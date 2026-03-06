Más del 60% de alimentos en escuelas son ultraprocesados en Panamá

Según la Encuesta Nacional de Salud, el 37% de los niños entre 5 y 14 años en Panamá presenta sobrepeso u obesidad. Getty

Más del 60% de los alimentos disponibles en entornos escolares evaluados en Panamá corresponde a productos ultraprocesados, muchos de ellos bebidas azucaradas o alimentos con alto contenido de grasas y azúcares, según un estudio presentado por el Ministerio de Salud (Minsa) que advierte sobre la alta exposición de niños y adolescentes a la publicidad de productos no saludables, tanto en los centros educativos como en plataformas digitales.

El informe, desarrollado por el Minsa en conjunto con el Ministerio de Educación (Meduca), UNICEF y el Instituto Nacional de Salud Pública de México, busca generar evidencia para impulsar regulaciones que limiten la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores de edad.

Las autoridades sanitarias sostienen que la investigación permite comprender cómo el marketing influye en los hábitos alimentarios de la población infantil y adolescente, en un contexto donde las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales de promoción de estos productos.

De acuerdo con los resultados del estudio, los niños, niñas y adolescentes en Panamá están expuestos de manera constante a publicidad de bebidas azucaradas, comida rápida y alimentos ultraprocesados, especialmente en entornos digitales.

l estudio encontró que más del 60% de los alimentos disponibles en entornos escolares evaluados corresponde a productos ultraprocesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación reveló que más del 92% de los menores utiliza el teléfono celular como principal dispositivo de acceso a internet, lo que incrementa significativamente su exposición al marketing digital de marcas de alimentos y bebidas.

Además, el estudio encontró que el tiempo promedio de exposición digital supera las tres horas diarias, lo que amplía el alcance de las campañas publicitarias dirigidas a menores.

Los investigadores advierten que la presencia constante de publicidad de productos no saludables en redes sociales y plataformas digitales influye en las decisiones de consumo de los menores, especialmente cuando se combina con estrategias de mercadeo diseñadas específicamente para ese público.

Las autoridades de salud indicaron que uno de los objetivos centrales del estudio es identificar los factores que influyen en la construcción de hábitos alimentarios desde edades tempranas, con el fin de fortalecer las políticas públicas orientadas a mejorar los entornos alimentarios en el sistema educativo panameño.

El Ministerio de Salud ha impulsado en los últimos años medidas regulatorias como la Ley 75 y la Resolución 049, orientadas a promover opciones de alimentación más saludables en los centros educativos.

El estudio fue desarrollado en 20 colegios públicos, privados y de áreas periurbanas de la región Metropolitana. EFE/Carlos Lemos

Sin embargo, los especialistas advierten que la expansión del marketing digital ha generado nuevos desafíos para las políticas de salud pública, ya que muchas campañas publicitarias dirigidas a menores se desarrollan en redes sociales, plataformas de video y aplicaciones móviles, espacios donde la regulación resulta más compleja que en los entornos tradicionales de publicidad.

El estudio también arrojó un dato considerado positivo por las autoridades sanitarias. Según los investigadores, los niños manifestaron confiar en que sus madres son quienes pueden seleccionar alimentos adecuados para su consumo, lo que abre una oportunidad para fortalecer los programas de educación alimentaria dirigidos no solo a estudiantes, sino también a padres y cuidadores.

Para el Ministerio de Salud, este resultado confirma que las estrategias de educación nutricional deben involucrar a todo el entorno familiar y escolar, incluyendo docentes, autoridades educativas y cuidadores, con el objetivo de crear entornos que favorezcan hábitos de alimentación saludables desde la infancia.

Las autoridades sanitarias también recordaron que Panamá enfrenta un problema creciente de sobrepeso y obesidad en la población infantil y adolescente.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, aproximadamente el 37% de los niños entre 5 y 14 años presenta exceso de peso, lo que significa que casi tres de cada diez menores enfrentan esta condición.

Autoridades de salud consideran que la evidencia del estudio permitirá impulsar nuevas regulaciones sobre publicidad de alimentos dirigida a menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas advierten que el exceso de peso en edades tempranas aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles en la vida adulta, como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, lo que convierte la prevención en una prioridad de salud pública.

En ese contexto, el Ministerio de Salud considera que los resultados de este estudio constituyen una herramienta clave para impulsar nuevas políticas públicas y regulaciones orientadas a controlar la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores.

La investigación se desarrolló en 20 centros educativos públicos, privados y de áreas periurbanas de la región Metropolitana, donde los investigadores aplicaron encuestas, entrevistas, monitoreo digital y grupos focales para analizar el entorno alimentario al que están expuestos los estudiantes dentro y fuera del sistema educativo,

El tiempo promedio de exposición digital entre menores supera las tres horas diarias, lo que aumenta la influencia del marketing de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio fue elaborado bajo la metodología CLICK de la Organización Mundial de la Salud, un modelo diseñado para analizar la influencia del marketing de alimentos en niños y adolescentes, y fue aprobado por el Comité de Bioética del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

Las autoridades de salud reiteraron que los resultados servirán como base para evaluar posibles reformas regulatorias, así como para fortalecer campañas educativas orientadas a promover hábitos alimentarios más saludables en la población infantil panameña.