar tres proyectos de ley que buscan regular estos productos.

Uno de los proyectos que está en el tapete es el 263, que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina.

De la misma manera, se contempla el análisis del proyecto 347, que modifica la Ley 13 de 24 de enero de 2008, para incluir la prohibición del uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina en espacios públicos y privados.

En igual situación se encuentra el proyecto 467, referente al uso, comercialización, publicidad, calidad y seguridad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, bolsas para consumo oral, productos calentados para inhalación, líquidos de vapeo y sistemas similares sin nicotina, que modifica artículos de la Ley 45 de 1995 y dicta otras disposiciones.

El vapeo surge como una
El vapeo surge como una medida llamada supuestamente para dejar el cigarrillo tradicional. EFE/Barbara Walton

El diputado Crispiano Adames, proponente del proyecto de ley 263, estimó que en estos momentos se tiene la gran oportunidad de condensar las tres iniciativas legislativas para producir una regulación firme, segura y sólida, que vaya en defensa de las futuras generaciones ante el uso del tabaco y de dispositivos como los cigarrillos electrónicos que, asegura, le hacen un notable perjuicio a la salud humana.

“Aprovechemos esta oportunidad para entrar a la regulación concreta, firme y decidida, no solamente con referencia a los menores de edad, sino a la prohibición en los espacios públicos, a los espacios privados, a la publicidad y a la promoción, y también de los beneficios solidarios que han de generarse con una ley que debe ir hacia la recaudación de impuestos particulares de vaporizadores, que no están tasados en este momento en nuestro derecho fiscal”, se destaca en una nota de prensa de la Asamblea Nacional.

Anteriormente, el país contaba con la Ley 315 que prohibía el uso y comercialización de estos productos, pero la misma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, posterior a una demanda presentada por la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá, apoyada por la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, agrupaciones que alegaron el derecho a tener opciones al tabaco tradicional, entre otros aspectos.

Luego, en 2025 el Ministerio de Salud estableció un marco para regular, no prohibir, la comercialización de los cigarrillos electrónicos, su uso e importación, con énfasis en la protección de menores de edad.

Desde la Autoridad Nacional de Aduanas se dijo que una de las grandes preocupaciones de la entidad es el tema de los dispositivos o cigarrillos electrónicos.

Proponen proteger a menores de
Proponen proteger a menores de edad en los espacios públicos del "humo de segunda mano". - Crédito Elisa Verdejo/LUN

“Sabemos que en el tema del contrabando de cigarrillos tenemos tareas por hacer, como lo es la trazabilidad. No estamos atacando al comercio, queremos que lo hagan de la mejor forma y que procuren la salud del pueblo panameño. Como ejecutores de las normas que respetan el derecho a la salud, se debe proteger a nuestra juventud”, afirmó Yoanny Prestán, jefa de Asesoría Legal de la citada entidad gubernamental.

Al ser parte de varios tratados internacionales, el país está obligado y conminado a establecer políticas de regulación sobre este tipo de productos.

Para hacerle frente al tabaquismo el Ministerio de Salud mantiene 52 clínicas de cesación de tabaco con atención gratuita para quienes muestran la necesidad de dejar de fumar.

Estas instalaciones cuentan con un equipo de salud mental compuesto por médicos, trabajadoras sociales, sicólogos, enfermeras y psiquiatras, debidamente entrenados para atender a los pacientes.

En mayo pasado la institución lanzó la segunda Encuesta Mundial de Tabaco en Adultos 2025, con el objetivo de conocer la realidad del consumo de tabaco en la población de 15 años y más en Panamá, cuyos resultados aún se desconocen.

Temas Relacionados

TabaquismoProhibiciónCigarrillosPanamáAnálisisProyectosLey

Últimas Noticias

El alza del petróleo tras la crisis en Medio Oriente impacta el costo de vida en Centroamérica

Los incrementos en el valor internacional del crudo ya se reflejan en mayores precios para productos básicos y servicios esenciales, afectando la economía de hogares y empresas en la región, según expertos y organismos económicos reconocidos

El alza del petróleo tras

Autoridades de migración en Honduras inician revisión de permisos migratorios otorgados a ciudadanos chinos

La coordinación entre instituciones y la revisión de documentos muestran el esfuerzo por garantizar que toda presencia extranjera en proyectos de salud cumpla con la ley nacional

Autoridades de migración en Honduras

Gobierno panameño propone al legislativo sancionar con cárcel a quienes utilicen máscaras durante protestas

El proyecto será enviado a la Comisión de Gobierno para ser agendado y posteriormente analizado en primer debate

Gobierno panameño propone al legislativo

El café guatemalteco refuerza vínculos con el mercado asiático tras reunión con delegación de Taiwán

El evento conjunto entre organizaciones del sector y diplomáticos permitió mostrar la calidad de las variedades nacionales, abrir canales directos de negocio y posicionar al país como un proveedor relevante para la región

El café guatemalteco refuerza vínculos

Entregan 10,000 becas en habilidades digitales para impulsar el capital humano en Costa Rica

La iniciativa, respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo y Google Cloud, busca fortalecer las competencias tecnológicas entre la población adulta, con el objetivo de elevar la competitividad nacional y fomentar la inclusión en la economía digital

Entregan 10,000 becas en habilidades

TECNO

Starlink ya no quiere ser

Starlink ya no quiere ser solo internet satelital: estala nueva apuesta de Elon Musk

Creador de ChatGPT cree que la IA podría dirigir su empresa mejor que él

Antes de liderar la IA: qué hacían Altman, Amodei y Zuckerberg en la era puntocom

Guía de Pokémon GO 2026: Fecha, tareas y recompensas del evento ‘Donde hay chispa, hay alegría’

ChatGPT recupera el primer puesto como la app más descargada en App Store

ENTRETENIMIENTO

El protagonista de ‘Perdidos’ explica

El protagonista de ‘Perdidos’ explica por qué se alejó de la actuación: “Me perdí parte de mi infancia y eso me afectó”

The White Lotus traslada su exclusivo drama al glamour de la Riviera francesa y suma más estrellas europeas

El fenómeno imparable de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette rompe récords en Disney+

La predicción de “Volver al Futuro II” sobre Lady Di que nunca se cumplió

La dura respuesta de Quentin Tarantino a Rosanna Arquette tras tacharle de racista: “Demuestras una falta de clase, por no decir honor”

MUNDO

La guerra en Medio Oriente

La guerra en Medio Oriente desplazó a 100.000 personas en El Líbano en un solo día

Estados Unidos aseguró que hoy “será el día más intenso de ataques dentro de Irán”

Israel realizó nuevas incursiones terrestres y aéreas en El Líbano: eliminó a terroristas e incautó armas de Hezbollah

La reunión del G7 de ministros de Energía abordará el uso de las reservas estratégicas de petróleo

Murió uno de los heridos tras el ataque iraní con una bomba de racimo en el centro de Israel